Закулисные переговоры уже ведутся. Что сейчас происходит между Россией и Западом
Путиным готовы пожертвовать (Фото:REUTERS)
На Западе опасаются очень быстрого развала РФ. Ибо не знают, как пойдет этот процесс
Даже западные аналитики покупаются на информацию о том, что в среде российской элиты происходит раскол. На самом деле там ситуация значительно глубже. Здесь нужно думать не о расколе в элитах, а о том, что делается за кулисами.
А за кулисами, по моему убеждению, идут закулисные переговоры о том, как Путин отступит. И вот сейчас собственно цена вопроса в том, насколько быстро он понимает, что надо соглашаться хоть на что-то. Потому что потом будет еще хуже.
Кто же ведет эти переговоры с российской стороны?