Путин сменил свой курс, а Лукашенко ухватился за ядерное оружие 31 марта, 18:23

Чем жила страна 31 марта 2023 года

● Лукашенко ухватился за ядерное оружие. Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время «послания к парламенту и народу», заявил: «Обе стороны [Украина и РФ] понимают, что одерживать победу нельзя». «Тем более, как украинцы считают, что они победят — это глупость: невозможно победить ядерное государство. Если российское руководство поймет, что ситуация чревата распадом России, то будет применено самое страшное оружие. Этого нельзя допустить», — сказал диктатор. И добавил, что «рассчитывать на победу с государством, имеющим ядерное оружие, безумие».

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Лукашенко также прокомментировал планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси. Он сказал, что «это не запугивание кого-то и не шантаж, а возможность обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу».

● Белорусский шут Кремля. А еще Лукашенко считает, что боевые действия в Украине «надо прекратить» и объявить «перемирие». Мол, «надо остановиться, пока не началась эскалация». «Попытаюсь рискнуть предложить прекратить боевые действия. Прекратить боевые действия, перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права перебрасывания оружия, живой силы и техники. Все. Мертвое. Замерли», — сказал белорусский диктатор.

Кремль отверг даже эти предложения, которые, в сущности, играют ему на руку. Комментируя заявления Лукашенко, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «контекст Украины не меняется» и полномасштабная война — «единственный способ достичь цели РФ». Однако он добавил, что свои предложения белорусский диктатор может обсудить с Путиным во время встречи на следующей неделе.

● Путин изменил свой курс. Российский диктатор во время заседания Совбеза РФ заявил, что подписал указ об утверждении обновленной концепции основных направлений внешней политики России. По его словам, вроде бы из-за серьезных изменений на мировой арене пришлось скорректировать ключевые стратегические документы.

В частности, в обновленной концепции США названы «главным проводником антироссийской линии». Среди прочего: вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения нападения на Россию или ее союзников; указаны симметричные и асимметричные меры в ответ на угрозы в адрес России; предусмотрено, что антироссийские шаги недружественных государств при необходимости будут жестко пресекаться; заявлено стратегическое партнерство с Китаем и Индией.

● Этого не исправить. Пока нет никаких реальных международно-правовых путей, чтобы исключить Россию из Совета безопасности ООН. Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя начало председательства РФ (с 1 апреля) в этой структуре. «К сожалению, Россия является постоянным членом Совета Безопасности, и нет никаких реальных международно-правовых путей, чтобы изменить эту реальность. Это то, с чем мы живем сейчас», — отметила она.

● Еще один шут заговорил. Премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Евросоюз за помощь Украине, заявив, что сейчас участники блока близки к обсуждению направления «неких миротворческих миссий». Он выступил за «прекращение огня» в развязанной Россией полномасштабной войне и объяснил, что «мир больше на стороне Венгрии, однако в Европе мы в меньшинстве, когда речь идет о мире». Премьер сказал, что смысл ЕС «сомнителен, поскольку не может гарантировать ни мир, ни процветание», Будапешт «хотят втянуть в войну», а Киеву передают «все больше тяжелого оружия».

● Год освобождения Бучи. Президент Владимир Зеленский вместе с молдавской коллегой Майей Санду, а также премьерами Словакии Эдуардом Гегером, Словении Робертом Голобом и Хорватии Андреем Пленковичем посетили Бучу в годовщину освобождения города от оккупантов РФ. Лидеры стран почтили память убитых россиянами местных жителей и установили лампадки к памятному кресту на месте захоронений.

Зеленский вручил Буче знак отличия Город-герой.

● Оккупанты сосредоточивают основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили более 80 атак, сообщил Генштаб в утренней сводке. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

● Российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить Бахмут, пошли на принцип и «подняли ставки в ущерб себе», написала в ТГ заместитель министра обороны Анна Маляр. «Грамотные действия нашего командования на Бахмутском направлении и мужество бойцов сделали для врага эти длительные бои самыми дорогими за время полномасштабного вторжения. Ведь потраченные врагом на захват Бахмута время, оружие, техника и множество погибших с точки зрения военной целесообразности не оправдывают себя», — подчеркнула она.

● Минус 5 танков и 9 дронов. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 460 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты РФ составляют 173 360 военных. Это данные Генштаба по состоянию на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3615 (+5 за сутки), боевых бронированных машин — 6977 (+3), артсистем — 2675 (+4), РСЗО — 526 (+0), средств ПВО — 278 (+0), самолетов — 306 (+0), вертолетов — 291 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2248 (+9) и многое другое.

● Большой российский пшик. По данным украинской разведки, анонсирован еще зимой «большое наступление» российской оккупационной армии «оказалось пшиком» и провалилось. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Черняк: «Они [враги] не получили ни одного значимого результата».

● Две бригады украинских военных завершают обучение и скоро вернутся в Украину. Одна оснащена БМП Bradley, другая — бронированными машинами Stryker. Об этом сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер. По его словам, сегодня в Германии на двух полигонах продолжается дополнительная общевойсковая подготовка двух мотопехотных батальонов ВСУ — всего 1200 бойцов.

«Тренировка для ВСУ — это международные усилия, которые осуществляются в партнерстве с нашими партнерами по коалиции, которые сейчас тренируют более 11 тыс. украинских солдат в 26 странах мира», — заявил Райдер.

● Украинская авиация уже активно применяет «умные бомбы» JDAM (американская технология переделки обычных бомб в высокоточные) против российских оккупантов, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

● «Отпустите его». Президент США Джо Байден отреагировал на задержание в России журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, готовившего материал о деятельности ЧВК Вагнера. «Отпустите его», — сказал президент, уходя из Белого дома и отвечая на вопросы журналистов.

30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста WSJ, задержанного в Екатеринбурге. ФСБ обвинила Гершковича в «шпионаже» — спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США».

● WSJ требует большего, чем слова. The Wall Street Journal в ответ ареста Гершковича ожидает выдворения из США российского посла и всех российских журналистов. В Кремле же назвали это требование безосновательным.

«Арест Россией репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича усугубляет привычку Кремля брать американцев в заложники, и это еще одно доказательство того, что Россия уходит из сообщества цивилизованных стран, — заявили в WSJ. — Президент Владимир Путин теперь несет ответственность за здоровье и безопасность господина Гершковича, и администрация Байдена обязана добиваться его освобождения. ( …) Бандитские лидеры продолжают совершать бандитские поступки, если они думают, что им за это ничего не будет. Администрации Байдена предстоит рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов — это минимум, на который можно рассчитывать. Самая первая обязанность правительства США — защищать своих граждан, а слишком многие правительства сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать в тюрьму американцев».

● Путинский спикер Песков и тут ответил, солгав, что в случае Гершковича «речь идет о деятельности под журналистским прикрытием, деятельности шпионской по сути». «Поскольку журналиста взяли с поличным, здесь ситуация очевидна», — сказал он. А потом добавил, что требовать высылки всех российских журналистов из США газета может «но такого не должно быть, и здесь просто для этого нет никакого повода».

● Высший антикоррсуд (ВАКС) объявил в розыск народного депутата Сергея Шахова, обвиняемого в недекларировании имущества на 88 млн грн. Об этом сообщили в САП, добавив, что этот парламентарий скрывается от суда, неоднократно без уважительных причин не присутствовал на заседаниях.

В заключение:

● Стресс от лекарств. Приобрести лекарства в Украине с 1 апреля будет возможно в соответствии с новым требованием: формально электронный рецепт становится обязательным для назначения всех рецептурных лекарств. Это привело к появлению очередей в аптеках, вызвало волну обсуждений в соцсетях, однако имеет ряд нюансов: например, бумажные рецепты тоже будут действовать.

Рецептурное лекарство — средства, подлежащие отпуску исключительно по назначению врача на специальном бланке. Это около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, перечень включает, в частности: антибиотики; противосудорожные средства (посреди них баклофен, карбамазепин); гормональные препараты ( в том числе и противозачаточные, в частности Постинор); препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний (корвалол и валокордин во флаконах более 50 мл, на меньшие дозировки рецепт не требуется); некоторые антигельминтные препараты; некоторые антигистаминные средства; кроворазжижающие препараты (ривароксабан (ксарелто), клопидогрель); антидепрессанты, нейролептики и релаксанты; стероидные лекарственные средства (в частности преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон); некоторые лекарства против кашля (лекарства с кодеином, на основе сальбутамола и т. п. ). сильные обезболивающие, некоторые успокаивающие (кетанов, трамадол); этиловый спирт (в упаковке более 70 мл, если меньше — без рецепта). Также к таким лекарственным средствам относятся лекарства, прием которых предусматривает регулярный мониторинг показателей состояния здоровья пациента и коррекцию плана лечения.

Принадлежит ли средство к рецептурным, можно посмотреть в инструкции к нему — об этом сказано в конце. Также есть онлайн Государственный реестр лекарственных средств, где есть перечень всех зарегистрированных в Украине лекарственных средств, там указано, какое средство может отпускаться без рецепта, а какое с ним.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.