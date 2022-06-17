Что общего у режима Путина, берлинской стены и диктатора Милошевича? 17 июня, 17:25 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Европейские лидеры шокированы увиденным в Ирпене. Это хорошо, что мир открывает глаза на происходящее

Европейские лидеры Макрон, Шольц, Драги шокированы зверствами россиян в Киевской области. Надеюсь, что это повлияет на концепцию необходимости «сохранения» лица путину. Возможно, европейские лидеры поймут, что такая политика лишает даже гипотетическую оппозицию Путину всяческой надежды на смену режима в Кремле.

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Любая политическая реанимация и искусственное дыхание рот в рот Путину оттягивает момент тяжелого пробуждения российского населения от кошмара, в который его погрузила путинская пропаганда и превратила в армию убийц, которые либо активно, на поле боя в Украине, либо пассивно, поддерживая своего лидера внутри страны, стали соучастниками кровавого военного преступления.

Хотя эта перспектива смены режима и без того выглядит весьма иллюзорно, но история видела подобные сюжеты — развал СССР, падение Берлинской стены, диктатора Милошевича в Гааге…

Тем временем Путин, его окружение и солдаты продолжают не только расстреливать Украину, убивая людей в жилых домах и на улицах, сжигая зернохранилища и элеваторы, блокируя порты, что является частью геноцидной политики Кремля в попытке создания искусственного голода как в Украине, так и в других странах. Армия России продолжает с энтузиазмом обстреливать школы, транспортные узлы, заводы и фабрики, больницы.

Несколько часов назад прилетел «привет» от путина в виде снарядов РСЗО «Град» в здание городской больницы в Бахмуте. В которой еще недавно работала команда медиков-добровольцев ПДМШ. Понимая логику действий оккупантов, пытающихся лишить украинцев возможности доступа к медицинской помощи, медиков заблаговременно перевели в другое место. Менее оборудованное, в котором отсутствует стационарная операционная, но более безопасное.

Городская больница в Бахмуте после обстрела / Фото: Предоставлено автором

Тем временем кремлевские товарищи продолжают насиловать мозги своего несчастного народа, поддерживая в нем высокий уровень ненависти к Украине. И это тоже значительная часть преступления против человечности — неистово натравливать своих сограждан на другую страну и ее людей, которых путин пытается пометить, как свою собственность. Современная российская империя в этой войне против Украины сама себя унизила до уровня ниже ватерлинии ракетного крейсера «Москва». А сам Путин наконец признал, что главным мотивом вторжения в Украину является реставрация империи, собирание земель в стиле Петра Первого. То есть признал захватнический характер войны с Украиной. И поведал миру, что колониальная политика захвата территории страны, признанной всем миром, включая саму Россию, является основой политики современной России. Такая вот отрыжка из прошлого, во имя которой россиян погнали на бойню. В Европе 21 столетия! Это казалось немыслимым делом!

Любая политическая реанимация Путина оттягивает момент тяжелого пробуждения российского населения

Путинская челядь, конечно, подражает своему лидеру. Так же, как обычно себя ведет окружение любого диктатора до момента его свержения. Как вели себя лизоблюды третьего Рейха, чтобы засвидетельствовать любовь и повиновение Адольфу Гитлеру. Там же тоже выражали полную поддержку фюреру и его политике расширения на восток и решение «еврейского вопроса». Поддержала российского лидера и его политическая тень, которая в свое время инсценировала присутствие путина в кресле президента. Дмитрий Медведев озвучил свой сладкий сон — уничтожение Украины, записью в телеге: «А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?»

Думаю, Дмитрий Рогозин, руководитель Роскосмоса, тоже сдал зачет на лояльность режиму. Призвал решить вопрос с Украиной «раз и навсегда».

Публичное выступление, которое достойно быть приобщено к доказательствам преступления против человечности в части разжигания межнациональной ненависти и натравливания озверевших от путинской пропаганды масс российского населения на украинцев. Твиттер, конечно, удалил нацистское, по-сути, обращение Рогозина к соотечественникам, но слово не воробей…

Волны этой ненависти, к огромному сожалению, пронизывают все российское общество. Это проявляется и за пределами самой России со всей отчетливостью. Соцсети были поражены видео, на котором выходец из России буквально атаковал украинскую женщину, пытаясь ее ударить и оскорбляя отборным российским матом за то, что ее ребенок говорил на украинском языке и произнес «Слава Украине!».

Канцлер Олаф Шольц, не так давно, обратился с просьбой не переносить ответственность за войну на русских. Немецкий политик сказал, что

вторжение в Украину — это «война лишь Путина». Думаю, пришло время немецким властям напомнить выходцам из России, которых не мало в Германии, что они находятся на территории, свободной от путина и его военной доктрины. И должны понимать, что они не в России, а в стране, где действуют законы, а не кремлевская пропаганда насилия, войны и ненависти. Привести в чувство внутреннюю армию Путина, расквартированную в разных странах Европы, напомнив, что они, конечно, пользуясь всеми правами цивилизованного мира, но не должны забывать, что находятся в цивилизованном обществе, а не в путинской России.

Культ Путина, проникший в мозги россиян и закрепившийся там, будет сопротивляться очевидным фактам. Убийства и разрушения будут пытаться оправдать придуманными в кремле и тиражируемыми рос-СМИ нарративами про «нацизм» и «угрозу» со стороны Украины. Здравый смысл и простой взгляд на карту для сравнения масштабов и степени этой «угрозы» при этом не работают. Кремлевские информационные киллеры научились отключать и критическое мышление, и обычную логику у миллионов людей. Путь к катарсису непростой и длительный. Если этот прорыв матрицы вообще когда-либо произойдет в России. Тем временем, масштаб военных преступлений, совершаемых российской федерацией в Украине, увеличивается. Российская армия продолжает убивать людей и уничтожать украинскую инфраструктуру.

Европейские лидеры шокированы увиденным в Ирпене. Это хорошо, что мир открывает глаза на происходящее. Хотя мы с вами понимаем, что это лишь малая часть содеянного рашистами в Украине. Значительную часть своих преступлений они пытаются стереть с лица земли — артиллерией, авиацией и ракетами. Однако скрыть под развалинами Мариуполя, Попасной, Рубежного, Харькова и других украинских городов результаты ненависти и культивируемой политики расширения России, с манипулятивным использованием истории для оправдания военных преступлений и преступлений против человечности, не получится.

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