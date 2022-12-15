Главный неудачник 2022 года. Что ждет Путина в 2023-м
Путин входит в 2023 год с небольшим количеством друзей и ещё меньшим количеством вариантов (Фото:REUTERS)
Судьбоносное решение Путина вторгнуться в Украину было одной из самых больших геополитических ошибок современной эпохи
Впервые с момента запуска десять лет назад Владимир Путин не будет проводить в этом месяце свою флагманскую пресс-конференцию в конце года. Неожиданная отмена — очередной признак того, что в Кремле не все в порядке. В течение последних десяти лет ежегодная пресс-конференция Путина была тщательно продуманным пропагандистским спектаклем, позволяющим российскому диктатору продемонстрировать свое превосходство на мировой сцене. Однако после того как его вторжение в Украину провалилось на фоне беспрецедентных потерь и растущих военных поражений, Путин явно не в настроении встречаться даже с самой послушной аудиторией.
Пока Путин прячется от камер, его заклятый соперник заканчивает год на волне международного признания. Президент Украины Владимир Зеленский уже был назван Человеком года, по версии TIME и Financial Times, и теперь его регулярно называют одним из самых влиятельных политиков в мире. Растущий авторитет Зеленского — признание его лидерства в военное время, а также отражение всеобщего восхищения мужественным сопротивлением Украины российскому вторжению.
Контрастирующие судьбы лидеров России и Украины подчеркивают пагубную глупость решения Путина начать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Его первоначальный план предусматривал короткую и победоносную войну, которая уничтожит независимость Украины и навсегда вернет страну в кремлевскую орбиту. Вместо этого он сам теперь оказался международным изгоем, а репутация его страны как военной сверхдержавы — разлетелась в клочья. Между тем его украинские враги с растущей уверенностью ожидают вполне реальной перспективы исторической победы в наступающем году. Практически по всем параметрам Владимир Путин — самый крупный неудачник 2022 года.