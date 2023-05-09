Путин спрятался за шестью соседями 9 мая, 18:22

Чем жила страна 9 мая 2023 года

● Украина впервые отметила День Европы вместо Дня победы. А в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — важный жест поддержки Украины.

В ходе встречи президент Владимир Зеленский и фон дер Ляйен обсудили членство Украины в ЕС, новые ограничения Евросоюза на аграрный импорт из Украины, очередной пакет санкций против РФ, сроки поставки боеприпасов Киеву. Украинский лидер призвал Брюссель к «положительному решению по открытию переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе» и назвал недопустимыми европейские ограничения украинского экспорта.

Видео дня

● В Москве 9 мая прошел самый короткий и самый «урезанный» парад за последние полтора десятилетия: он длился 45 минут, авиационную часть отменили, в механизированной колонне на Красной площади не было ни одного танка, кроме старого Т-34, в параде приняло участие наименьшее количество войск за 15 лет (8 тыс.). Путин в речи на Красной площади не озвучил никаких решений по войне против Украины и повторил многочисленные исторические и идеологические клише пропаганды.

● Путин спрятался за шестью мужчинами-соседями. Украина считает участие лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в параде 9 мая в Москве рядом с военным преступником Путиным (и его приспешником Лукашенко) «аморальным и недружественным шагом». Об этом говорится в заявлении МИД.

Почти все из этих «гостей» до последнего держали в секрете свой визит в Москву.

В отечественном МИД также отметили, что во время своего выступления на Красной площади глава Кремля оправдывал военные преступления России в развязанной против Украины полномасштабной войне: убийства, уничтожение городов и сел, похищение детей и репрессии на захваченных территориях. Также ведомство напомнило, что в ночь на 9 мая Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине.

● Ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу. По Киеву был нанесен массированный ракетный удар, силы ПВО сбили в районе столицы около 15 воздушных целей. Еще одна волна атаки была нанесена по востоку Украины, где сбили 8 ракет.

● Президент Владимир Зеленский заявил, что рост количества ударов РФ по украинским городам с начала мая связан с желанием кремлевского режима «продать» обществу победу.

● Российский диктатор попытается использовать парад в Москве, чтобы продемонстрировать влияние РФ в Центральной Азии. Такой вывод озвучили аналитики американского Института изучения войны (ISW), учитывая список гостей.

● Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай будет поддерживать связь со всеми сторонами «украинского кризиса».

● Другие оценки ISW за прошедшие сутки: украинские чиновники озвучили несколько заявлений, согласно которым ВСУ могут готовиться к проведению контрнаступательных операций в мае или июне; российские войска совершили ограниченные наземные удары на рубеже Купянск-Сватово-Кременная; оккупанты достигли незначительного продвижения в пределах Бахмута и продолжают атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.

● В Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 195 620 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

А еще украинцы уничтожили: танков — 3734 (+4 в сутки), боевых бронированных машин — 7257 (+4), артсистем — 3031 (+13), РСЗО — 554 (+0), средств ПВО — 307 (+1), самолетов — 308 (+0), вертолетов — 294 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2618 (+4) и многое другое.

● Пригожин уже почти убегает и нашел «дедушку-мудака». Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что российские солдаты сбежали с позиций в Бахмуте и обнажили один из флангов фронта. Также, по его словам, если ЧВК не получит боеприпасов, то Вагнер покинет свои позиции. «Вчера нам пришло боевое распоряжение, в котором было сказано, что в случае ухода с позиций будет признана государственная измена. Это, в первую очередь, к нам было обращение. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций и зададимся вопросом: кто родине таки изменяет? Видимо, тот, кто подписывал», — сказал он в обращении.

По словам Пригожина, в России делают все, чтобы «фронт посыпался», а одно из подразделений Минобороны РФ вообще скрылось с фланга, бросив позиции.

● Главарь ЧВК Вагнер на видео с жалобами на нехватку боеприпасов вскользь упомянула о «дедушке, который может оказаться мудаком».

● «9 мая — это праздник дедов, а чего мы его празднуем — большой вопрос. Надо о них вспомнить и не вы*бываться на Красной площади», — сказал еще Пригожин в своем обращении.

● Оружия еще на $1,2 млрд. Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $1,2 млрд. Она включает в себя дополнительные системы ПВО, боеприпасы и артснаряды. Если более конкретно, то: дополнительные системы ПВО и боеприпасы для них; оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО; боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными системами; артснаряды калибра 155 мм; услуги коммерческих спутниковых изображений; обучение, техническое обслуживание и всеобщая поддержка.

● ЕС готов предоставить Украине 1 млн снарядов для артиллерии, сообщил Владимир Зеленский.

● Ракеты большой дальности. Великобритания предположительно готовится передать Украине ракеты с дальностью до 300 км. Речь может идти о Storm Shadow, сообщила The Washington Post.

И наконец:

● НАТО должно это сделать. Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе (11−12 июля). Об этом заявила Ольга Стефанишина, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции. По ее словам, власти Украины уверены: сейчас нет никаких объективных причин для того, чтобы не приглашать страну в НАТО.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.