Эксклюзивный клуб для Путина. Чем грозит России признание страной — спонсором терроризма 30 июня, 17:39 Эксклюзив НВ

В Сенате США был зарегистрирован законопроект о признании России страной — спонсором терроризма

Более того, уже прошли слушания в сенатском комитете по международным делам, и комитет уже одобрил законопроект о признании России страной — спонсором терроризма.

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Тут надо несколько слов сказать о том, чем это грозит Российской Федерации.

Во-первых, грозит тем, что с Россией будет запрещено вести какие-либо дела, она войдет в довольно эксклюзивный клуб, в котором сейчас Северная Корея, Сирия или Иран. Страны с абсолютно закрытой экономикой. Любая страна, любая компания, любой человек, который попытается торговать с этими странами, будет немедленно включен в американские санкционные списки и таким образом будет просто выключен из всей мировой экономики.

Вторичные санкции там просто колоссальной мощности, поэтому никто даже не думает о том, чтобы вести какой-то серьезный бизнес с Северной Кореей или Ираном. То же будет касаться и Российской Федерации.

Кроме того, те люди, которые сейчас находятся во главе России, по сути дела будут в американских документах проходить как спонсоры терроризма. Из-за этого они станут законными целями для ареста и уничтожения со стороны американской армии, американского государства.

С Россией будет запрещено вести какие-либо дела

Даже дипломатический статус их не спасет, потому что если американцы признают какую-то страну страной — спонсором терроризма, согласно их собственным законам, они перестают признавать дипломатический статус тех людей, которые работают на правительство той или иной страны, признанной страной — спонсором терроризма. Это вообще, наверное, самый фиговый, самый неприятный для любого государства статус, который только могут предоставить ему американцы. Это самое дно.

Естественно, Россия не хотела бы получить такое, но последние ее действия в Кременчуге, где среди бела дня был нанесен удар по переполненному торговому центру, где убиты десятки людей, все еще достают убитых и раненных из руин. Это действия абсолютно в стиле Усамы бен Ладена. Вот он именно такие теракты проводил, только не с использованием крылатых ракет, а с использованием самолетов или грузовиков, начиненных взрывчаткой. Владимир Путин абсолютно четко застолбил за собой звание, титул главного злодея в Америке.

Возникает еще вопрос, будет ли принят этот закон. Сам закон был предложен к принятию сенатором-республиканцем, а сенатский комитет по международным делам, где этот законопроект уже получил одобрение, контролируется демократами. То есть и республиканцы, и демократы за принятие.

Тут, конечно, во многом будет зависеть от позиции Байдена, захочет ли он подписывать подобного рода законопроект, может быть он попытается оставить себе какое-то поле для маневра и не станет сразу его подписывать. Но в общем глядя на то, как действует сейчас Россия, она как будто бы нарывается на то, чтобы этот законопроект был все-таки подписан.

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