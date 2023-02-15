Наступление ВСУ начнется через несколько месяцев? 15 февраля, 18:32

Чем жила страна 15 февраля 2023 года

● Путин скорее умрет, чем уступит. Кремлевский диктатор готовится к длительной и изнурительной войне против Украины. Однако представители российской элиты убеждены, что он обрек РФ на бессмысленное расходование жизней и ресурсов. Об этом пишет агентство Reuters. По его данным, Путин рассматривает войну «как переломный момент» и возможность «проучить» США, возродить Россию после распада СССР. По словам одного из источников агентства, надежды Путина улучшить свою репутацию оказались тщетными.

Видео дня

«Впереди будет еще сложнее и дороже как для Украины, так и для России. Экономические потери такого масштаба не стоят нескольких отвоеванных территорий», — рассказал российский собеседник издания на условиях анонимности. И добавил, что многие представители элиты разделяют его точку зрения, хотя публичное заявление об этом повлечет быструю расплату.

В то же время, несмотря на последствия войны для России, у Путина до сих пор нет серьезного соперника за власть. Поэтому ему не стоит бояться президентских выборов, которые должны пройти в марте 2024 года. «Путин останется у власти до конца, если только он не умрет или не произойдет переворот, ни то, ни другое сейчас не выглядит вероятным», — сказал один высокопоставленный западный дипломат.

«Я не верю ни в большое наступление, ни в возможность победы России над всем цивилизованным миром», — сказал Reuters высокопоставленный источник, близкий к Кремлю.

● РФ не сможет этого сделать. США, Великобритания и Украина сомневаются, что Россия добьется значительных успехов во время нового масштабного наступления на востоке страны. Об этом сообщил CNN со ссылкой на американских, британских и украинских чиновников. «Вероятно, это скорее амбициозно, чем реалистично», — сказал CNN высокопоставленный военный США.

Россия увеличивает количество войск на оккупированных украинских территориях и на границе. Однако, как сообщает телеканал, западные союзники не считают, что эти силы способны захватывать и удерживать новые территории.

● Резников готов отразить наступление россиян. У ВСУ хватит боеприпасов для отражения наступления российских оккупационных войск, заявил Укринформу министр обороны Алексей Резников. По его словам, Украина давно организовала поставки боеприпасов от стран НАТО, а также заключила контракты на 2023 год для обеспечения системных поставок. «Когда идет война, всегда чего-то не хватает. Но нельзя говорить, что ситуация критическая и нам не хватит боеприпасов для того, чтобы отразить нашествие РФ. Мы готовы к отражению нашествия», — отметил министр.

Партнеры, как сообщил Резников, знают, что Украина нуждается в большем количестве боеприпасов, о чем говорилось на заседании в формате Рамштайн.

● Наступление ВСУ — через несколько месяцев? ВСУ будут готовы к наступлению на западной технике через несколько месяцев. В интервью Укринформу Алексей Резников объяснил: западная военная техника не может так просто зайти в Украину — все возможности ее поставки в Украину привязаны, прежде всего, к срокам обучения. «Задача направлена прежде всего на деоккупацию временно оккупированных территорий Украины. Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события», — отметил министр.

● Кстати, Алексей Резников останется в должности министра обороны. В интервью Reuters он сказал, что это просьба президента Владимира Зеленского.

● Американцы научат маневрировать и экономить. США меняют тактику обучения украинских военных, отмечая маневренность войск на поле боя, чтобы уменьшить использование артиллерийских боеприпасов. Как сообщило Politico, это связано с ростом беспокойства по поводу способности западных стран быстро пополнять запасы боеприпасов. Издание напомнило, что после встречи в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин вспомнил растущую обеспокоенность в Вашингтоне и других странах по поводу запасов.

Пока союзники ищут способы увеличить производство снарядов, США пытаются изменить тактику обучения ВСУ. Отчасти это означает поиск способов противостоять России, не тратя слишком много боеприпасов. «Мы работаем с украинскими солдатами в разных местах по всей Европе, чтобы сделать упор на дополнительном обучении маневру. Есть большая вероятность, что им понадобится меньше артиллерийских боеприпасов», — добавил глава Пентагона в беседе с журналистами.

О том же говорил и британский коллега шефа Пентагона:

● Великобритания учит украинских военных воевать по «западной модели», используя меньше боеприпасов, чем при советском способе ведения боевых действий. Об этом рассказал министр обороны Британии Бен Уоллес.

● По данным британской разведки, военное производство России критически ослабляется и не отвечает требованиям минобороны и оккупационных войск в Украине. В сводке ведомства в Twitter говорится, что об ослаблении российского оборонпрома свидетельствуют публичные заявления руководства РФ о необходимости увеличения производства.

● Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Франция и Австралия договорились совместно наращивать производство снарядов калибра 155 мм для украинской армии.

● Американская армия заключила контракты на $522 млн с компаниями (в частности, с Northrop Grumman Systems и Global Military Products), которые будут производить снаряды для ВСУ. Это сделано из-за опасений, что украинские военные очень быстро используют боеприпасы, сообщило Радио Свобода.

● Страны НАТО договорились увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов на фоне истощения запасов боеприпасов путем помощи Украине в борьбе с оккупационными войсками РФ. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

● Leopard 2 от Дании и Нидерландов не будет. Дания и Нидерланды пересмотрели свое решение по передаче боевых танков Leopard 2 по Украине. Об этом сообщила немецкая Welt, обратившаяся с запросом в правительства стран.

Премьер Нидерландов Марк Рютте говорил, что Амстердам может предоставить 18 Leopard 2, взятых в лизинг у Германии. Но сейчас эти танки не могут передать Киеву: «Решение было принято в тесной координации между Нидерландами и Германией». А в правительственных кругах Дании газете рассказали, что имеют 44 танка самой современной модели Leopard 2A7, но участия в поставках не будут принимать.

«Как компенсацию за отказ в участии в коалиции по Leopard 2 Нидерланды и Дания берут на себя часть расходов на ремонт 100 танков Leopard 1 из запасов немецкой промышленности. Сами эти страны подобными устаревшими танками не владеют», — пишет Welt.

● 14 февраля во время встречи в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин перечислил страны, работающие над передачей Leopard Киеву. В частности, он назвал Данию и Нидерланды, а также Германию, Польшу, Канаду, Португалию, Испанию, Норвегию. Свое участие в танковой коалиции подтвердила и Финляндия.

● Самолетам — не время. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос поставки немецких истребителей Украине пока не находится в центре внимания, об этом можно будет говорить через три-четыре месяца.

● В ближайшие несколько месяцев или даже лет Британия не будет посылать истребители в Украину, заверил министр обороны Бен Уоллес. Лондон, по его словам, сосредоточится на том, чтобы Киев мог защитить себя в долгосрочной перспективе.

● Швеция получила запрос Украины о передаче истребителей Jas 39 Gripen. Однако сейчас существуют ограничения, пояснил министр обороны Пол Йонсон в комментарии ЕН: «Эти самолеты очень важны и для поддержки нашей территориальной целостности и суверенитета». Он объяснил: сейчас приоритет — усиление противовоздушной обороны Украины.

● При этом Алексей Резников абсолютно уверен, что западные союзники передадут защитникам Украины истребители. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

● Новый 10-й пакет санкций ЕС против РФ направят на товары общей стоимостью $11 млрд. Он будет включать в себя торговые запреты и контроль за технологиями. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В частности, предлагают ограничить экспорт многих электронных компонентов, которые РФ использует в своих вооруженных системах, включая беспилотники, ракеты и вертолеты. Также, по словам фон дер Ляйен, ЕС введет санкции против иранских организаций, в частности, связанных с Корпусом стражей Исламской революции, поскольку «стремится остановить поставки Тегераном дронов в Россию».

Как сообщило Bloomberg, в своем проекте с предложениями нового санкционного пакета Евросоюз планирует заставить банки предоставлять информацию об активах Центробанка России. Новые ограничения ЕС хочет принять перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину на следующей неделе.

● Ранее Politico сообщило, что Евросоюз готовит санкции против владельца «тайного флота» российских танкеров с нефтью. В то же время, по словам посла Польши в ЕС Анджея Садося, пакет не будет содержать запрета на импорт российских алмазов, ограничения против Росатома и за принудительное усыновление украинских детей.

● Оборона Бахмута значительно ослабила российские силы и может создать благоприятные условия для предстоящего контрнаступления Украины — даже вопреки мнению ряда западных военных планировщиков, которые считают нецелесообразной решимость Украины в защите города. Об этом говорится в строительстве Института изучения войны (ISW) по итогам 14 февраля.

● Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки: российские войска продолжают наступательные действия на купянском направлении и на рубеже Сватово — Кременная; враг продолжает атаки вокруг Бахмута и вдоль западных окраин Донецка; 14 февраля оккупанты не проводили подтвержденных атак в западной части Донецкой области, а также в Херсонской, Николаевской или западной части Запорожской области.

● Попытки наступления. Оккупационные войска РФ пытаются взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. Продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ по состоянию на утро 15 февраля.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, среди которых Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области; Федоровка, Бахмут, Ивановское, Водяное, Первомайское, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

● Чтобы помешать ВСУ. По данным украинской разведки, российские оккупационные войска атакуют Бахмут и Угледар Донецкой области, чтобы отсрочить наступление ВСУ. По словам Андрея Юсова, представителя ГУР Минобороны, оккупанты понимают: продолжение украинского контрнаступления и операции по освобождению территорий Украины неизбежны. ВСУ готовятся, и этот план будет воплощен в жизнь.

● Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация сейчас на Бахмутском и Угледарском направлениях, но ВСУ держатся.

● Бахмут остается самым горячим участком в обороне украинских войск. Вблизи города продолжаются жестокие бои, сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, ежедневно в этом направлении российские оккупационные войска теряют много солдат.

● 97% армии РФ. Для войны против Украины Россия привлекла 97% своей армии, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, Москва не смогла собрать такой силы, чтобы «пробить» оборону Украины. «Мы только видели попытку продвинуться вперед», — сказал он. И добавил, что «это дорого обошлось русской армии».

● Оккупационная армия РФ несет наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину, пытаясь захватить Донбасс, сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

● Почти 140 тыс. убитых врагов. Около 690 российских оккупантов уничтожили в Украине за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 139 770 вражеских военных.

Кроме того, россияне потеряли: танков — 3290 (+4 за сутки), боевых бронированных машин — 6507 (+7), арт-систем — 2303 (+4), РСЗО — 466 (+0), средств ПВО — 236 (+2), самолетов — 298 (+0), вертолетов — 286 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2011 (+0) и многое другое.

И напоследок:

● «Успешный» брат. Игорь Смирнов, брат заместителя главы ОП Андрея Смирнова (занимается вопросами судебной системы), в 2022 году приобрел апартаменты в элитной новостройке Львова, земельный участок в Карпатах и паркоместо в Киеве. Общая сумма, уплаченная им за эти активы, на 80−90% ниже рыночной. Об этом говорится в расследовании УП. При этом у Игоря Смирнова, судя по всему, нет стабильного официального источника доходов. Тот Смирнов, который заместитель руководителя ОП, отрицает, что в информации УП есть предмет для подозрений в адрес него и брата, а также считает, что автора материала «использовали».

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.