Путин очень торопится. Чего ждать после 30 сентября 29 сентября, 16:31

То, что ожидается 30 сентября — сугубо пропагандистский шабаш

Надо понимать, что сам пропагандистский шабаш предназначен для главного выгодополучателя и главного потребителя — для самого Владимира Путина. Это такой подарок к юбилею — 70-летию, который будет 7 октября. Потому так и спешили.

Видео дня

Все остальное — пропагандистский антураж, праздник для «пипла». Главный потребитель будет праздновать чуть позже. Однако это используется в утилитарных целях. С одной стороны, этим праздником успокаивают партию войны — ультрапатриотов. Для них это будет демонстрация, что все «идет по плану», что якобы российские земли возвращаются «в русскую гавань». Но праздник испорчен. Мобилизация, или как ее называют в России, «могилизация», все испортила. И то, что сейчас происходит, в том числе и в Москве, сами российские социологи, психологи, называют психозом. Только это уже не шовинистический психоз, который был в первые дни и недели войны, а психоз страха от войны.

Психоз, ставший следствием мобилизации. У одних психоз проявляется бегством от войны в соседнее государство, или куда-то в глубинку. А у других психоз — от непонимания, что будет дальше, что делать, куда бежать, как укрыться от этой войны.

У некоторых уже начинается и ядерный психоз. Путин своим ядерным шантажом испугал, возможно, частично Запад, но больше всего он напугал собственных граждан, которые уже всерьез боятся ядерной войны.

Поэтому, этот праздник с психозом пополам. Такая парадоксальная ситуация.

У аннексии украинских областей есть пропагандистская направленность для успокоения и удовлетворения партии войны и самого Путина, безусловно. Но одновременно это способ запугать Запад и заставить его давить на Киев. Чтобы Киев согласился на российские условия мира.

Путин, как раньше, так и сейчас, неадекватно оценивает ситуацию и в Украине

По определенной информации, якобы даже есть даты (потому что в России все по плану, по графику) — до 15 ноября — саммита Большой двадцатки на Бали принудить Киев к переговорам о мире на российских условиях.

Но, как это было и с преыдущими планами, ничего из этого не выйдет. Путин, как раньше, так и сейчас неадекватно оценивает ситуацию и в Украине, и реакцию самого Запада.

Поэтому, скорее всего, главным политическим следствием всего этого пропагандистского шабаша с аннексией станет то, что война перейдет в новую фазу. Война станет более бескомпромиссной, исчезает любой предмет для переговоров и каких-то мирных соглашений. Президент Зеленский об этом уже предупредил всех — и российское руководство, и западных партнеров. Они об этом и знали, но лишний раз это повторить не помешает.

Ну и предупреждение прозвучало в выступлении на Генассамблее, и на Совбезе ООН, в сторону всех членов ядерного клуба, в том числе и Китая. Думаю, что такое предупреждение очень актуально. Путин, думаю, пока только пугает угрозой применения ядерного оружия. Свои военно-политические задачи он будет решать военным путем, обычным оружием, ну и, безусловно, этой мобилизацией. Ему нужны люди, чтобы попытаться просто количественным нашествием все же взять реванш.

Вообще, смысл всего этого действа — это попытка взять политический реванш за поражения в Украине, в частности, за поражение в Харьковской области. Но, думаю, что Путина ждут новые военные поражения. Так что этот политический реванш никакой роли не сыграет.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ