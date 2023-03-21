Каддафи стал изгоем. Что ждет Путина после решения уголовного суда в Гааге 21 марта, 07:13 Эксклюзив NV

Решение Международного уголовного суда об ордере на арест Путина усугубит изоляцию России и значительно ослабит личную позицию Путина

17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге предъявил обвинение президенту России Владимиру Путину и выдал ордер на его арест. Это обвинение будет, скорее всего, иметь далеко идущие последствия и лично для Путина, и в целом для России.

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В ордере говорится, что Путин «предположительно несет ответственность за военное преступление по незаконной депортации населения (детей) и незаконному перемещению населения (детей) из оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию. Есть разумные основания полагать, что Путин несет персональную уголовную ответственность за указанные преступления».

МУС является сравнительно новой международной организацией. Он был создан в июле 1998 года и официально учрежден в 2002 году. В настоящее время его устав ратифицировали 123 страны. В их число входят все страны Южной Америки, все страны ЕС, большая часть Океании и примерно половина Африки. Все эти страны теперь теоретически взяли обязательство арестовать Путина. Никакой суверенный иммунитет не защитит его.