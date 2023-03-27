Украина оказалась между противостоянием Китая и США. Что делать дальше 27 марта, 13:42 Эксклюзив NV

Сегодня Китай не заинтересован идти на прямую конфронтацию с США, с Западом

Термін васал щодо стосунків нинішньої Росії з Китаєм використовує більшість експертів і фахівців з питань Китаю, міжнародників і просто політологів, тому що це дуже помітно. Це проявляється в деталях, проявляється в стилістиці, навіть в жестах — від Путіна до російської пропаганди щодо Китаю. Ці жести — прояви молодшого залежного до старшого і потужного. І тому ця теза не викликає жодних заперечень, це фіксація нинішнього характеру відносин між Китаєм і Росією.

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Але на що зверну увагу. Ну, по-перше, багато галасу було, багато очікування. А конкретних результатів майже немає. Так, є великі документи підписані, але там конкретного змісту не дуже багато. І якщо ми говоримо, наприклад, про очікування щодо створення якогось союзу між Росією та Китаєм і постачання китайської зброї до Росії, то про це — жодного слова. Є інформація про те, що Китай може надавати розвідувальну інформацію своїх супутників,