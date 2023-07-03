После мятежа вагнеровцев. Какую тайну раскрыл Путин 3 июля, 10:10

По словам Путина, только за год во время масштабной войны России против Украины государственный бюджет РФ потратил на нужды якобы частной компании «Вагнер» 86 миллиардов рублей

Даже спустя неделю после мятежа «вагнеровцев» мы так и не знаем, чем на самом деле закончился неудачный бунт Евгения Пригожина, о чем глава компании «Вагнер» договорился с белорусским правителем Александром Лукашенко и главой ФСБ Александром Бортниковым, какой будет судьба так называемой «частной военной компании» и ее наемников.

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Но о чем мы можем точно сказать — так это то, что никакой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» никогда не было. Читатели и зрители нередко спрашивали меня, почему, когда я говорю о «Вагнер», я нередко говорю о «так называемой частной военной компании». Разве компании «Вагнер» не существует? А кто тогда воевал в Бахмуте? Кто помогает режимам в Сирии и африканских странах? Разве не «Вагнер»? — пишет Виталий Портников для Радио Свобода.

На этот вопрос ответил президент России Владимир Путин. Конечно, военная компания «Вагнер» существует, только она — никакая не частная. Она — государственная.

По словам Путина, только за один год во время масштабной войны России против Украины государственный бюджет Российской Федерации потратил на нужды этой якобы частной компании 86 миллиардов рублей.

Евгений Пригожин еще и подтвердил, что все финансирование « Вагнера» проходило за наличные

Российский социолог Алексей Рощин — один из многих, кто удивляется. В своем аккаунте в социальных сетях Рощин саркастически замечает, что «ЧАСТНАЯ компания полностью финансировалась государством». То есть частной на самом деле не было. Значит, «Вагнер» была государственной военной компанией (ГВК). Такая компания называется «министерство обороны», зачем же делать еще одну ГВК?

В общем, Путин раскрыл уже старую «государственную тайну» — что никаких ЧВК в России нет и не было, все «частники» — те же госслужащие, которые распиливают бюджетные деньги.

А Евгений Пригожин еще и подтвердил, что все финансирование «Вагнера» проходило за наличные, потому что он, видишь ли, очень любит наличные. 86 миллиардов — и все в мешках, пятитысячными купюрами, из госбюджета!

Но удивляться этому не приходится. Специальные операции за рубежом — неотъемлемая часть деятельности советских спецслужб. Однако в Советском Союзе — так он был устроен экономически — по определению не могло быть ничего частного. Поэтому советскому руководству приходилось просто тщательно скрывать диверсионную деятельность сотрудников Комитета государственной безопасности СССР и Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба.

Наследники КГБ в российском руководстве еще недавно заботились о своей репутации и понятно, почему. Вклады в западных банках, дети, которые учатся за границей, недвижимость в Лондоне или Монако. Кому захочется, чтобы тебя связывали с диверсантами, которые помогают африканским диктаторам и убивают мирное население по всему миру? Так возникла имитация частной военной компании в российском стиле.

Пригожин при этом оказался «фронтменом» этой новой компании — условно частной, но на самом деле государственной. Именно поэтому конфликт компании «Вагнер» и министерства обороны, Пригожина и Шойгу — ведомственный конфликт. Такие конфликты возникали в Москве не один раз. Сильный министр внутренних дел времен Леонида Брежнева Николай Щелоков конфликтовал с не менее влиятельным председателем КГБ СССР Юрием Андроповым.

После смерти Брежнева Андропов стал генеральным секретарем ЦК КПСС, а Щелоков был обвинен в коррупционных преступлениях и покончил с собой. При этом новым министром внутренних дел Советского Союза после отставки Щелокова Андропов назначил выходца из системы КГБ — бывшего председателя КГБ СССР и УССР Виталия Федорчука. И Федорчук провел настоящую чистку ведомства Щелокова, уволил из милиции десятки тысяч человек. МВД проиграло КГБ, как говорят футбольные болельщики, всухую.

А «Вагнер» всухую проиграл министерству обороны. Теперь компания будет частично расформирована, частично переформатирована. Часть наемников перейдет служить в ведомства, с которыми она всегда была связана — прежде всего в главное разведывательное управление генштаба. А часть может быть уволена и арестована за коррупционные преступления.

Вполне возможно, вояки настоящей частной компании действительно имели шанс дойти до Москвы.

Но когда одно государственное ведомство борется с другим, выступление его представителей — даже вооруженное — по определению обречено на неудачу. Зато теперь мы точно знаем, что никакой ЧВК «Вагнер» никогда не было.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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