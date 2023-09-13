Павел Баев

Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Путин становится основным препятствием. Интересный вывод после саммита G20 в Нью-Дели

13 сентября, 09:20
NV Премиум
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Наиболее противоречивым вопросом саммита было формирование общей позиции по войне в Украине

Отсутствие российского президента Владимира Путина на саммите G20 в Нью-Дели 9 и 10 сентября не было столь неожиданным и, казалось, вряд ли его заметил кто-то из двух десятков мировых лидеров, которые там присутствовали. Путин также пропустил предыдущий саммит на Бали (Индонезия) и не присутствовал на последней встрече БРИКС в Йоханнесбурге (Южная Африка), а также на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Джакарте в начале сентября. Зато министр иностранных дел РФ Сергей Лавров курсирует с одной встречи высокого уровня на другую, с одним и тем же антизападным месседжем.

Видео дня

В Джакарте делегацию Соединенных Штатов возглавила вице-президент Камала Харрис, а китайский контингент — премьер-министр Ли Цян. Ли также представлял Китай в Нью-Дели, поскольку президент Си Цзиньпин впервые решил пропустить саммит G20. Со своей стороны, Пекин активно стремится позиционировать себя как лидера Глобального Юга. Российское влияние среди этих стран было подорвано ее агрессией против Украины, которую осудили значительное количество государств Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Индия приложила чрезвычайные усилия в своем председательстве в G20. Премьер-министр Нарендра Моди стремился укрепить свой политический капитал, повысив репутацию саммита, дойдя до того, что изгнал надоедливых обезьян из Нью-Дели. Кроме того, успешная посадка космического корабля «Чандраян-3» на южном полюсе Луны продемонстрировала

Теги:   США Россия Индия Саммит G20

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