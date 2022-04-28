Путин способен на все — красный свет его не остановит. Какой вывод стоит сделать 28 апреля, 08:25 Эксклюзив НВ

Сегодня я думаю о трех людях, чье поведение может оказать существенное влияние на мир в ближайшие месяцы и, возможно, годы: безымянном солдате, бесстыдном политике и бездушном лидере

Первым я восхищаюсь, ко второму можно испытывать только презрение, а третий должен навсегда остаться военным преступником.

Безымянный солдат — это тысячи украинцев в военной форме и гражданских мужчин и женщин — которые защищают зарождающуюся демократию своей страны от варварской попытки Владимира Путина стереть Украину с лица земли. Неважно, являются ли они профессионально обученными солдатами или «бабушками», использующими свои смартфоны для передачи координат российских танков, прячущихся в лесу за их фермами, их готовность анонимно сражаться и умирать, чтобы сохранить свободу и культуру Украины, является окончательным опровержением заявления Путина о том, что Украина не «настоящая» страна, а неотъемлемая часть «собственной истории, культуры и духовного пространства» России. Мы не знаем их имен — я не могу назвать ни одного украинского генерала, несмотря на все их успехи до сих пор, — но их дела показали Путину, что страна, за которую они сражаются, очень реальна, очень уникальна и готова яростно защищаться.

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Если лидеры Украины решат заключить мирное соглашение с Россией, мы должны помочь им в переговорах, но пока они хотят воевать, мы должны помочь им и вооружить их. Потому что они защищают не просто Украину, они защищают возможность существования целой и свободной Европы, где одна страна не может просто поглотить другую. Это создаёт не только лучшую Европу, но и лучший мир.

Второй человек, о котором я думаю, — это Кевин Маккарти, республиканский лидер в Палате представителей — человек, у которого, как мы теперь знаем, не хватило смелости придерживаться своего мимолетного проявления храбрости.

Мы в долгу перед моими коллегами по Times Джонатаном Мартином и Александром Бернсом, которые в полной мере оценили, насколько поведение Маккарти представляет собой драму трусости, разыгранную в четырех действиях:

Путин не просто одержим сохранением своей власти

Акт 1: Мартин и Бернс цитируют Маккарти, который сказал своим коллегам по Республиканской партии о своих чувствах к президенту Дональду Трампу сразу после нападения на Капитолий 6 января 2021 года. «У меня были проблемы с этим парнем», — сказал Маккарти и назвал действия Трампа 6 января «жестокими и совершенно неправильными». Маккарти сказал, что Трампу, скорее всего, будет объявлен импичмент, поэтому он намеревался порекомендовать ему: «Вы должны уйти в отставку».

Акт 2: После того, как эти разоблачения были опубликованы утром в четверг, Маккарти выступил с заявлением, в котором заявил, что «сообщения The New York Times обо мне полностью ложны и неверны».

Акт 3. В ту ночь, благодаря просочившейся аудиозаписи, опубликованной The Times и показанной на шоу MSNBC Рэйчел Мэддоу, весь мир услышал, как Маккарти на конференции лидеров республиканцев в Палате представителей 10 января рассказал, что его план состоял в том, чтобы сообщить Трампу, что его импичмент «пройдет, и я бы порекомендовал вам уйти в отставку» — именно то, что Маккарти несколько часов назад отрицал.

Акт 4. Маккарти — вместо того, чтобы извиниться перед своими избирателями и американским народом за ложь — призывает Трампа объясниться и сказать, почему он должен остаться в чести у Трампа. Трамп великодушно простил подхалима Маккарти за его грех говорить правду.

Легендарный U.C.L.A. тренер по баскетболу Джон Вуден любил говорить, что «настоящая проверка мужского характера — это то, что он делает, когда никто на него не смотрит».

Большинство законодателей хотели бы, чтобы мир поверил в то, что, когда на кону для Америки стояло все, они говорили правду и поддерживали Конституцию в разрез с волей президента, пытающегося подорвать ее. Это то, как Маккарти объяснил свою позицию коллегам по Республиканской партии в частном порядке.

Но затем Маккарти раскрыл свой истинный характер. Когда он понял, что правильные действия для страны могут стоить ему поддержки Трампа и его мечты стать спикером Палаты представителей, Маккарти солгал о том, что говорил правду. И что еще хуже, когда ложь и плохой характер Маккарти были разоблачены, многие в его партии все равно поддержали его.

Это новый «маккартизм» — Кевин Маккартизм, — когда политик может говорить что угодно, даже лгать о том, что говорит правду, и это сойдет ему с рук.

Эта тенденция представляет собой такую ​​же угрозу американской демократии, как и все, что делает Путин. Потому что, если такой бессовестный и позорный халтурщик, как Маккарти, способен продать свою душу достаточному количеству людей, чтобы стать спикером Палаты представителей, он становится вторым в очереди на пост президента после вице-президента.

И это угроза, потому что все, что сделали Маккарти и его коллеги, размывает грань между нашей системой и той, которой руководит человек без души — Владимир Путин, который также, не колеблясь, применит любые средства, чтобы удержать власть, будь то возможное тюремное заключение или отравление его критиков или же отравление демократии дезинформацией.

Однако Путин не просто одержим сохранением своей власти и готов нарушить любые нормы, чтобы сохранить ее. Он также одержим тем, что в результате распада Советского Союза Россия потеряла власть, достоинство и уважение, и по его мнению, их необходимо восстановить.

Его безрассудное решение вторгнуться в Украину было вызвано желанием остановить расширение НАТО и Европейского Союза и их продвижение ближе к границам России. Но он хотел сделать это так, чтобы показать всем, насколько Запад слаб и разделен и насколько Украина — ненастоящая страна, поставив ее за неделю на место. В классе шло занятие, и Путин собирался преподать урок Западу. Но все пошло не по плану… Вместо того, чтобы преподать Западу — и всем тем украинцам, которые хотят быть частью Запада — урок и стереть унижения России, Путин подвергся еще большему унижению.

И тут нужно действовать осторожно — нет ничего опаснее дважды униженного лидера с ядерным оружием.

Путин способен на все: когда вы посмотрите на то, как эта война опустошила экономику и армию как России, так и Украины, место Путину в истории уже обеспечено: он — лидер, разрушивший две страны, чтобы сохранить одно лицо — свое собственное. И он сделает все, чтобы сохранить свое лицо.

Итак, вот мой итог: несколько лет назад была опубликована биография Ариэля Шарона на иврите под названием «Он не останавливается на красный свет». Это подходящее название и для нашего времени. Что меня так нервирует в сегодняшнем состоянии мира, так это количество лидеров, готовых бесстыдно, среди бела дня — и с чувством полной безнаказанности — проехать на красный свет. То есть пройти через правовые и нормативные ворота, которые сохраняли нашу планету в относительном мире в течение последних 70 лет, и в это время у нас не было войн между великими державами, и это позволило большему количеству людей выбраться из крайней нищеты быстрее, чем в любую другую эпоху в истории человечества.

Нам будет не хватать этого, если это закончится. Однако для поддержания этого состояния необходимо, чтобы мы помогли добиться успеха всем безымянным украинцам, которые борются за свою свободу. И необходимо, чтобы мы удостоверились, что стремление Путина обрести достоинство, сокрушив это украинское движение за свободу, потерпит неудачу.

Но всего этого недостаточно, если все те политики в Америке, которые также думают, что они могут в любой момент проехать на красный свет, чтобы получить или удержать власть, будут преуспевать. Кто последует нашей модели?

Я не могу вспомнить другого периода своей жизни, когда бы я чувствовал, что будущее демократии в Америке и будущее демократии во всем мире находятся в такой большой неопределенности. И не обманывайте себя — и то и другое взаимосвязано. И не обманывайте себя — и то и другое все еще может развернуться в любом направлении.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Томаса Фридмана. Републикация полной версии текста запрещена.

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