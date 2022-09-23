Путин разыгрывает ядерную карту. Это блеф?
Чтобы изобличить ядерный блеф Путина, полагайтесь на американскую разведку
Американские спецслужбы, без сомнения, сосредоточены на российском арсенале тактического ядерного оружия, который включает системы воздушного, морского и наземного базирования. Учитывая путинскую риторику, для американских спецслужб — это наиболее важный приоритет. Я уверен, что политика США по сбору данных предоставит миру необходимый механизм раннего предупреждения.
С 24 февраля США не зафиксировали никаких перемещений тактического ядерного оружия, и администрация США неоднократно открыто заявляла об этом.
Поэтому я считаю, что у Соединенных Штатов есть достаточно возможностей для того, чтобы продолжать оказывать Украине военную помощь, что до сих пор с ошеломляющим успехом делалось.
Путин сходит с ума, и сейчас он блефует, разыгрывая ядерную карту. Это уже старая и заезженная пластинка. США не должны отступать. Ничего не изменилось с точки зрения подхода к Украине. Сегодняшняя ситуация — несмотря на бряцание путинской сабли — ничем не отличается от вчерашней.
Ничего не изменилось с точки зрения подхода к Украине
Теперь, если США увидят движение российских ядерных запасов, они должны будут придерживаться двуединой стратегии.
Во-первых, администрация должна продолжать свою политику санкционированного раскрытия разведывательных данных, чтобы мир знал, что происходит. Это будет сделано, чтобы сплотить международное сообщество, оказать серьезное давление на Путина с тем, чтобы тот отступил. В частности, его «союзники» Китай и Индия совершенно не заинтересованы в использовании Россией тактического ядерного оружия.
На самом деле, на недавней встрече Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане они оба настаивали на прекращении войны Путиным, поставив в неловкое положение российского диктатора, который надеялся на сильную демонстрацию поддержки.
Так что, если Путин начнет перемещать свой ядерный арсенал, мир увидит, что он вот-вот вступит на исторически катастрофический путь. Будет оказано огромное давление, чтобы он отступил.
В то же время США также должны послать России четкий и недвусмысленный сигнал — желательно за кулисами. Сигнал такой: любое применение Россией тактического ядерного оружия приведет к немедленному военному вмешательству со стороны НАТО с угрозой того, что Альянс полностью уничтожит российские вооруженные силы, дислоцированные в Украине.
Перевод НВ
НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.
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