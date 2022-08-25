Тревожный фактор Дугина. Что скрывается за убийством дочери главного идеолога Путина 25 августа, 20:13 Эксклюзив НВ Дайан Фрэнсис: Фактор Дугина в расчетах Путина нельзя недооценивать (Фото:REUTERS)

Эта смерть всколыхнула Россию. Дугин по прозвищу «путинский Распутин», является ярым поджигателем войны, и получившая широкую огласку смерть его дочери наносит удар в самое сердце образа Путина

Самая дерзкая атака в этой войне лично против Владимира Путина произошла 20 августа в Москве, когда была взорвана дочь его ультранационалистического «гуру» Александра Дугина.

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Очевидно, целью нападения был Дугин, который в последний момент решил ехать отдельно на другой машине. Эта смерть всколыхнула Россию. Дугин по прозвищу «путинский Распутин», является ярым правым империалистом и поджигателем войны, и получившая широкую огласку смерть его дочери наносит удар в самое сердце образа Путина как непогрешимого силача.

Громкие убийства настолько редки в России, что это может сигнализировать о начале войны внутри могущественных российских спецслужб, которые не согласны с неумелым ведением войны. Российские СМИ тут же обвинили в смерти Дугиной Украину, но там с этим не согласились, и преступление выглядит как дело рук своих.

Пресс-секретарь президента заявил: «Мы не криминальное государство, как Российская Федерация, а тем более не террористическое». Несмотря на это, Украина готовится к новым ракетным ударам на этой неделе в ответ.

Однако более тревожным является долгосрочное значение этого убийства для войны.

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