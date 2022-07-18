Как война России против Украины изменила психологию Путина 18 июля, 21:22

Сейчас войну против нашей страны ведет другой Путин — он все еще готов рисковать, но уже не видит для себя простого выхода из ситуации

«Оставьте нам право развернуть российский проект в полной мере», — примерно так можно было бы описать стратегический подход Кремля и его неизменного диктатора Владимира Путина к событиям в Украине.

Видео дня

С 2000 года, когда Путин пришел к власти в России, мы видели несколько его ипостасей. Это был главарь российского давления на исламистские элементы в РФ. Это был укротитель московских криминальных кланов, не сторонившийся лично контролировать операционные зачистки в торговых рядах Даниловского рынка в юго-западной Москве. Это был гарант самых высоких на постсоветском пространстве пенсий и зарплат для учителей и врачей. Это был возродитель грандиозности так называемого «советского величия», игравший произведения Чайковского на фортепиано в помещении посольства России в Лондоне, собрав за столом здешних банкиров и бизнесменов, решивших угостить российской водкой и осетриной икрой.

Впрочем, всех этих ипостасей Путину оказалось маловато.

С возрастом он все больше ставил себя в один ряд с лидерами советской политики и пытался понять, где и в чем он может быть лучше их. Очевидно, уже разрушение Берлинской стены в 1989-м Путин списывал на недоработку Леонида Брежнева, который и сам отошел от микроменеджмента спецопераций КГБ, и другим не очень давал углубить геополитические комбинации в интересах Кремля. Идея преодоления банальных экономических, монетарных интересов принципами внешнеполитического величия привлекала кремлевского диктатора все больше.

Задолго до того, как 2020 год разрушил классические принципы и правила, по которым работает мир глобальных финансов, Путин уже приучился посмеиваться над ними. С иронией он выслушивал доклады собственных государственных финансистов — Антона Силуанова и Эльвиры Набиуллиной, которые что-то ему рассказывали о процентных ставках, инфляции и Лондонской бирже.

В отличие от многих других политических лидеров постсоветского мира, Путин все это время твердо верил, что политические достижения и уроки 1970-х, 1980-х вполне могут пригодиться при планировании дальнейших действий. Если СССР сумел установить мощный контроль над итальянской политикой в 1980-х из-за финансовых вливаний в Компартию Италии, то почему этого нельзя сделать сейчас? Если СССР контролировал через правительство Эрика Хонеккера практически половину Германии, то почему бы и теперь этого не сделать?

С 2000 года, когда Путин пришел к власти в России, мы видели несколько его ипостасей.

Владимир Путин стал похож на шахматиста, для которого вдруг исчезли все остальные элементы жизни, кроме шахматной доски. В этом контексте даже кооператив «Озеро», эта известная ячейка дач кремлевских власть имущих, была скорее попыткой напомнить Путину, что политика — это не только шахматная доска геополитических стратегий. Приближенные к Кремлю и в то же время униженные Кремлем российские олигархи привносили к разговорам с Путиным постоянные напоминания о том, что котировки акций Газпрома, возможно, важнее, чем линия блокпостов между непризнанным Приднестровьем и остальной Молдовой.

Путин в ответ улыбался, а про себя, вероятно, вспоминал выражение лица генерала Александра Лебедя, с которым он, руководитель победной для России спецоперации в Приднестровье в 1992-м, шел на президентские выборы в 1996-м. Тогда 11 млн россиян поддержали лебедевский вариант постсоветского фашизма, согласно которому считалось вполне нормальным переломить соседний позвоночник, дабы тот согласился на присутствие российского армейского контингента на его территории. И напрасно Мирча Снегур, первый президент независимой Молдовы, отправлял телеграммы в Киев, в Минск, за границу с просьбой о консультациях и поддержке. Движение российских БТР по улицам Тирасполя было выгодно не замечать хотя бы потому, что это так удобно укладывалось в концепцию постсоветского хаоса.

С самого момента утренних, темных часов 24 февраля Путин, скорее всего, неоднократно возвращался мыслями в Приднестровье, Чечню, Абхазию и Осетию, Беларусь и Казахстан. Этот его котел геополитических блюд все больше начинал выглядеть только как холодная закуска, требующая основного блюда.

В эти дни Путин очень не любит, когда его отвлекают. Конечно, чиновники экономического фланга правительства спешат предоставить кремлевскому диктатору свежайшую аналитику по поводу потребительских цен в Москве и Санкт-Петербурге, более широкие наблюдения о действии западных экономических санкций на Россию и ее бизнес-сектор, пытаются объяснять механизм реагирования Центробанка РФ. Но только поступает отчет от министра обороны Сергея Шойгу — Путин смело откладывает всю экономическую аналитику.

Как человек с советским политическим образованием, Путин умеет ждать, умеет не торопиться. В то же время он любит видеть результаты. Когда особо успешных результатов на полях сражений в Украине нет, Набиуллина несет свой очередной отчет о том, как укрепился за последние сутки российский рубль в ходе торгов на Московской фондовой бирже. Несколько раз Набиуллина решилась согласовать монетарную политику Центробанка РФ с Путиным лично, спрашивая его мнение о параметрах увеличения процентной ставки. Логика Набиуллиной вполне понятна: для главы ЦБ готовность согласовать ставку — проявление высокой лояльности.

Но для самого Путина эти проделки российских чиновников значат не так и много. Он все больше действует с позиции того, чем он лучше и сильнее чиновников советских времен. Быть лучше Ленина достаточно просто — поэтому удалось лишь победить в нескольких знаковых политических дискуссиях в Петрограде, что сделало его лидером СССР, а закладывал фундамент советского проекта все равно Иосиф Сталин. К тому же Путин хорошо знает ошибки Ленина — в российском понимании природы этих ошибок: так легко отпустить Финляндию, согласиться согласовывать будущее Украины с немцами.

В биографии Сталина Путина вдохновляют действительно самые таинственные ее страницы. Он искренне восхищается, как Сталин, который в начале своей политической карьеры организовывал теракты в Баку, подрывая корабли с нефтью в порту, и в конце концов стал автором стратегии индустриализации, сразу создав миллионы рабочих мест, от Запорожья до Ташкента. Слабое место Сталина Путин тоже хорошо знает — помнит же, что после нападения Германии на СССР в 1941-м тот целых две недели не мог прийти в себя, паниковал и терял голову. Путин точно знает, что такая модель поведения для него недопустима.

Над Хрущевым и Брежневым Путин посмеивается, зная, что экономика СССР того времени могла быть значительно сильнее, если бы эти деятели хотя бы немного разбирались в том, как экономика должна функционировать.

Для Путина война против Украины — это возвращение к себе настоящему. Века унижений политических амбиций Украины непременно оставляют определенную инерцию в историческом пространстве, которой можно воспользоваться — вот это логика и психология Путина.

Но Путин стареет. Это замечает Шойгу, это замечает Патрушев, замечают Набиуллина с Силуановым. У кремлевского диктатора мысли о философии истории начинают преобладать над теми прагматическими соображениями, которые еще недавно озвучивал в своих колонках Сурков, писавший об эпохе «контактной геополитики». Сбежать в размышления о величии российской идеи — это самое легкое, что можно сделать, когда читаешь цифры потерь армии РФ в Украине.

В настоящее время войну против нашей страны уже ведет другой Путин. Он безгранично готов идти на риск и привлекать к боевым действиям в Украине все новые подразделения, даже не прошедшие согласия на полигоне. Он давно не открывает папку с данными о показателях Рособоронпрома, а та становится все толще.

Путин понимает, что его дальнейшие шаги ограничены, а утром снова кто-то принесет доклад о социально-экономической ситуации где-нибудь в Архангельской области, где снова придется собственным росчерком пера — потому что никто другой не решается — перераспределить средства из бюджета регионального развития на финансирование мобилизации и зарплаты работникам военкоматов. Путин откровенно устал от войны в том виде, в каком она сейчас есть. И закончить ее он не может без каких-нибудь убедительных результатов для электората, и продолжение ее похоже на скитание по лабиринту.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.