Путин сдался перед мобилизацией и готов отдать Херсон ради паузы 14 октября, 18:06

Чем жила страна 14 октября 2022 года

● Путин сдался перед собственной мобилизацией. «Мероприятия по мобилизации» будут завершены в течение двух недель. Об этом, как сообщают московские пропагандисты из РИА Новости, заявил российский диктатор Путин. По его словам, сейчас мобилизованы 222 тыс. человек, из них 33 тыс. находятся в подразделениях, 16 тыс. выполняют боевые задачи. Диктатор также отметил, что «в обозримом будущем» необходимости расширять масштабы мобилизации нет.

Видео дня

Мобилизация привела к волнениям в разных городах РФ, к поджогам военкоматов, к убийству одного из военкомов и к очевидному росту недовольства как самим процессом, так и войной, и Кремлем, и Путиным. При этом в городах страны-агрессора продолжают «ловить» потенциальных солдат, а до 1 млн. россиян покинули страну за тот почти месяц, что прошел с оглашения Путиным (21 сентября) мобилизации.

● Путин готов отдать Херсон ради нужной ему паузы в войне? 13 октября Financial Times с лаконичной ссылкой на неназванных «западных военных чиновников» допустила, что уже на следующей неделе ВСУ смогут освободить Херсон и прилегающие районы до Днепра. Украинское командование эту информацию не прокомментировало.

● Сегодня же российское оппозиционное издание Медуза, со ссылкой на высокопоставленных собеседников, написало: российские власти разработали новый «тактический вариант». Он предполагает не заключение полноценного мирного договора, а введение временного режима прекращения огня. Договориться об этом, по замыслу Кремля, могли бы российские и украинские военные — без привлечения первых лиц обоих государств.

По словам источников Медузы, близких к Кремлю, вероятно, ради этого договора российские власти готовы отвести войска как минимум с части занятой территории Херсонщины. «Сейчас удержать Херсон очень сложно, а выход войск из области можно сделать жестом доброй воли и шагом навстречу Украине», — пояснил один из них.

Потому Кремль пытается «повлиять на западных лидеров» и президента Турции Реджепа Эрдогана (у того вчера должна была состояться встреча с Путиным), чтобы те «убедили» Украину вернуться к переговорам с РФ. Собеседники Медузы утверждают, что в этих разговорах с лидерами других стран российские представители приводят «простой аргумент — нужно избежать жертв среди мирного населения». Вместе с тем источники Медузы подчеркнули, что Путин не собирается отказываться от продолжения войны — а возможный режим прекращения огня надеется использовать для подготовки к новому наступлению.

● Украинские власти неоднократно заявляли, что вести переговоры с Путиным Зеленский не будет. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил Медузе: «Что вообще дает прекращение огня Украине по российскому сценарию? Фиксацию де-факто новой линии разделения и спешное окапывание россиян на временно оккупированных территориях? Серьезно можно считать, что мы на это согласимся? Особенно на фоне контрнаступления… Явную оперативную паузу для сильно потрепанных частей россиян, чтобы оттренировать хотя бы немного спешно мобилизованных и отправить новое количество смертников на поле боя? Нам это зачем?».

Кстати:

● Диктатор пытается сделать хорошую мину. Завтра в Индонезии начнется саммит G20, на который, кроме прочих, пригласили президента Владимира Зеленский. Туда же должен был бы прибыть и Путин. Но теперь диктатор говорит, что «окончательно не решен еще вопрос моей поездки туда». При этом он попытался сделать контрвыпад в адрес американского лидера: Джо Байден еще 12 октября заявил, что он не имеет веских причин встречаться с российским диктатором на саммите, — теперь же и Путин сказал, что он не видит необходимости проводить подобное рандеву.

● Лукашенко стал мини-Путиным. Диктатор Лукашенко решил начать в стране мобилизацию, сообщило белорусское издание Наша нива. Она будет проходить под видом проверки воинской готовности и сборов. Источник издания отметил, что о целях скрытой мобилизации можно будет судить, когда станет известно о числе мобилизованных: «Тревогу нужно будет бить, если количество мобилизованных превысит 5 тыс. Это означает создание ударной группировки на каком-то направлении. Если переходить порог в более чем 10 тыс, то это уже несколько групп».

● На официальном уровне в Беларуси ввели режим контртеррористической операции (КТО) — после сообщений о возможных «провокациях» со стороны «сопредельных государств». Об этом в интервью российской прессе сказал глава МИД Беларуси Владимир Макей. Кто конкретно планирует эти «провокации», глава белорусского ведомства не уточнил, отметив, что сегодня «мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить».

У самого Лукашенко на саммите СНГ в Астане журналисты из РФ спросили: введен ли в Беларуси режим КТО. Тот ответил: «Введен. В связи с обострением ситуации по периметру наших границ. Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в союзе Беларуси и России. Это давно прописано. В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями РФ. Все по плану«.

● Ситуация на фронте — бои местного значения. Все более ухудшающееся моральное состояние, дисциплина и боеспособность российских военнослужащих на фронте могут привести к приостановке наступательных операций РФ на отдельных участках, написал в сводке по итогам 13 октября американский Институт изучения войны (ISW). Так там прокомментировали сообщение Генштаба ВСУ о том, что в Донецкой области некоторые российские подразделения получают приказы командиров о временном прекращении наступательных операций.

Вероятная приостановка наступательных операций в Донецкой области — почти единственном регионе Украины, где оккупанты сейчас ведут наступательные операции, — «еще больше усложнит усилия России по захвату дополнительной территории и, вероятно, еще больше ухудшит моральный дух и общее истощение боевых возможностей» армии РФ.

Публичные сообщения о первых случаях гибели плохо подготовленных мобилизованных российских военных в Украине вызвали новую волну критики в адрес военного командования РФ.

Кремль тем временем по-прежнему силится отвлечь аудиторию РФ от реалий мобилизации и военных провалов — что отчасти объясняет кампанию ракетных ударов по Украине.

● Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: российские силы продолжают оборонительные операции, ожидая возможного наступления сил Украины на Кременную (Луганская область); украинские и российские источники заявляют, что войска РФ пытаются отбить позиции на севере и северо-западе Херсонской области; повреждение моста через Керченский пролив продолжает препятствовать доставке российских грузов и личного состава на юг Украины; оккупанты продолжают наземные атаки в Донецкой области и заявили о незначительном продвижении к югу от Бахмута; некомпетентность мобилизованного персонала РФ продолжает сказываться на этих силах еще до того, как они достигнут линии фронта, что, вероятно, усугубляет и без того низкий моральный дух; российские «власти» призвали к эвакуации жителей из оккупированной Херсонской области.

● Атаки врага отражены. За минувшие сутки ВСУ отразили вражеские атаки в направлениях населенных пунктов Терны, Опытное, Веселое, Невельское, Одрадовка, Иванград, Бахмут Донецкой области, а также Новая Каменка и Сухой Ставок Херсонской области. Об этом сообщил в утренней сводке от 14 октября Генштаб ВСУ.

● Минус 500. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 64 300 своих военных, за минувшие сутки — 500. Такие данные на утро 14 октября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Также оккупанты лишились более 15 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2521 (+10 за сутки), боевые бронированные машины — 5172 (+5), артсистемы — 1566 (+10), реактивные системы залпового огня — 362 (+5), средства ПВО — 186 (+3), самолеты — 268 (+0), вертолеты — 240 (+6), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1199 (+17) и многое другое.

● «Бавовна» в чистом виде. В результате взрывов в поселке Октябрьский под российским Белгородом погибли три сотрудника Росгвардии, еще более 10 были ранены. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA. Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в поселке детонирует склад боеприпасов. Представитель страны-агрессора традиционно обвинил ВСУ в «обстреле».

● Осталась треть. У России осталось (на 12 октября) 609 высокоточных ракет из 1844, которые она имела в своем арсенале в начале полномасштабного вторжения в Украину. Такие данные в Twitter опубликовал министр обороны Алексей Резников. «Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор снижает свои возможности по нанесению ударов по военным объектам», — добавил он.

По данным главы украинского Минобороны, в арсенале оккупантов осталось: 124 ракеты Искандер из 900, которые были в начале вторжения; 272 Калибра из 500; 213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 из 444.

● У войск РФ, по словам Резникова, также имеется около 300 дронов иранского производства. По его данным, оккупанты пытаются закупить еще несколько тысяч таких беспилотников.

К слову:

● Ракеты уже кончились? Как раз сегодня неожиданно оказалось, что «сейчас нет необходимости массированных ударов, сейчас другие задачи стоят». Это сказал Путин. И отметил, что министерство обороны страны-агрессора нанесло удары «не сразу по всем» объектам на территории Украины. «Из, по-моему, 29 объектов — семь не было поражено, так как это планировало министерство обороны, но они добирают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну во всяком случае сейчас, пока», — заявил диктатор.

● Какое ПВО вот-вот получат ВСУ. Украина получит от США первые установки ПВО NASAMS уже в текущем месяце, сообщил министр обороны Алексей Резников. «Уже идет обучение наших специалистов», — уточнил он.

Резников напомнил, что недавно было принято решение о поставках еще дополнительных установок. Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.

Резников добавил, что в октябре Украина получить от Германии комплекс ПВО IRIS-T: «Наши парни уже завершают обучение на нем».

● Будет еще один пакет помощи из-за океана. В рамках нового пакета военной помощи на $725 млн Вашингтон направит Украине боеприпасы и транспортные средства, в частности, автомобили Humvee, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. По информации собеседников Reuters, в этот пакет не войдет противовоздушная оборона или «значительные новые возможности».

● Литва отремонтировала САУ для ВСУ. Литва отремонтировала для Украины поврежденные в ходе боевых действий немецкие 155 мм самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. Об этом в Twitter сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Ранее немецкий Der Spiegel сообщил, что у ВСУ возникли проблемы с немецкими гаубицами PzH 2000. Орудия показали сообщения об ошибках и демонстрируют явные признаки износа. По мнению Бундесвера, проблемы связаны с высоким темпом ведения огня при использовании гаубиц ВСУ.

● Маск сбросил маску? Американский миллиардер Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX больше не будет финансировать работу систем спутникового интернета Starlink в Украине. В ответ на твит политолога Джейсона Джей Смарта он заявил, что следует рекомендациям бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Речь идет о резком ответе украинского дипломата миллиардеру после того, как Маск (который, как оказалась, проводил беседы с Путиным) предложил свой странный вариант «мира» для Украины: «Отвали — мой очень дипломатичный ответ тебе, Илон Маск».

● Как сообщил сегодня CNN, на самом деле еще в начале сентября SpaceX отправила письмо в Пентагон, в котором говорилось, что она больше не может продолжать финансировать службу Starlink, как раньше. В письме также содержится просьба к Пентагону взять на себя финансирование украинского правительства и военного использования Starlink, которое, как утверждает SpaceX, будет стоить более $120 млн до конца года и может стоить около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.

На сегодняшний день Украине было передано около 20 000 спутников Starlink, и Маск написал в Твиттере, что «операция обошлась SpaceX в $80 млн и к концу года превысит $100 млн».

Хотя Маск получил широкое признание и благодарность за то, что ответил на запросы об обслуживании Starlink в Украине прямо перед началом войны, в действительности 85% из 20 тыс. терминалов, согласно данным из письма SpaceX в американское оборонное ведомство, получили полное или частичное финансирование из внешних источников, включая правительство США, Великобритания и Польша. Эти же структуры оплачивали около 30% подключения к Интернету, которое, по словам SpaceX, стоит $4,5 тыс. в месяц за единицу.

Требование SpaceX о том, чтобы американские военные оплачивали счета, вызвало раздражение у высшего руководства Пентагона, и один высокопоставленный представитель министерства обороны сказал CNN, что SpaceX «имеет наглость выглядеть героями», в то время как другие платят так много, и теперь предъявляет им счет на десятки миллионов в месяц.

● Макрон, ты не прав. Во Франции вызвали волну критики прозвучавшие накануне заявление президента Эммануэля Макрона об ответе Парижа на возможный ядерный удар РФ по Украине. «Надежность [ядерного] сдерживания заключается в том, что мы ничего не говорим о том, что нам придется делать», — сказал бывший президент Франции Франсуа Олланд. По его словам, нужно «говорить как можно меньше и быть готовым сделать как можно больше».

Депутат-консерватор, вице-президент комитета по вооруженным силам Нацассамблеи Жан-Луи Тьерио считает заявление Макрона политической ошибкой: «Когда я услышал, как он говорит, я чуть не упал со стула. Это политическая ошибка. Один из принципов ядерного сдерживания состоит в том, что существует неопределенность по поводу того, что считается жизненно важным интересом».

● Вчера Макрон в эфире France 2 сказал, что Франция не ответит ядерным оружием в случае, если Россия нанесет тактический ядерный удар по Украине: «Наша доктрина опирается на коренные интересы нации. Они четко определены и не будут нарушены напрямую, если, например, произойдет баллистическая ядерная атака в Украине».

● Total заплатит за помощь РФ. Две ассоциации — базирующаяся во Франции коалиция Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom We Stand — подали жалобу на французского энергетического гиганта TotalEnergies за «соучастие в военных преступлениях», обвиняя его в причастности к поставкам топлива для российских военных самолетов. Об этом написало агентство AFP со ссылкой на источник, близкий к делу.

В судебном иске TotalEnergies обвиняется в содействии предоставлению российскому правительству «необходимых средств для совершения военных преступлений» путем «продолжения разработки Термокарстового месторождения [на севере РФ]».

● Минус 10 тыс. рабочих мест. Шведский мебельный ритейлер IKEA уволил 10 тыс. сотрудников (из 12 тыс.) при выходе с российского рынка. Об этом исполнительный директор INGKA Group Эспер Бродин сказал в комментарии AFP.

Как отмечает агентство, IKEA остановила розничные продажи в России (а также производство на своих четырех фабриках в РФ) в марте. В июне компания объявила, что все свои производства в стране-агрессоре и предупредила, что «не видит возможности возобновить продажи в обозримом будущем». А в середине августа ритейлер решил ликвидировать свою российскую «дочку» — компанию Икеа Дом.

● М-м-м, Danone, наконец-то! А французская Danone наконец-то решила отказаться от контроля над своим бизнесом по производству молочной продукции в РФ. Кто может получить эти активы, в Danone не уточнили. Но указали, что «после закрытия сделки, подлежащей одобрению регуляторами, произойдет деконсолидация бизнеса Danone EDP в России». За первые 9 месяцев 2022-го на бизнес по производству молочной продукции в РФ приходилось около 5% от чистых продаж Danone. Сделка по выходу может привести к списаниям в размере до 1 млрд евро.

● Фридман сделал НБУ предложение. Акционеры Альфа-Банка Украина подтверждают свою готовность докапитализировать его на $1 млрд, но также готовы подарить акции банка государству или другому акционеру. Об этом говорится в письме совладельца банка Михаила Фридмана (российского олигарха) главе НБУ Андрею Пышному: «По нашему мнению, частные инвестиции — это самый лучший вариант… В то же время, если правительство или Национальный банк склонится к решению, что Альфа-Банк Украина должен контролироваться государством или другим акционером, мы готовы безвозмездно передать акции банка».

Фридман объяснил необходимость такого обращения скоординированной медиаатакой против банка и громкими заявлениями в прессе по поводу его будущего, вызывающей обеспокоенность клиентов. По словам миллиардера, в октябре в Брюсселе запланированы встречи представителей банка с регуляторными органами ЕС по поводу возможности практической реализации докапитализации на $1 млрд за счет замороженных санкциями средств.

«Отдельно отмечу, что мы никогда не отождествляли инвестиции в капитал банка со снятием персональных санкций. Нам очень жаль, что в Украине информация была искажена», — добавил Фридман.

И для финала:

● С Днем защитников и защитниц. Президент Владимир Зеленский обратился к соотечественникам по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Он записал свое обращение с благодарностью ко всем украинцам, в частности, военным, дипломатам, волонтерам, на склонах крутого правого берега Днепра в селе Вытачив в Киевской области. Глава государства, в частности, заявил, что победой над российской армией Украина ответит всем, кто на протяжении веков пытался посягнуть на ее территории. «Я поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! С Днем Украинского казачества!», — завершил свою речь Зеленский.

● А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, поздравляя украинцев с Днем защитников и защитниц, написал в ФБ: «Зима 22-го — уже часть мировой истории. Мы выдержали мощный вражеский удар. Показали, что значит быть украинцем, иметь смелость бороться за свою свободу».

К слову:

● Зеленский встал в один ряд с Шевченко и Бандерой. Президент Владимир Зеленский вошел в пятерку самых выдающихся украинцев всех времен по версии проекта Народный Топ, проведенного соцгруппой Рейтинг (8−9 октября, 1 тыс. респондентов).

Лидером рейтинга стал Тарас Шевченко, — за него проголосовали 63,9%. На втором месте — Зеленский (29,8%). Следом разместились Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,8%).

В десятку народного Топа попали Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7, 7%).

Во вторую десятку вошли Григорий Сковорода (6,7%), Василий Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%), Иван Сирко (2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%).

Социологи задавали респондентам открытый вопрос и респонденты сами называли имена известных личностей. Так и оформился список, в который попали 148 фамилий.

И еще:

● Один из героев Азовстали отдает миллионы побратимам. Украинский морпех Михаил Дианов, которого в конце сентября освободили из российского плена (тот самый боец с тяжелым ранением правой руки), передаст на лечение другим ветеранам почти 24 млн. грн. Эти деньги ему пожертвовали украинцы на лечение и восстановление.

В соцсетях Дианов уточнил: «Я планировал их [собранные деньги] потратить на лечение. Однако, как я уже говорил ранее, Ринат Ахметов и футбольный клуб „Шахтер“ решили помочь мне с лечением, поиском лучших врачей за рубежом, подготовкой документов. Это дает мне надежду, что у меня снова будет полноценная правая рука». По его словам, суммарно он получил от неравнодушных людей уже 23 млн. 430 тыс. грн.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.