Последняя попытка Путина. Что будет, если она окажется неудачной 11 сентября, 07:13 Эксклюзив НВ Лоуренс Фридман: Если бы Путин был уверен, что сможет удержать свои достижения и, возможно, расширить их, то оставил бы газопроводы открытыми (Фото:REUTERS)

Поскольку Россия терпит неудачу как военная сверхдержава, она ставит под угрозу свое положение энергетической сверхдержавы

Каждый день в этой войне происходит много всего: ракетные удары россиян по городам и поселкам; новые удары украинской артиллерии по российским объектам; обширные перевозки военной техники автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом; ПВО пытается уничтожить беспилотники, вертолеты и самолеты с неподвижным крылом; происходят пробные атаки на земле с обеих сторон, одни не более чем проверка обороны друг друга, другие — меняют линию фронта. Эти линии фронта проходят через восток и юг страны, с отдельной оперативной динамикой в ​​Харькове, Краматорске, Донецке, Запорожье и Херсоне. Крым все больше вовлекается в боевые действия, морские действия в Черном море продолжаются.

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Естественно, мы можем зациклиться на одном аспекте этой войны. На прошлой неделе мы пытались выяснить, что происходит с украинским наступлением на юге. В других случаях главным был сбор доказательств военных преступлений или экспорт зерна. Пока мы ждем новых новостей о текущих сражениях, вокруг Запорожской атомной электростанции и вокруг нее происходят тревожные события, когда Россия участвует в одной из своих опасных игр балансирования на грани, пытаясь извлечь какую-то выгоду из опасной ситуации, прежде чем — будем надеяться — она отступит.

В стороне от боевых действий наиболее важные шаги находятся в экономической сфере, особенно на энергетических рынках. Эти шаги направлены на то, чтобы повлиять на военную ситуацию, хотя их более важные долгосрочные последствия могут проявиться после окончания войны, что отразится в стрессах и напряжении, давящих на мировую экономику. Что же касается влияния на ход боев в краткосрочной перспективе (а это в принципе и было целью таких действий), то оно может быть ограниченным.

Западная экономическая война

Разобраться в экономических измерениях войны России против Украины может быть даже сложнее, чем в военных. Это связано не только с трудностями понимания того, что происходит, но и с тем, что действительно имеет значение. В экономической, как и в военной сферах, одно дело установить, кому наносят ущерб различные меры и какой ущерб они могут нанести, и совсем другое — оценить, как они могут повлиять на события.

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