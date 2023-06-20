Путин раскрыл карты. Зачем России «мирный план» стран Африки 20 июня, 15:27

Очевидно, сама концепция африканской миссии была не очень жизнеспособной

Визит африканских лидеров в Украину вызвал очень неоднозначную реакцию, которая начала становиться все более негативной с того момента, когда отдельные представители делегаций захотели «не заметить» ракетных обстрелов, произошедших как раз в день визита.

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Сами предложения мирного плана тоже, очевидно, не удовлетворили никого. Официально были обнародованы лишь положения в духе «за все хорошее и против всего плохого». Неофициально что-то сливали сомнительные российские источники, но и там не было ничего, что реально имело бы хотя бы минимальные шансы на реализацию.

Очевидно, сама концепция африканской миссии была не очень жизнеспособной: «У нас тут проблемы с продовольствием и удобрением, поэтому как-то там друг другу уступайте». Видимо, в рамках логики политики тех государств, представители которых посетили Украину (а впоследствии и Россию) это все казалось адекватным и понятным, но совсем не для украинцев.

Общий наплыв посредников из географически отдаленных государств, которые хотят предложить свои «услуги», демонстрирует непонимание самой природы нынешней войны.

Проблема же того, что война продолжается, не в том, что не нашлось пока достойного посредника. Проблема в том, что война носит экзистенциальный характер. Империя не желает отпускать государство, которое считает «своим», и готова прилагать все усилия для попыток захватить «бывшую провинцию».

Для РФ это — технология продолжения войны

Все те, кто продолжают пытаться провести каие-то нежизнеспособные «прекращения огня» просто не хотят признавать, что для России такое прекращение — это технология. Технология продолжения войны.

Надеясь на быструю победу, Путин опрометчиво в феврале раскрыл карты, и теперь больше не может прятаться за всеми «ограничениями», договоренностями и «миссиями ОБСЕ». Это ему явно не нравится. Значительно «интереснее», когда ты можешь воевать в полной мере, а у оппонента связаны руки. Для этого нужны «договоренности», чтобы получить возможность восстановить потенциал и уже самому определять, когда нанести удар.

Для завершения войны нужен отказ России от империализма, а значит — отказ от базовых основ современного российского общества. Ну и от основ господствующего там режима, на что режим, по понятным причинам, пойти не может.

Понятно, что «африканская миссия» была попыткой «африканизировать» российско-украинскую войну. То есть, свести к мелкому локальному конфликту за спорные территории, который можно сравнительно легко решить, просто отдав эти территории или поделив их. Но в реальности все совсем не так, и речь не о каких-то территориях. Речь о гибели империи, которая упорно не хочет оставлять имперское прошлое, и готова идти достаточно далеко, отстаивая ценности позапрошлого века.

Стоит отметить, что нынешняя война химически чисто разоблачила естественный российский империализм. Раньше его проявления списывали на коммунизм, тоталитаризм и «мировую революцию», еще раньше — на архаичное самодержавие. Но сейчас Россия — это рыночное государство, которое во многих моментах не отличается от других. А имперскость такая же, как и во времена далекого прошлого. И с этой имперскостью договориться не получится, это просто факт. Кто-то его признает, кто-то нет — и шлет «миссии», но факт от того фактом быть не перестанет.

Текст опубликован с разрешения автора

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