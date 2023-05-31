Путина едва не ударило дроном? 31 мая, 19:46

Чем жила страна 31 мая 2023 года

● Путина едва не ударило дроном? Российский диктатор во время атаки неизвестных беспилотников на Москву и Московскую область 30 мая мог находиться в своей резиденции в Ново-Огарево. Об этом сообщила российская The Moscow Times со ссылкой на «близкого к Кремлю собеседника», который пообщался на условиях анонимности.

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По словам источника издания, главу кремлевского режима разбудила служба безопасности из-за воздушной угрозы. Судя по данным депутата госдумы Александра Хинштейна, который опубликовал список населенных пунктов, где упали беспилотники, системы ПВО сбили их примерно в 10 км от резиденции Путина.

Пресс-секретарь Путина тоже признал, что тот был вынужден проснуться раньше обычного, но не уточнил, находился ли он в Ново-Огарево. «Рабочий день совсем рано начался [у главы кремлевского режима]», — заявил Дмитрий Песков.

● Диктатор скрылся в своей стране. Путин перестал выезжать из России после выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест, сообщил российский ресурс Верстка со ссылкой на собственные источники. Журналисты отметили, что в течение двух с половиной месяцев после выдачи ордера Путин ни разу не покидал территорию РФ. По данным ресурса, это вызвано решением Гаагского трибунала. Последний раз Путин выезжал из страны еще в прошлом году, 19 декабря, в ходе визита в Минск.

Сегодня стало известно, что на очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Индию Путин не поедет. Мероприятие, которое должно было состояться в начале июля, неожиданно перевели в онлайн-формат. «Если Путин не поедет в Индию — то это из-за ордера, разумеется», — сказал Верстке высокопоставленный источник в парламенте РФ.

● Поедет? Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор могут посетить Турцию, написало местное издание Hürriyet со ссылкой на источники. Это может произойти после инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который выиграл выборы в стране. Предполагается, что визиты Зеленского и Путина могут состояться «один за другим».

● Зеленский вместе с европейцами готовит саммит мира. Украина вместе с партнерами начали подготовку к саммиту формулы мира без участия России. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и европейских чиновников. По данным собеседников издания, мирный саммит только планируется, но его проведение уже поддержали некоторые европейские лидеры. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон лоббирует присутствие на нем тех стран, которые стали на сторону РФ в войне против Украины или же заняли нейтральную позицию. Встреча может состояться накануне саммита НАТО в Вильнюсе (пройдет 11−12 июля).

Руководитель ОП Андрей Ермак в комментарии WSJ заявил, что Украина не сядет за стол переговоров с РФ, пока Кремль не выведет свои оккупационные войска. Также Киев не согласится на компромиссы по ее территориям. «Нам нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире», — добавил Ермак.

Европейские чиновники уточнили, что работают над формулой мира совместно с Украиной, чтобы сделать ее более приемлемой для других стран мира. Речь идет об Индии, Бразилии, Китае и Саудовской Аравии.

● Фон дер Ляйен предлагает НАТО предоставить Украине гарантии безопасности. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила членам НАТО предоставить Украине гарантии безопасности на пути к членству в альянсе. По ее словам, члены НАТО могли бы предоставить набор гарантий, которые в совокупности представляют собой «сдерживание путем отказа», «с помощью военного оснащения, которое может укрепить Украину против будущих российских атак».

● А еще президент Еврокомиссии призвала страны Европы передать Украине дальнобойное оружие, если у них есть такая возможность.

● Шойгу и Герасимов теряют инициативу. С начала мая 2023 года Россия все больше уступает инициативу в войне и реагирует на действия Украины, а не активно продвигается к собственным военным целям, сообщила британская разведка.

● В оперативном плане российские командиры, вероятно, пытаются создать резервные силы и разместить их там, где, по их мнению, состоится украинская контратака. «Однако это, вероятно, было подорвано тем, что незадействованные силы вместо этого были направлены на заполнение дыр на линии фронта вокруг Бахмута», — говорится в сообщении британцев.

● «Партизаны» готовятся штурмовать Москву? Российские добровольцы, воюющие на стороне ВСУ и проводившие рейд в Белгородской области, планируют штурмовать Москву. Об этом командир добровольческого легиона Свободная Россия с позывным Цезарь заявил британской The Times. По его словам, у них есть «тысячи» кандидатов, ожидающих вступления в их ряды, и они будут продолжать совершать рейды на границу, пока их силы не станут достаточно большими, чтобы штурмовать Москву.

● Россия взорвала дорогу в Брянской области на границе с Украиной и Беларусью, вероятно, опасаясь рейдов российских добровольцев и «наступления» ВСУ.

● Дроны снова летят на РФ? Беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Загорелась одна из установок по перегонке мазута. Возгорание произошло на площади 100 кв. м. Об этом сообщил губернатор области Вениамин Кондратьев.

● Беспилотник атаковал и Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Как сообщил ТГ-канал Shot, дрон-камикадзе якобы упал на территорию предприятия около 3:00 ночи, но не сдетонировал. Возгорания не произошло. Повреждений и пострадавших нет. Сотрудников не эвакуировали.

● Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об обстреле города Шебекино. Там якобы были повреждены жилые дома.

● Вот настоящий пример террора. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россией была совершена тысяча атак на медицинские учреждения.

● Украина и РФ не взяли на себя обязательства соблюдать пять принципов, предложенных МАГАТЭ для защиты захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

30 мая Гросси представил на заседании Совбеза ООН пять принципов: нельзя совершать никаких атак с ЗАЭС или на нее; на ЗАЭС нельзя размещать тяжелое вооружение, в том числе реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы и боеприпасы, танки и военных; нельзя подвергать риску электроснабжение ЗАЭС; все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной эксплуатации ЗАЭС, должны быть защищены от нападений или диверсий; не следует принимать никаких мер, подрывающих эти принципы.

Постоянный представитель страны-террориста в ООН Василий Небензя отказался обещать соблюдение предложенных МАГАТЭ принципов, заявив, что оккупанты якобы «уже давно их реализуют».

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица сказал, что принципы нужно дополнить требованием полной демилитаризации и деоккупации станции.

Перейду к внутренним делам:

● Буданов помог сбежать возможному взяточнику? Обвиняемый во взяточничестве депутат Киевского горсовета от СН Владислав Трубицын выехал за границу в направлении Польши с разрешения главы Госпогранслужбы (ГПСУ) на основании письма от руководителя ГУР Кирилла Буданова. Об этом сообщил проект Схемы, ссылаясь на источники.

Собеседники журналистов с доступом к данным о пересечении границы рассказали, что депутат выехал из Украины через пункт пропуска Рава-Русская вечером 13 мая на собственном автомобиле Mercedes S 600. Спустя три дня должно было состояться заседание Высшего антикорсуда, где рассматривается дело, в котором фигурирует Трубицын. Он так и не вернулся — прокурор САП инициировал его объявление в международный розыск.

Ознакомившись с письмом за подписью Буданова (датировано 27 января), Схемы отметили: в нем глава ГУР обратился к руководителю ГПСУ Сергею Дейнеко и попросил посодействовать «беспрепятственному пересечению границы» для выезда в командировку с 28 января по 25 мая 2023 года пятерым лицам, среди которых и Трубицын. Также там упоминают марку и номер его автомобиля.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сказал журналистам, что не располагает информацией о пересечении границы Трубицыным и другими людьми, добавив, что, согласно законодательству, такие данные распространять запрещено. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил Схемам, что «пока не может комментировать эту информацию».

Сам депутат на звонки и сообщения журналистов не ответил.

● Журналисты проекта Bihus.Info утверждают, что нардеп Слуги народа Богдан Торохтий во время полномасштабной российско-украинской войны отдыхал за границей (хотя не признает этого), а также пользуется новым авто стоимостью более 7 млн грн (электромобилем Mercedes-Benz EQS 580 2022 года).

● Новый одесский. В Одессе президент Владимир Зеленский представил нового главу Одесской ОГА Олега Кипера. В своем Telegram-канале он сообщил: «Это приоритетный регион нашей независимой страны».

Кабмин вчера согласовал назначение Кипера. А 15 марта Зеленский подписал указы об увольнении глав нескольких ОГА, в том числе Одесской — полковника Максима Марченко.

Кипер с 2001 года работал в органах прокуратуры сначала в Одесской, а затем в Ивано-Франковской областях. После этого был внештатным советником руководителя ОП Андрея Ермака. 9 июня 2020-го тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова назначила его заместителем прокурора Киева, спустя три месяца он возглавил городскую прокуратуру.

Кипер попадал под закон о люстрации, но в 2019 году Окружной админсуд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора и назвал люстрацию Кипера безосновательной.

И в завершение:

● МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины на текущий год до 1−3% (с -3% и +1%), поскольку экономика постепенно адаптируется к условиям войны.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.