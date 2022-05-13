Путин — слишком непредсказуем. Почему война в Украине становится все опаснее 13 мая, 14:42 Эксклюзив НВ Томас Фридман: Путин, конечно, не питает иллюзий по поводу того, насколько США и НАТО вооружают Украину техникой и разведданными. (Фото:REUTERS)

Чем дольше длится война, тем больше возможностей для катастрофических просчетов — и материал для этого накапливается быстро и активно

Если вы следите за новостями об Украине, то могли бы подумать, что война превратилась в долгую, изматывающую и несколько скучную рутину. Вы были бы неправы. На самом деле она становится все опаснее с каждым днем.

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Во-первых, чем дольше длится эта война, тем больше возможностей для катастрофических просчетов — и материал для этого накапливается быстро и активно. Возьмите две резонансных утечки от американских официальных лиц на прошлой неделе об участии США в российско-украинской войне.

Во-первых, The Times сообщила, что «Соединенные Штаты предоставили разведданные о российских подразделениях, что позволило украинцам нацелиться и убить многих российских генералов, погибших в ходе войны в Украине, по словам высокопоставленных американских чиновников». Во-вторых, The Times после сообщения NBC News со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что Америка «предоставила разведывательные данные, которые помогли украинским силам обнаружить «Москву», флагман Черноморского флота РФ, и нанести по ней удар. Эта помощь в наведении «способствовала окончательному потоплению» «Москвы» двумя украинскими крылатыми ракетами.

Как журналист, я люблю хорошие истории с утечками, и репортеры, опубликовавшие эти истории, провели мощное расследование. В то же время из всего, что удалось узнать от высокопоставленных официальных лиц США, говоривших со мной на условиях анонимности, утечки не являлись частью какой-либо продуманной стратегии, и президент Байден был в ярости из-за них. Мне сказали, что он звонил директору национальной разведки, директору ЦРУ и министру обороны и самым решительным и красноречивым образом дать понять, что подобная вольная болтовня — безрассудна и должна немедленно прекратиться, иначе мы закончим непреднамеренной войной с Россией.

Ошеломляющий вывод из этих утечек заключается в том, что они предполагают, что мы больше не находимся в состоянии косвенной войны с Россией, а скорее приближаемся к прямой войне — и никто не готовил к этому американский народ или Конгресс.

Владимир Путин, конечно, не питает иллюзий по поводу того, насколько США и НАТО вооружают Украину техникой и разведданными. Но когда американские официальные лица начинают публично хвастаться своей ролью в убийстве российских генералов и потоплении российского флагмана и гибели многих моряков, мы рискуем создать возможность для Путина отреагировать способами, которые могут опасно расширить этот конфликт — и втянуть в него США глубже, чем мы того хотим.

Трудно преувеличить, какой катастрофой до сих пор была эта война для Путина

По словам высокопоставленных американских чиновников, это вдвойне опасно, поскольку для них становится все более очевидным, что поведение Путина уже не так предсказуемо, как в прошлом. И у Путина заканчиваются варианты для какого-то спасающего лицо успеха на местах — или даже спасающего лицо «спуска с трапа».

Трудно преувеличить, какой катастрофой до сих пор была эта война для Путина. Действительно, Байден указал своей команде, что Путин пытался воспрепятствовать расширению НАТО, а в итоге он заложил основу для его расширения. И Финляндия, и Швеция в настоящее время предпринимают шаги по присоединению к альянсу, в котором они не участвовали семь десятилетий.

Увы, мы должны осознавать тот факт, что не только русские хотели бы вовлечь нас глубже в эту войну. Не питайте иллюзий, президент Украины Владимир Зеленский с самого начала пытался сделать то же самое — сделать Украину непосредственным членом НАТО или заставить Вашингтон заключить двусторонний пакт о безопасности с Киевом. Я в восторге от героизма и лидерства Зеленского. Если бы я был на его месте, я бы попытался переманить США на свою сторону так же, как и он.

Но я гражданин США и хочу, чтобы мы были осторожны. Украина была и остается страной, пронизанной коррупцией. Это не значит, что мы не должны ей помогать. Я рад, что мы помогаем. Я настаиваю, чтобы мы продолжали это делать. Но мне кажется, что команда Байдена в ситуации с Зеленским гораздо больше балансирует на лезвии бритвы, чем может показаться на первый взгляд, — желая сделать все возможное, чтобы убедиться, что он выиграет эту войну, но делая это таким образом, чтобы все еще сохранять некоторую дистанцию ​​между нами и руководством Украины. Это для того, чтобы Киев не раздавал команды, и чтобы нас не смущала беспорядочная украинская политика после войны.

Мнение Байдена и его команды, по моему мнению, заключается в том, что Америке нужно помочь Украине восстановить свой суверенитет и дать отпор русским, но не позволить Украине превратиться в американский протекторат на границе с Россией. Мы должны оставаться сосредоточенными на том, что является нашим национальным интересом, и не сбиваться на путь, который ведет к разоблачениям и рискам, которых мы не хотим.

Одна вещь, которую я знаю о Байдене — с которым я ездил в Афганистан в 2002 году, когда он был сенатором и возглавлял комитет по международным отношениям, — это то, что он не так легко очаровывается мировыми лидерами. Он имел дело со слишком многими из них за свою карьеру. Он довольно хорошо понимает, где заканчиваются и начинаются интересы США. Спросите у афганцев.

Итак, где мы сейчас? Путинский план А — захватить Киев и поставить своего лидера — провалился. И его план Б — попытка просто взять под полный контроль старый промышленный центр Украины, известный как Донбасс, который в основном является русскоязычным, — все еще вызывает сомнения. Недавно усиленные сухопутные войска Путина добились определенного прогресса, но все еще довольно ограниченного. На Донбассе весна, а значит, земля все еще иногда грязная и влажная, поэтому российской бронетехнике по-прежнему приходится оставаться на дорогах и автомагистралях во многих районах, что делает их уязвимыми.

В то время как Америка ориентируется на Украину и Россию и пытается не попасть в ловушку, одним из ярких моментов в усилиях по предотвращению более широкой войны является успех администрации в удержании Китая от предоставления военной помощи России. Это было грандиозно.

Ведь 4 февраля председатель КНР Си Цзиньпин принимал Путина на открытии зимних Олимпийских игр 2022 года, где были обнародованы всевозможные торговые и энергетические соглашения, а затем была опубликована совместная декларация, в которой утверждалось, что дружба между Россией и Китаем «не имеют границ».

Это было тогда. После начала войны Байден лично объяснил Си в продолжительном телефонном разговоре, что экономическое будущее Китая зависит от доступа к американским и европейским рынкам — двум его крупнейшим торговым партнерам — и если Китай окажет военную помощь Путину, это будет иметь очень негативные последствия для торговли Китая с обоими рынками. Си все обдумал и воздержался от любой военной помощи России, что также ослабило Путина. Западные ограничения на поставку микрочипов в Россию начали серьезно тормозить работу некоторых его заводов, и Китай пока в это не вмешивался.

Моя завершающая мысль перекликается с озвученной в начале, и я не могу не подчеркнуть ее в достаточной мере: мы должны как можно сильнее придерживаться нашей первоначальной ограниченной и четко определенной цели — помочь Украине вывести российские войска из страны в максимально возможной степени или вести переговоры об их выводе всякий раз, когда украинские лидеры чувствуют, что время для этого настало.

Но мы имеем дело с невероятно нестабильными элементами, особенно когда речь идёт о политически раненом Путине. Публично хвастаться убийством его генералов и потоплением его кораблей или влюбляться в Украину настолько, что мы завязнем в ней навсегда, — это верх глупости.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Томаса Фридмана. Републикация полной версии текста запрещена.

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