Закулисные переговоры уже ведутся. Что сейчас происходит между Россией и Западом 15 ноября, 13:36 Эксклюзив НВ Путиным готовы пожертвовать (Фото:REUTERS)

На Западе опасаются очень быстрого развала РФ. Ибо не знают, как пойдет этот процесс

Даже западные аналитики покупаются на информацию о том, что в среде российской элиты происходит раскол. На самом деле там ситуация значительно глубже. Здесь нужно думать не о расколе в элитах, а о том, что делается за кулисами.

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А за кулисами, по моему убеждению, идут закулисные переговоры о том, как Путин отступит. И вот сейчас собственно цена вопроса в том, насколько быстро он понимает, что надо соглашаться хоть на что-то. Потому что потом будет еще хуже.

Кто же ведет эти переговоры с российской стороны?