Как Путин «стреляет себе в ногу». Обзор последних боевых действий и поставок оружия в Украину 2 июня, 20:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Сегодня я начну с истории, которая поначалу может показаться «великолепной», но увы. В общем, судите сами

Список сокращений:

ДШБ — десантно-штурмовая бригада (Украина)

САА — Общевойсковая армия (Россия)

БТГ — Батальонная тактическая группа (700−800 военнослужащих, Россия)

Видео дня

ЦБУ — бомбовые кассеты

ГСАА — Гвардейская Общевойсковая Армия (Россия)

ГМРД — Гвардейская мотострелковая дивизия (Россия)

ГТА— Гвардейская Танковая Армия (Россия)

ГТД — Гвардейская танковая дивизия (Россия)

Keystone Cops в Москве — Министерство обороны (Россия)

КИА — убит в бою

ЛОК — Линия контроля (старая линия фронта между Украиной и сепаратистами на Донбассе)

ОБТ — основной боевой танк

Мех — механизированная бригада (Украина)

МВД — пропал без вести

МСБ — Мотострелковая бригада (Россия)

МСД — Мотострелковая дивизия (Россия)

ЧВК — частная военная компания/подрядчик

РФА — Армия Российской Федерации

Южный ОСК — Южный военный округ (Россия)

Танк — танковая бригада (Украина)

ТР — танковый полк (Россия)

ВКС — Воздушно-космические силы (Воздушно-космические силы, Россия)

Западная ОСК — Западный военный округ (Россия)

ВИА — ранен в бою

Много шума из ничего

Германия — то есть федеральное правительство Германии — доставила свою очередную «жемчужину». Канцлер Олаф Шольц объявил о поставке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T SL и реактивных систем залпового огня MARS-II (по сути: немецкая версия американской РСЗО M270) для Украины — в дополнение к семи Panzerhaubitze 2000, передача которых была анонсирована более месяца назад.

Ладно, ладно… IRIS-T широко воспринимается как один из самых передовых видов оружия в своем роде. И это звучит великолепно, не так ли?

Да, звучит здорово. Однако реальность — это нечто иное.

Начнем с самого начала: IRIS-T является побочным продуктом проекта под названием «Усовершенствованная ракета класса „воздух-воздух“ малой дальности» (ASRAAM), в котором участвовало около половины НАТО еще в 1980-х годах (не мог пропустить эту часть: вырос, читая бесконечные статьи об ASRAAM и подобных проектах, тогда…). В конце концов, в главном, как это часто бывает, американцы, британцы, немцы и т. д. почти ни о чем не могли договориться, и поэтому каждый пошел своим путем: американцы выбрали свой AIM-9X Sidewinder; британцы — AIM-132 ASRAAM (наиболее близкой к первоначальной идее), а немцы привели в проект IRIS-T итальянцев, шведов, греков, канадцев и норвежцев. После 30 с лишним лет исследований и разработок и потраченных миллиардов евро… по крайней мере, часть НАТО получила таким образом ракету класса «воздух-воздух» малой и средней дальности с инфракрасным наведением, которая является основным оружием перехватчика EF-2000 Typhoon, состоящего на вооружении ВВС Германии и Италии, плюс F-16 в Норвегии, например.

Поскольку IRIS зарекомендовала себя как настоящая ракета с «высокими характеристиками», вскоре родилась идея разработать вариант наземного базирования для целей противовоздушной обороны. Так появился на свет IRIS-T SL с радиолокационным наведением: в сочетании по крайней мере с двумя типами радаров с АФАР это ядро ​​системы ПВО MEADS, способное поражать цели на расстоянии до 37 км. Пока все в порядке.

Как сказано в моем последнем резюме: они выдыхаются

Теперь, когда ракеты IRIS-T находятся в серийном производстве уже много лет, и тысячи их поступили на вооружение примерно дюжины военно-воздушных сил по всему миру, поступление на вооружение варианта «земля-воздух» продвигалось очень медленно. Главный немецкий производитель, Diehl, в последнее время собирал ровно две системы в год (каждая включала вертикальные пусковые установки, радары и станции управления огнем, все они устанавливались на грузовиках и, следовательно, мобильны). Действительно, компания была «занята» производством семи таких систем по заказу Египта и, как только было объявлено о поставке IRIS-T SL в Украину, вроде бы объяснила, что при идеальных обстоятельствах — т. е. при условии, что она сможет получить все необходимые части вместе, могла бы собрать четыре системы в год.

Значит: в лучшем случае Украина может получить 2,5−3 IRIS-T SL до конца этого года. Конечно, каждый из них способен защитить что-то вроде города размером, скажем, с Запорожье. Но даже это стало возможным только потому, что Вашингтон не только убедил египтян дождаться заказанного (и заплатил около 50% вперед), но, кажется, и вся сделка стала возможной только потому, что США оплатили повторную поставку двух систем, которые должны быть изготовлены в этом году, — в Украину…

А когда будут поставлены MARS-II и семь Panzerhaubitze 2000 (голландцы собираются добавить остальные, чтобы получилась дюжина) — все ещё неизвестно.

Извините, но я думаю, что не буду больше тратить время на эту историю: это как минимум издевательство над военнослужащими Вооруженных сил Украины (если не над всей разумной жизнью на планете Земля тоже). Если Шольц будет продолжать в том же духе, то в следующий раз мы можем ожидать, что он объявит о своем величайшем изобретении: горячей воде.

Ну ладно: по крайней мере — совокупные — результаты всех «напряженных усилий» ЕС/США/НАТО по оказанию помощи Украине уже есть. Или, по крайней мере, находятся в процессе доставки — 118 M777 из США, Канады, и Австралии; 72 самоходные гаубицы (САУ) Krab из Польши (18 уже в Украине); 20 M109A3GN из Норвегии, а во главе всего как минимум 8, а, возможно, и больше Zuzana-2 из Словакии и около 30+ Dana/Dana M2 из Чехии и т. д. Плюс добавить предоставленные Эстонией и Италией FH.70 и французские Caesars… плюс все возможное вспомогательное оборудование и около 400 000 патронов к нему… И тогда к июлю или августу украинская армия будет иметь один из «самых мощных артиллерийских корпусов в Европе». По крайней мере, по меркам до 24 февраля 2022 года. До тех пор умрут тысячи, еще тысячи станут калеками на всю жизнь, а десятки украинских сел навсегда будут разорены.

Воздух

Поскольку некоторые читатели спрашивали: это правда, что до 21.00−22.00 по местному времени 1 июня 2022 года боевые корабли Черноморского флота России выпустили восемь крылатых ракет, и как минимум одна из них попала в «транспортную инфраструктуру» в Стрые, во Львовской области. Но я не слышал ни о каких новых баллистических и/или крылатых ракетных ударах россиян вглубь Украины как минимум неделю. За последние пять-шесть дней украинцы сообщали о единичных ударах крылатыми ракетами только в непосредственной близости от линии фронта.

В целом создается впечатление, что в свете полного провала их усилий по прекращению или, по крайней мере, замедлению потока поставляемого НАТО оружия, боеприпасов и горючего из западной в центральную и восточную Украину. А также из-за более острой нехватки подходящего оружия, чем кто-либо предполагал, Keystone Cops в Москве (так автор называет Минобороны России — НВ) полностью отказались от своих усилий в этом отношении. Думается, особенно украинские железнодорожники были более чем благодарны за полученную передышку.

Тем не менее, более ранние удары нанесли достаточный ущерб украинской инфраструктуре, чтобы привести к общенациональной нехватке топлива: его достаточно для вооруженных сил, по-видимому, и для сельского хозяйства, но гражданское использование сильно ограничено. Точно так же два дня назад «кто-то», кажется, вырубил последнюю ЛЭП, снабжающую электричеством район между Краматорском, Северодонецком и Бахмутом…

Поскольку все остальные зарегистрированные авиаудары были связаны с тактическими разработками, я упомяну о них ниже — за одним исключением: довольно много действий обеих ВВС сообщается из места под названием «Устиновка», где-то в районе «Бобровое». — но я не могу найти ее ни на одной из доступных карт (кроме центральной России и нескольких других мест на земном шаре).

Битва за Донбасс

Россияне регулярно обстреливают села Сумской и Харьковской областей последние 3−4 дня, иногда и северную окраину Харькова. 31 мая Су-35 ВКС задействовали Х-59 для нанесения удара по неизвестной цели в Белополье под Сумами.

Изюм. Хотя украинцы вернули Большую Камышеваху, русские не смогли взять Дмитровку и остаются безуспешными в Долгеньком, РУМИНТ утверждает, что РФА вывела не менее двух БТГ из района Изюм и передислоцировала их в район Лиман-Северодонецк. В свою очередь, ВКС перебросили несколько вертолетов на передовую оперативную базу где-то в районе Изюма. Утверждается, что один из рассматриваемых Ка-52 был сбит ПЗРК «Игла» 93-й отдельной мехбригады 31 мая. Более того, украинские ВВС утверждали, что в последние три дня большую часть своих операций против РФА в районе Долгенького направляли.

Юго-восточнее Изюма. И на всем пути к Лиману РФА и сепаратисты наступают не менее чем шестью БТГ на Студенок и Святогорск: последний сильно обстреливается последние два дня, и идут ожесточенные бои с частями 57-й стрелковой и 81-я десантно-штурмовой бригад. В этом районе также воюют две роты Организации украинских националистов (ОУН): это добровольческие отряды, действующие как самостоятельные формирования, и судя по всему, очень хорошо оснащенные.

Юго-восточнее Лимана, последние два дня РФА пытается прорваться через пересеченную местность и густые леса на реке Северский Донец в направлении Старого Каравана и Брусовки, возможно с перспективой пересечь и атаковать Райгородок. Именно сюда Су-25 и ударные вертолеты ВКС наносили большую часть своих авиаударов последние двое суток.

Северодонецк. По сути, русские захватили почти весь город, по крайней мере, вплоть до промзоны на западной его стороне. Основная причина: более 12 000 мирных жителей все еще находятся внутри, русские, как говорят, «заполнили улицы» своими танками, и поэтому украинцы не используют свою артиллерию для ответного удара, как обычно. При этом отвод украинских войск идет медленно и методично, с целью задержать агрессоров и обеспечить эвакуацию всех мирных жителей, которые могут быть спасены. Эвакуация проходит через Павлоград, который предлагает хоть какое-то прикрытие, но много людей убито или ранено при попытке форсировать Северский Донец в сторону Лисичанска в последние дни.

Попасная дуга. За последние два дня украинцам удалось оттеснить РФА примерно на два километра от трассы Т1302 (соединяющей Бахмут с Лисичанском). Все то же остается под — по крайней мере «спорадическим» — обстрелом российской артиллерии, но используется для передвижения вооруженных сил и конвоев с гуманитарной помощью. Дорога Т0513 от Бахмута до Северска вроде бы в порядке, но дорога между этим городом и Лисичанском тоже время от времени обстреливается. Объем огня российской артиллерии значительно уменьшился за последние два дня, потому что украинская артиллерия, усиленная поставленными Эстонией и Италией FH70 и поставленными США M777 45-й артиллерийской бригады, бесчинствует по всей Попасной дуге: буквально каждое российское движущееся транспортное средство становиться целью за считанные секунды и, как правило, «выбивается» украинцами.

На северной стороне Попасной дуги россиян вышибли из Врубовки: их контратака была сорвана — и подобное справедливо как минимум для двух их попыток вернуть Камышеваху. Наступление россиян на Бахмут также было полностью остановлено.

Как сказано в моем последнем резюме: они выдыхаются. Как это уже часто бывает, РФА и сепаратисты несут серьезные потери, им не хватает войск и техники, чтобы продолжать наступление. Теперь надо посмотреть, куда Путин собирается ударить в следующий раз — и чем…

В этом смысле: я пока не уверен, насколько важно следующее, но — одна из БТГ «Музыкантов» (ЧВК Вагнера) вроде бы передислоцирована в район Светлодарска, севернее Горловки. Мониторинг их развертывания важен еще и потому, что с момента прорыва под Попасной (а также из-за того, что 3−4 БТГ 31-го и 104-го полков ВДВ 76-й дивизии ВДВ были разбиты вдребезги) очевидно, что Путин использует ЧВК Вагнера в качестве своих Stosstruppen — «ударных отрядов» для ударов по особо важным участкам фронта. Другими словами: раньше русский Шверпункт был там, где была 76-я дивизия ВДВ, теперь он там, где находится Вагнер.

Юг

Украинское наступление на Давыдов Брод… русские много обстреливают, и украинцы много жалуются на российские обстрелы; но вчера они закрепили Андреевку и Белогорск на южном фланге своей атаки, тем самым утвердив свой плацдарм. При этом еще не хватает наступления мимо Костромки и Брускинского, которые являются основными опорными пунктами РФА в этой части Херсонской области: плацдарм на реке Ингулец за последние два дня был значительно расширен, несомненно; но нет продвижения в глубину, чтобы оттеснить русскую артиллерию от мостов. К слову об артиллерии: на данный момент известно, что это наступление поддерживается одной из двух батарей, оснащенных гаубицами M777, которые в настоящее время находятся на вооружении украинской армии.

Эшелон с Т-62, прибывший в Мелитополь около недели назад, по-видимому, привез элементы резервной мотострелковой БТГ. Он заменил 2−3 БТГ, передислоцированных из 58-й САА на передовую в Донбассе, и, по слухам, тем временем вышел на передовую в районе Васильевки.

Кстати, выяснилось, что дня 3−4 назад русские пытались прорвать линию фронта Украины в районе Вольного Поля, примерно на полпути между Гуляйполем и Угледаром. Захватили Вольное Поле, но затем были остановлены и вынуждены отступить 110-й бригадой ТД при попытке атаковать Темировку, потеряв при этом до десятка танков и БМП. Полагаю, есть еще одна БТГ, которая нуждается в пополнении войск и техники, а также в нескольких неделях отдыха и восстановления сил…

К настоящему времени должно быть ясно, что я большой поклонник иронии и сарказма. Таким образом, нельзя не отметить, что 30 с лишним лет было, безусловно, более чем достаточным сроком для КГБ, а затем ФСБ и ГРУ, чтобы шпионить буквально за всем, что касается IRIS-T — вплоть до технических характеристик каждого винта, который он содержит, и туалетных принадлежностей, используемых людьми, работающими над его исследованиями и разработками… Тем не менее, в путинской России слишком много беспорядка, чтобы использовать полученные разведданные, тем более что все «российские» научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры для управляемых ракет раньше находились в Украине.

Если это не придает фразе о «выстрелил себе в ногу» совершенно новый смысл и/или если это не иллюстрирует недальновидность решений Путина… ну, я понятия не имею, что еще тогда может это сделать.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатан на medium.com

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