А что же тогда мы видели в Абу-Даби?

Насколько я понимаю, то, что мы видим в Абу-Даби, не является переговорами. Собственно, сами стороны называют это «консультациями».

Цель этих встреч — вернуться к формату, который может привести к реальным переговорам. Главным признаком подлинных переговоров будет готовность России искать совместные решения для завершения войны.

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Основной фактор, дающий определенный повод для оптимизма, — это ослабление американской администрации после выборов на прошлой неделе. Путин видит в Трампе именно того президента, который может помочь сломать Украину и дожать ее до принятия российских условий. Это окно возможностей, но оно уже начинает закрываться. Так что если Путин хочет успеть воспользоваться им, стоит поторопиться.

Видит в Трампе именно того президента, который может помочь сломать Украину

Второй фактор — фактическая остановка российского продвижения на линии фронта. Однако Путин, похоже, живет в своей реальности, где российская армия постоянно наступает.

С другой стороны, России вроде бы не нужно идти на компромиссы из-за временного превосходства в воздушной войне против украинского тыла. А если твоя стратегия приносит результат, зачем идти на компромиссы и отказываться от нее?

Очевидно, что война продолжается циклами. После завершения каждого из них воюющие стороны подсчитывают достижения и цену, которую за них заплатили. И принимают решение о дальнейших инвестициях в войну.

Каждое последующее решение продлить войну повышает ставки. И тогда все эксперты в фейсбуке снова говорят, что «следующее окно возможностей откроется через 6 месяцев». И так — каждый полгода.

Сегодня мы видим, что Путин уже проинвестировал зимнюю кампанию. Так что к весне ставки сделаны, кампания распланирована, а изменить это могут разве что мифические «черные лебеди».

Весной наступит следующий этап, когда стороны снова должны переоценивать цену войны и цену провала очередной попытки переговоров. По этим причинам решения о дальнейших инвестициях в войну, скорее всего, будут приниматься в апреле-мае. И в Фейсбуке это снова назовут «окном возможностей для переговоров».

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Дальнейшие инвестиции — мобилизация, углубление перехода на военную экономику, уменьшение расходов на регионы и т. д. То есть решения, от принятия которых Путин сознательно уклонялся все годы большой войны.

И именно здесь может появиться настоящее окно переговорных возможностей. Не потому, что Путин вдруг захочет миру, а потому, что продолжение войны потребует от него тяжелых решений, цену которых он до сих пор не был готов платить. И тогда наработки в Абу-Даби могут стать основой реальных переговоров.

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Текст опубликован с разрешения автора