Саммит опоздавших, или Непросчитанная реакция Путина 24 августа, 15:43

Ситуация с «Крымской платформой» — великолепная иллюстрация непонимания и в Украине, и на Западе подлинных намерений российского президента Владимира Путина

Второй саммит «Крымской платформы», в отличие от первого, пришедшегося как раз на 30-ю годовщину независимости Украины, проходит в режиме онлайн, из глав государств на этот раз в Киев приехал только президент Польши Анджей Дуда, который участвовал и в первом саммите. Зато в целом международное представительство значительно усилилось. На форуме выступали главы многих ведущих стран мира: в прошлый раз эти же государства представляли министры или парламентарии.

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Я не буду задаваться вопросом, что же произошло. Потому что все мы прекрасно знаем, что: произошла война. Однако, уверен, сама ситуация с «Крымской платформой» — великолепная иллюстрация непонимания и в Украине, и на Западе подлинных намерений российского президента Владимира Путина, — пишет Виталий Портников для Крым.реалии.

Сама идея «Крымской платформы» состояла в том, чтобы собрать представительный международный саммит в Киеве в дни празднования юбилея независимости на тему, которая ни у кого не вызывает никаких разногласий — тему украинского статуса аннексированного Крыма. Это была и возможность пригласить делегации многих стран мира, и возвратить Крым в международную повестку дня, и одновременно сохранить возможность продолжения переговоров об урегулировании на Донбассе.

Но в Украине, думаю, многие не могли понять, что для Путина вопрос Крыма тогда был куда более принципиален, чем вопрос Донбасса. Российский президент весьма болезненно относится к тому, что в мире не признают «российского статуса» Крыма, ну а уж проведение саммита «Крымской платформы» стало для него, похоже, настоящим публичным унижением.

Недооценка последствий оккупации Крыма в 2014 году и привела к большой войне в Европе

Именно после этого саммита и возник пресловутый тезис о том, что Украина хочет возвратить Крым военным путем и поэтому ее нельзя принимать в НАТО, так как возникнет угроза войны между Россией и альянсом. И это при том, что саммит «Крымской платформы» в очередной раз подтвердил стремление Киева использовать для деоккупации Крыма политические и дипломатические рычаги.

Многие западные лидеры, похоже, думали как раз наоборот: обсуждение Крыма — открытый вызов Путину и не стоит выводить российского президента из себя, с ним еще придется разговаривать. В Киев тогда не прибыли ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни премьер Великобритании Борис Джонсон, ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в Киев прилетела, но на саммит не пришла. Зато сейчас все прекрасно выступают — и Макрон, и Джонсон, и Эрдоган. И преемник Меркель Олаф Шольц.

Стоит четко сказать самим себе: недооценка последствий оккупации Крыма в 2014 году и привела к большой войне в Европе. Нужно было прислушаться к тем, кто говорил, что Путину нужен не Крым, а вся Украина, весь Советский Союз. Что у него, уверен, и в мыслях нет отдавать оккупированные территории — что Крым, что Донбасс. Что то, что в Киеве казалось представительным политическим саммитом в День независимости, Путиным, похоже, уже воспринималось как объявление войны.

Это, конечно, вовсе не означает, что саммит «Крымской платформы» не нужно было проводить — нужно было, еще как нужно! Просто при этом нужно было отдавать себе отчет в реакции Путина, быть психологически готовыми к его новым нападениям.

А западным лидерам, уверен, не нужно было бояться рассердить российского президента. Если бы они не боялись, второй саммит «Крымской платформы» не выглядел бы саммитом опоздавших.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 г. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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