Путин разыгрывает ядерную карту. Это блеф? 23 сентября, 16:58 Эксклюзив НВ

Чтобы изобличить ядерный блеф Путина, полагайтесь на американскую разведку

Американские спецслужбы, без сомнения, сосредоточены на российском арсенале тактического ядерного оружия, который включает системы воздушного, морского и наземного базирования. Учитывая путинскую риторику, для американских спецслужб — это наиболее важный приоритет. Я уверен, что политика США по сбору данных предоставит миру необходимый механизм раннего предупреждения.

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С 24 февраля США не зафиксировали никаких перемещений тактического ядерного оружия, и администрация США неоднократно открыто заявляла об этом.

Поэтому я считаю, что у Соединенных Штатов есть достаточно возможностей для того, чтобы продолжать оказывать Украине военную помощь, что до сих пор с ошеломляющим успехом делалось.

Путин сходит с ума, и сейчас он блефует, разыгрывая ядерную карту. Это уже старая и заезженная пластинка. США не должны отступать. Ничего не изменилось с точки зрения подхода к Украине. Сегодняшняя ситуация — несмотря на бряцание путинской сабли — ничем не отличается от вчерашней.

Ничего не изменилось с точки зрения подхода к Украине

Теперь, если США увидят движение российских ядерных запасов, они должны будут придерживаться двуединой стратегии.

Во-первых, администрация должна продолжать свою политику санкционированного раскрытия разведывательных данных, чтобы мир знал, что происходит. Это будет сделано, чтобы сплотить международное сообщество, оказать серьезное давление на Путина с тем, чтобы тот отступил. В частности, его «союзники» Китай и Индия совершенно не заинтересованы в использовании Россией тактического ядерного оружия.

На самом деле, на недавней встрече Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане они оба настаивали на прекращении войны Путиным, поставив в неловкое положение российского диктатора, который надеялся на сильную демонстрацию поддержки.

Так что, если Путин начнет перемещать свой ядерный арсенал, мир увидит, что он вот-вот вступит на исторически катастрофический путь. Будет оказано огромное давление, чтобы он отступил.

В то же время США также должны послать России четкий и недвусмысленный сигнал — желательно за кулисами. Сигнал такой: любое применение Россией тактического ядерного оружия приведет к немедленному военному вмешательству со стороны НАТО с угрозой того, что Альянс полностью уничтожит российские вооруженные силы, дислоцированные в Украине.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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