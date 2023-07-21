Плохая неделя для друзей Путина 21 июля, 10:10 NV Премиум

Что происходит на мировых рынках

За неделю американский рынок успел достичь локального максимума, взобравшись на высоту, где индекс не был больше года, а потом чуть откатился назад. В результате утро пятницы индекс S&P500 откроет на отметке в 4534 пункта. Что на 24 пункта выше, чем неделей ранее. И в целом индекс приблизился к значениям исторических максимумов, до которых осталось рукой подать. Что не очень напоминает рынок, переживающий по поводу рецессии на фоне роста стоимости денег в экономике. Сдержался рост разочаровавшей инвесторов отчетностью гигантов, таких как Tesla, Netflix и IBM, что потянуло за собой акции и других крупнейших корпораций. Из других причин для переживания у инвесторов и спекулянтов остается Китай, где товарищи коммунисты лихорадочно ищут способ снова запустить паровоз своей экономики. Но цитаты великого Си почему-то не очень помогают.

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Зато на другом конце света, в Британии, наконец, наметилось снижение инфляции. Борьба с инфляцией тяжело дается Лондону во многом из-за проблем с Brexit. Который по большому счету сам стал проблемой, еще и сделанной самими британцами на пустом месте. А вот где с инфляцией совсем беда, так это в Венгрии. Дружба с Путиным не помогает Орбану сдерживать рост цен, и инфляция тут остается близкой к 20%, что уже гораздо выше даже военных украинских показателей. Более того, после резкого падения стоимости газа на европейских биржах,