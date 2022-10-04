Путин становится опаснее, чем когда-либо. О чем это говорит? 4 октября, 20:33 Эксклюзив НВ Питер Дикинсон: Путин пытается силой перекроить карту Европы и держит мир в заложниках с плохо завуалированной угрозой ядерного апокалипсиса (Фото:REUTERS)

Недавние события ясно показывают, что с Путиным больше не договоришься. Его можно только победить

Президент России Владимир Путин выступил 30 сентября с речью, в которой объявил об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Обращаясь к сотням российских официальных лиц во время церемонии в Кремле, Путин почти ничего не сказал о войне в Украине. Вместо этого в его обращении доминировало одно из самых яростных антизападных высказываний за все 22 года его правления.

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Путин назвал западных лидеров «расистами» и заявил, что они виновны в «распространении русофобии по всему миру». Однако в центре его внимания была якобы империалистическая политика Запада. Российский лидер подкрепил своё высказывание аргументами, перечислив длинный список преступлений, совершенных от имени западного империализма, включая все: от колонизации Африки до опиумных войн середины девятнадцатого века в Китае. «Веками Запад заявлял, что несет миру свободу и демократию, — заявил он. — На самом деле верно как раз обратное».

Путин явно не замечает абсурдности осуждения империализма и одновременного совершения самого наглого акта империалистической агрессии в современной европейской истории. Возможно, это не должно вызывать удивления. Ведь он годами превращал Россию в фашистское государство, выдавая себя за антифашиста. Почему бы также не изобразить себя антиимпериалистом, участвуя в открытой имперской агрессии?

Многие опытные кремлевские наблюдатели отметили, что это была самая яростная публичная словесная атака на Запад, которую когда-либо совершал российский лидер. «Я просмотрел множество речей Путина за последние 10−15 лет, и это — самое антиамериканское выступление на его очень длинном пути», — написал в Твиттере глава московского бюро Financial Times Макс Седдон.

Последняя речь Путина должна излечить западных политиков от иллюзий

Решение Путина сосредоточить свое обращение по поводу аннексии на предполагаемой несправедливости современного западного империализма было отчасти мотивировано желанием отвлечь внимание внутри страны от досадных поражений России на поле боя в Украине и поместить войну в более широкий геополитический контекст. Но его речь также была направлена и на то, чтобы поставить Россию в авангарде новой глобальной коалиции антизападных сил. В одном из моментов своего выступления российский лидер конкретно говорил о прекращении гегемонии США посредством «антиколониального движения», которое возглавит Москва.

Этот акцент на антиимпериализме отражает более широкую геополитическую перестройку России по мере того, как Кремль смиряется с последствиями катастрофического вторжения в Украину. Теперь Москва, похоже, осознает, что шансов на восстановление отношений с Европой или США мало. Вместо этого Россия будет стремиться мобилизовать глобальные антизападные настроения и играть роль противовеса доминированию Запада на международной арене.

Далеко не ясно, будет ли этот гамбит успешным. В настоящее время немногие страны из развивающегося мира готовы присоединиться к России. Судя по привычкам голосования в ООН, лишь горстка глобальных изгоев, таких как Сирия и Северная Корея, в настоящее время готовы встать на сторону Кремля. Между тем, как Китай, так и Индия в последние недели дали понять, что они далеко не довольны продолжающимся вторжением в Украину.

Антиимперские обличения Путина также не особенно убедительны. Хотя он пытался обвинить в войне в Украине все, от расширения НАТО до воображаемых украинских нацистов, теперь совершенно очевидно, что вторжение на самом деле является старомодной империалистической агрессией. Сам Путин признал это летом 2022 года, когда сравнил вторжение с имперскими завоеваниями восемнадцатого века русского царя Петра Великого. Его решение аннексировать примерно 15% территории Украины теперь устраняет любые затянувшиеся сомнения.

Последняя речь Путина должна излечить западных политиков от иллюзий относительно возможности прагматичных отношений с Россией, пока Владимир Путин остается в Кремле. Президент Украины Владимир Зеленский уже сделал необходимые выводы и заявил, что переговоров с Путиным больше не будет. Учитывая серьезность ситуации, сейчас срочно необходима аналогичная ясность со стороны других западных лидеров. Путин фактически объявил войну не только Западу, но и всей системе международных отношений, основанной на правилах. Он пытается силой перекроить карту Европы и держит мир в заложниках с плохо завуалированной угрозой ядерного апокалипсиса.

Крайне важно, чтобы демократический мир противостоял российскому ядерному шантажу. Невыполнение этого требования будет иметь потенциально катастрофические последствия для международной безопасности. Путин осмелится повторить свои ядерные ультиматумы новым жертвам по всей бывшей советской империи, в то время как страны по всему миру вскоре будут пытаться защитить себя от этой новой реальности, приобретая собственные ядерные арсеналы. Десятилетия усилий по нераспространению ядерного оружия потерпят крах и уступят место опасной новой эре международной нестабильности.

Путин не ведет эскалацию с позиции силы. Его фальшивые референдумы, абсурдные аннексии, ядерные угрозы и антизападные разглагольствования указывают на то, что он проигрывает войну в Украине. Это отчаяние делает его более опасным, чем когда-либо. Запад должен ответить, продемонстрировав непоколебимое единство и решимость. Это означает ужесточение санкций против России и ускорение военной поддержки Украины. Недавние события ясно показывают, что с Путиным больше не договоришься. Его можно только победить.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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