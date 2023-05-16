Утешение для Путина. Что означает возвращение Сирии в Лигу арабских государств 16 мая, 17:03 NV Премиум

Решение Лиги арабских государств вернуть в свои ряды Сирию вознаграждает жестокость и предает жертв. Это также подтверждает маргинализацию США и ненужность Европы в регионе

Арабские страны, объединенные в Лигу арабских государств, вернули в состав президента Сирии Башара Асада.

Лига арабских государств (преимущественно беззубая организация), куда входит 22 страны, приняла в 2011 году необычное решение — приостановить членство Сирии. Сделали это тогда, когда Асад начал беспощадную войну против протестующих, требовавших положить конец его авторитарному правлению.

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Реадмиссия Асада является убийственным обвинением в росте бессилия Европы и Соединенных Штатов в регионе, страдающем от нестабильности, кризиса внутреннего перемещения, авторитаризма и лишения молодого поколения экономических и политических перспектив.

Это также дает утешение другим авторитарным лидерам, включая президента России Владимира Путина.