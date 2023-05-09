Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, NV

Путин спрятался за шестью соседями

9 мая, 18:22
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Чем жила страна 9 мая 2023 года

● Украина впервые отметила День Европы вместо Дня победы. А в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — важный жест поддержки Украины.

В ходе встречи президент Владимир Зеленский и фон дер Ляйен обсудили членство Украины в ЕС, новые ограничения Евросоюза на аграрный импорт из Украины, очередной пакет санкций против РФ, сроки поставки боеприпасов Киеву. Украинский лидер призвал Брюссель к «положительному решению по открытию переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе» и назвал недопустимыми европейские ограничения украинского экспорта.

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В Москве 9 мая прошел самый короткий и самый «урезанный» парад за последние полтора десятилетия: он длился 45 минут, авиационную часть отменили, в механизированной колонне на Красной площади не было ни одного танка, кроме старого Т-34, в параде приняло участие наименьшее количество войск за 15 лет (8 тыс.). Путин в речи на Красной площади не озвучил никаких решений по войне против Украины и повторил многочисленные исторические и идеологические клише пропаганды.

● Путин спрятался за шестью мужчинами-соседями. Украина считает участие лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в параде 9 мая в Москве рядом с военным преступником Путиным (и его приспешником Лукашенко) «аморальным и недружественным шагом». Об этом говорится в заявлении МИД.

Почти все из этих «гостей» до последнего держали в секрете свой визит в Москву.

В отечественном МИД также отметили, что во время своего выступления на Красной площади глава Кремля оправдывал военные преступления России в развязанной против Украины полномасштабной войне: убийства, уничтожение городов и сел, похищение детей и репрессии на захваченных территориях. Также ведомство напомнило, что в ночь на 9 мая Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине.

● Ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу. По Киеву был нанесен массированный ракетный удар, силы ПВО сбили в районе столицы около 15 воздушных целей. Еще одна волна атаки была нанесена по востоку Украины, где сбили 8 ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что рост количества ударов РФ по украинским городам с начала мая связан с желанием кремлевского режима «продать» обществу победу.

Российский диктатор попытается использовать парад в Москве, чтобы продемонстрировать влияние РФ в Центральной Азии. Такой вывод озвучили аналитики американского Института изучения войны (ISW), учитывая список гостей.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай будет поддерживать связь со всеми сторонами «украинского кризиса».

Другие оценки ISW за прошедшие сутки: украинские чиновники озвучили несколько заявлений, согласно которым ВСУ могут готовиться к проведению контрнаступательных операций в мае или июне; российские войска совершили ограниченные наземные удары на рубеже Купянск-Сватово-Кременная; оккупанты достигли незначительного продвижения в пределах Бахмута и продолжают атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.

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В Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 195 620 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

А еще украинцы уничтожили: танков 3734 (+4 в сутки), боевых бронированных машин 7257 (+4), артсистем — 3031 (+13), РСЗО 554 (+0), средств ПВО — 307 (+1), самолетов — 308 (+0), вертолетов — 294 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня 2618 (+4) и многое другое.

● Пригожин уже почти убегает и нашел «дедушку-мудака». Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что российские солдаты сбежали с позиций в Бахмуте и обнажили один из флангов фронта. Также, по его словам, если ЧВК не получит боеприпасов, то Вагнер покинет свои позиции. «Вчера нам пришло боевое распоряжение, в котором было сказано, что в случае ухода с позиций будет признана государственная измена. Это, в первую очередь, к нам было обращение. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций и зададимся вопросом: кто родине таки изменяет? Видимо, тот, кто подписывал», — сказал он в обращении.

По словам Пригожина, в России делают все, чтобы «фронт посыпался», а одно из подразделений Минобороны РФ вообще скрылось с фланга, бросив позиции.

Главарь ЧВК Вагнер на видео с жалобами на нехватку боеприпасов вскользь упомянула о «дедушке, который может оказаться мудаком».

«9 мая — это праздник дедов, а чего мы его празднуем — большой вопрос. Надо о них вспомнить и не вы*бываться на Красной площади», — сказал еще Пригожин в своем обращении.

Оружия еще на $1,2 млрд. Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $1,2 млрд. Она включает в себя дополнительные системы ПВО, боеприпасы и артснаряды. Если более конкретно, то: дополнительные системы ПВО и боеприпасы для них; оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров ПВО; боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными системами; артснаряды калибра 155 мм; услуги коммерческих спутниковых изображений; обучение, техническое обслуживание и всеобщая поддержка.

ЕС готов предоставить Украине 1 млн снарядов для артиллерии, сообщил Владимир Зеленский.

● Ракеты большой дальности. Великобритания предположительно готовится передать Украине ракеты с дальностью до 300 км. Речь может идти о Storm Shadow, сообщила The Washington Post.

И наконец:

НАТО должно это сделать. Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе (11−12 июля). Об этом заявила Ольга Стефанишина, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции. По ее словам, власти Украины уверены: сейчас нет никаких объективных причин для того, чтобы не приглашать страну в НАТО.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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