От этого многое зависит. Две истории, скрывающиеся за решением Германии о поставке танков Украине 31 января, 20:13 Эксклюзив NV Шольц впервые начал говорить об этом изменении в своей речи Zeitenwende в Бундестаге (Фото:REUTERS)

Как бы ни были значимы танки для надежд украинцев вернуть свою территорию в этом году и отразить ожидаемое наступление России, важнее то, что скрывается за их поставкой

Panzer (танк).

Произносите это слово медленно, стараясь выговаривать звуки с настоящим немецким акцентом, с твердой «П» впереди, мягкой «р» в конце и произнося «з» как уверенное «тс» в середине.

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Panzer.

Затем попробуйте следующие составные слова: Kampfpanzer (основной боевой танк) и Panzerschlacht (бронетанковые операции). Для пущего эффекта не забудьте слово «Блицкриг» (молниеносная война), то есть использование Германией внезапности, скорости и превосходства в бронетехнике, чтобы сокрушить силы противника и захватить Европу во время Второй мировой.

Чтобы понять значение принятого Германией решения о поставке Украине четырнадцати танков Leopard 2, стоит осознать, насколько сильно пронизано историей и эмоциями слово «Panzer» для говорящих по-немецки, чем слово «танк» для англоязычного мира.

В то же время оно отражает всю гордость, которую немцы испытывают за свою способность создавать передовые инженерные решения, наряду с ужасом того, как эта способность была использована для продвижения реваншистских экспансионистских амбиций кровавого диктатора, и стоила она миру миллионы жизней. Память обо всем этом вызвала общенациональный консенсус: «Больше никогда».

Panzer ( танк). Произносите это слово медленно, стараясь выговаривать все звуки

Сообщения средств массовой информации о решении по поводу Леопардов вместо этого были сосредоточены на кажущейся нерешительности канцлера Германии Олафа Шольца, не желавшего опередить с поставками танков своих американских союзников и медлившего до тех пор, пока президент США Джо Байден не согласился поставить Украине тридцать один танк M1 Abrams. (Решение Германии также разблокировало поставку в общей сложности около восьмидесяти танков Leopard 2 из различных европейских арсеналов).

Однако, как бы ни были важны танки для надежд украинцев вернуть свою территорию в этом году и отразить ожидаемое наступление России, более важными являются две истории, которые скрываются за их доставкой.