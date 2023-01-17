Давайте без иллюзий. Как работали российские деньги на Западе 17 января, 11:26 Эксклюзив NV

Раньше на Западе мне не верили, а после 24 февраля уже спрашивают, что делать

Запад в процессе прихода в сознание, отрезвления. Потому что для них 24 февраля было тем самым грубым пробуждением: брутальным и жестоким, неожиданным. Потому что «а что случилось?». Можно сказать этим же мемом. Потому что был и 2014 год, и еще раньше — 2008 год [война в Грузии], когда закончилась Ялта [договоренности о послевоенном порядке на Ялтинской конференции 1945 года] и тот порядок, который считался приемлемым и незыблемым, порядок международного права, который был установлен после Второй мировой войны. Есть ялтинские договоренности, какие бы они там ни были, но мир по ним жил. И вот 2008 год — Ялта завершилась. То есть в 2008 году, после нападения на Грузию, в отношении России должны были — по, так сказать, законам Божьим и человеческим — применить вот те все санкции, и все то наставление, которое имеем после 24 февраля прошлого года.



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Мы все жертвы советского образования. И у нас целые куски истории ХХ века не существуют с западной точки зрения, не существуют в западном ракурсе. То есть то, что у них были свои 70-е, свои 80-е, которые у нас, на этих самых наших территориях с восточной стороны, совсем иначе воспринимались, иначе переживались. Что у нас другая прошивка, другая закладка. И в 90-е так же было, образование у нас не изменилось. И соответственно сшить вместе вот этот разорванный железным занавесом мир в головах, моментально его вшить — этого на самом деле не сделало ни наше, ни западное образование. И оптика, скажем, того, насколько Запад был счастлив появлению Горбачева, что «Боже мой, наконец, можно перестать бояться этого страшного Советского Союза и постоянно накручивать». Ведь это параноидальная была гонка вооружений. Вы же посмотрите, они нам сейчас сбрасывают запасы в значительной степени того оружия, которое было тогда накоплено: во всех этих закромах накапливалось абсолютно маниакально, параноидально. И десятилетиями — я уже не говорю о том, что на это тратились бюджеты, на это тратились средства — это чисто паранойя была. И вот когда приходит этот улыбающийся, с американской улыбкой молодой генсек, который говорит, что теперь у нас будет социализм с человеческим лицом и я забираю войска из Восточной Европы. И может быть объединение Германии, и все будет хорошо, и мы торгуем, и мы друзья. Ура-вперед! Мир, дружба, жвачка, кукуруза. Боже мой, им просто не то что камень с души упал — это был такой нон-стоп фестиваль, и, соответственно, Горбачеву простили случаи в Тбилиси, саперные лопатки, которыми была разогнана демонстрация. Ему бы простили и Вильнюс, где люди были перееханы танками через несколько месяцев после того, как Горбачев получил Нобелевскую премию. То есть у нас нет связной картины всего этого процесса, насколько Запад был очень несчастлив распадом Советского Союза, потому что Советский Союз — это была понятная известная величина. А что там есть и какие-то меньшие республики — они их не знали, они о них понятия не имели.

Пропагандистскую роль играли во время холодной войны на Западе очень щедро спонсируемые Советским Союзом славистические центры. То есть вся западная славистика — это, прежде всего, русистика.