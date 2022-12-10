Прямой приказ бомбить. Что не так с авиацией России и почему ее можно победить 10 декабря, 10:05 Эксклюзив НВ

По иронии судьбы, когда речь идет о военно-воздушных силах, едва ли найдется лучший пример разницы между способностями и возможностями, чем пример ВКС РФ

В первой части и второй части я рассказал о военном авиапарке Воздушно-космических сил России (ВКС) и ВВС Украины: как Генштаб СССР, а затем и РФ определял требования к своим будущим боевым самолетам, ныне находящимся на вооружении обеих ВВС, и какие события последних 40 с лишним лет повлияли на этот процесс, а также на дальнейшее развитие самого ядра советского, а затем и российского авиастроения. Причина, по которой я подошел к этой теме с этой точки зрения, описана в третьей части.

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И здесь я собираюсь обсудить результирующие различия между способностями и возможностями.

Способности VS возможности

Независимо от того, как часто неправильно определяется и понимается как таковое, способность — это нечто совершенно иное, нежели возможность. В случае с авиацией — не важно, может ли промышленность определенной страны производить различные типы самолетов, и на что теоретически способны эти самолеты, если ВВС данной страны не знают, как, не обучают или не имеют права использовать эти самолеты, их оборудование и вооружение в максимальных пределах их возможностей.

По иронии судьбы, когда речь идет о военно-воздушных силах, едва ли найдется лучший пример разницы между способностями и возможностями, чем пример ВКС РФ.