О смерти Путина и всей его системы 29 августа, 14:47

Цена победы Украины уже колоссальна. Но и геополитические изменения, которые обязательно произойдут в связи с этой победой, будут не меньше

Пути господни неисповедимы. Как и логика мировой истории. Украина пыталась попасть в НАТО с парадного входа в красивых отглаженных мундирах наших воинов. Нас не впустили с парадного входа. Но мы стали страной, использующей различные типы оружия стран Североатлантического Альянса, принципы управления войсками, разведку, тактику уничтожения вражеской армии, которая предусматривает точные удары по узловым центрам врага и не зациклена на массированных штурмах (в стиле сталинского маршала Жукова) и связанных с этим огромных потерях. На которые всегда шло советско-российское командование с пониманием, что российские бабы им еще «нарожают» пушечное мясо. Возможно, в Украине сформирована наиболее натовская армия из всех существующих.

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Наша коммуникационная инфраструктура оказалась достаточно устойчивой, что позволило простым гражданам с помощью обычной мобильной связи и работающего даже в зоне боевых действий Интернета помогать родной армии уничтожать вражеские цели — от крупных бронеколонн до пунктов управления российскими войсками, станций РЭБ и средств ПВО типа С-300. Наши люди — обычные мирные граждане слегка погуглили и научились отличать приоритетные цели, подлежащие уничтожению в первую очередь. Вчерашние айтишники научились настолько искусно забрасывать обычные осколочные гранаты прямо в люки вражеских танков, что этому грех не поаплодировать. ССО и партизаны удачно и бесстрашно действуют на временно оккупированных территориях, перерезая глотки предателям, перешедшим на сторону врага и вздымая «хлопок» над вражескими военными базами. А волонтеры уже поставили в строй первый спутник высокого разрешения, который «видит» врага сквозь тучи и затянутые дымами пожаров территории, на которых пытаются укрыться от точных ударов украинских артиллеристов вражеские войска.

В чем ошибка путина? В том, что Украину нельзя сравнивать ни с россией, которая полностью подчинилась ему и легла под систему, созданную бывшими кгбистами — нынешними офицерами ФСБ, ни с другими странами. Да, путинской системе удалось не только покорить 140-миллионный русский народ. Реставрированной со времен Сталина системе управления удалось перепрограммировать население России. Превратить его в соучастников военного преступления, поддерживающих военный террор России.

С россией, в общем-то, все понятно. Она будет на мусорнике истории

Украину также нельзя сравнивать с Афганистаном, события, в котором, думаю, вдохновили путина на масштабное вторжение в Украину. Перед глазами российского диктатора был аналогичный сценарий блицкрига, паника, эвакуация или захват органов власти и лояльность рядовых украинцев, которые в путинской системе координат должны были кормить его армию, не добавляя в пирожки яд. Чтобы вывести оккупантов со своей земли, как тараканов. Те россияне, которые писали нам вопрос, приготовились ли мы бежать, цепляясь за шасси транспортных самолетов (явно намекая на афганский сценарий), ничего не знают об Украине. Они и представить не могли силы сопротивления, на которое способны украинцы.

Провал аналитических служб и разведки, как и представления о собственном всемогуществе и бессмертии, для путина будут катастрофическими. Как и для его страны, которую он уверенно ведет в глубокую пропасть. Из которой просто так не выползают. С россией, в общем-то, все понятно. Она будет на помойке истории.

А что с Украиной? Вы мне скажете, что я нарисовал слишком радостную картину. К сожалению, частично вы будете правы. Путин сильно повредил Украину. О количестве погибших украинцев мы узнаем после войны. Думаю, мы дрогнем, когда поймем и осознаем объемы потерь. И война еще не кончилась. Миллионы людей уехали из страны. Другая часть попала под часто принудительную депортацию в Россию. Российские командиры предписывают своей самой длинной армии мира буквально по метру отгрызать украинские территории, разрушая при этом наши города и инфраструктуру. Украинскому агросектору нанесен существенный удар. Враг даже выжигает поля с зерном, целит в элеваторы и логистические центры. А зимой нам предстоит борьба с холодом. Наши партнеры, надеюсь, будут помогать. Но это будет, я думаю, непропорциональная разрушениям помощь. И вопрос использования замороженных на западе российских активов для восстановления Украины еще пройдет через много дискуссий и важных решений. А это все время, которого у нас нет.

Цена победы Украины уже колоссальна. Но и геополитические изменения, которые обязательно произойдут в связи с этой победой, будут не меньше. Мы останавливаем античеловеческий режим, угрожающий не только Украине. Так, в мировую систему безопасности мы пытались войти парадным маршем в очень красивой форме украинской армии, которая печатала шаг в парадных расчетах на День Независимости, чем вызвала гордость у миллионов украинцев.

Но парадные мундиры отложим до лучших времен. Попадут украинцы в коллективную систему безопасности с черными от копоти пожаров лицами, красными от дыма и слез глазами, в залитых соляркой, моторной смазкой и кровью собратьев комбинезонах. С пробитыми и разорванными вражескими шарами флагами. На борту полной «разносортицы» в технике — от еще советской первой «бэхи», место которой — в музее, до немецкой «Панцергаубицы», французской системы " Цезарь", польского «Краба», американской «777». Но мы изменим этот мир. Уничтожением очередной империи зла и победой принципов и ценностей, которые называются общечеловеческими. В отличие от людоедских инстинктов путинского режима.

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