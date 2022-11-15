Владимир Огрызко

Владимир Огрызко

Украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007−2009)

Закулисные переговоры уже ведутся. Что сейчас происходит между Россией и Западом

15 ноября, 13:36
Эксклюзив НВ
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Путиным готовы пожертвовать (Фото:REUTERS)

Путиным готовы пожертвовать (Фото:REUTERS)

На Западе опасаются очень быстрого развала РФ. Ибо не знают, как пойдет этот процесс

Даже западные аналитики покупаются на информацию о том, что в среде российской элиты происходит раскол. На самом деле там ситуация значительно глубже. Здесь нужно думать не о расколе в элитах, а о том, что делается за кулисами.

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А за кулисами, по моему убеждению, идут закулисные переговоры о том, как Путин отступит. И вот сейчас собственно цена вопроса в том, насколько быстро он понимает, что надо соглашаться хоть на что-то. Потому что потом будет еще хуже.

Кто же ведет эти переговоры с российской стороны?

Теги:   Владимир Путин Владимир Огрызко Распад СССР Радио НВ распад России

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