Катастрофическая ошибка Путина и реакция на нее в Брюсселе 18 ноября, 19:30

Путин в уничтожении своей страны снова превзошел сам себя

Путин умеет уничтожать не только другие страны. Но и свою собственную. И в этом деле он снова превзошел себя. Россия продолжает ракетные обстрелы Украины и параллельно проинформировала о заказах производства гиперзвуковых ракет «Циркон». Подобные публичные сообщения о военных заказах нетрадиционны для России, которая подобные дела делает, как правило, в режиме секретности. Так что это было послание всему остальному миру. Которое зафиксировали и расшифровали.

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Фото: Дмитрий Тузов

Начнем с путинского «вандерваффе», которым он пугает мир. Ракеты с такой заявленной скоростью и дальностью должны бить по целям, достаточно защищенным современными системами ПВО и на расстоянии в тысячи километров. Это прямая угроза Брюсселю, Лондону, Берлину, Парижу и другим столицам и странам.

Эти две картинки с ракетами для Европы и горящие украинские дома сложились в один пазл. Не секрет, что у европейских политиков тоже есть дети. И они не хотят, чтобы однажды эти дети вместо школы или университета под звуки сирен бегали в панике по улицам Брюсселя или Лондона в поисках бомбоубежищ. Это никому не нужно. И вряд ли эти же политики согласятся с такой перспективой будущего, потому что России уже «пора вставать с колен» и все эти ракетные удары и оккупации заложены в доктрине Путина, Медведева, Патрушева, Кадырова, Пригожина и других идеологов российской имперскости. Это никому не интересно. И потому путинский режим будут уничтожать. Но не бомбардировками российских городов, а другими способами. Достаточно системными действиями по нескольким направлениям.

Во-первых: Украина получит новую военную помощь. Новые системы ПВО, БПЛА и другие высокотехнологичные средства. В каких объемах и что получит Украина, будет определено уже в ближайшее время министрами обороны стран ЕС. И эта помощь усилит согласованное решение о тренировке 15 000 украинских солдат в странах ЕС — в частности, в Германии, Чехии и Польше. Конечно, вы скажете, что именно украинский боевой опыт сейчас ведущий для остальных армий мира. С этим никто не спорит в Европе. Но речь идет о тактической подготовке, методиках управления боем, взаимодействии подразделений, использовании высокотехнологичного оружия, средствах навигации, наведения и разведки в соответствии со стандартами НАТО. А это — именно то, что позволяет выбивать врага без больших фронтальных атак, избегая неоправданных жертв. По сути, речь идет о значительном повышении технологического уровня украинской армии, уничтожающей меньшими силами подразделения как профессиональных военных РФ, так и сформированные наспех стаи «чмобиков», кадыровские «тик-ток» войска и банды зэков Пригожина.

Путинский режим будут уничтожать

Во-вторых: в Европе осознают последствия десятилетий политического пацифизма и странных споров о том, стоит ли тратить 2% ВВП на нужды обороны. И понимают, что им нужно время, чтобы производящие оружие заводы заработали на полную мощность. Напомню, что немцы, например, передали первую модернизированную систему ПВО IRIS-T Украине. Система действительно классная — сбивает все, что двигается в воздухе. Такой модели еще нет даже на вооружении Бундесвера. Но нужно время, чтобы сделать еще несколько систем. И передать их Украине. Не говоря уже о собственных нуждах. На фоне этого европейцы дофинансируют оборонные нужды дополнительными 70 млрд евро к 2025 году, о чем в Брюсселе сообщил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Фото: Дмитрий Тузов

Эмоционально Брюссель на какой-то период своей истории стал украинским городом. Среди самых популярных сувениров в магазинах столицы Бельгии — все, что имеет сине-желтый цвет. Знаменитый брюссельский мальчик и украинские флаги являются маркером общественного запроса. Ведь бизнес реагирует на спрос. Ночью административные здания подсвечиваются цветами нашего флага. А приветствие «Слава Украине!», наверное, еще не стало официальным приветствием европейских политиков. Но очень популярно.

Итак, картинки горящих украинских домов в очередной раз увидел весь мир. Ни прощать, ни забывать это России никто не собирается. И она это почувствует.

Фото: Дмитрий Тузов

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