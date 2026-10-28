Путин раскрывает карты

И торгуется по поводу ранее озвученных вещей. Странно, что этого до сих пор не осознают те, кто все еще способен влиять на геополитику

Итак, о чем идет речь?

Кремль начинает вносить новые вводные в обсуждение завершения войны. И первое из них — это расшифровка понятия «гарантии безопасности для России». В понимании Путина и его окружения мирный договор с Украиной может быть подписан, если НАТО отступит от границ с Россией. То есть статуса члена должны лишиться все те, кто вступил в Альянс начиная с 90-х годов. По сути, речь идет о 16 странах, ставших членами с 1999 года: от Польши, Чехии и Венгрии до Финляндии и Швеции.

Реклама

И это — не просто максималистское требование, озвученное в 2007 году в Мюнхене (касающееся расширения Альянса), но и открытое разъяснение того, что война в Украине служит поводом для начала разговора о масштабной геополитической ревизии. А потому война России с Европой попросту неизбежна, ведь по своей сути она также будет носить экзистенциальный характер.

Речь идет о 16 странах, которые стали членами с 1999 года

Россия постоянно говорит об угрозах для себя, о том, что ее обманули и что с ее местом в мире не считаются. И это при том, что нападение на РФ никто и никогда не рассматривал даже в качестве модели для симуляции. Напротив, Альянс был создан именно для того, чтобы обеспечить механизм сдерживания агрессии.

Поэтому в словах Путина нет никакой логики. Бессмысленно полагать, что война в Украине может закончиться, как только Путин получит весь Донбасс или даже территории, закрепленные в Конституции РФ. Россия преследует гораздо более масштабные стратегические цели. И развал НАТО — одна из главных.

К 2030 году ЕС должен переоснастить свои армии. Благодаря этому отказ от американского зонтика безопасности не будет казаться столь пугающим. Таковы планы Европы.

В планы Путина входит стремление в период 2027—2030 годов максимально снизить «ценность» Альянса, спровоцировать раскол и замедлить темпы перевооружения в ряде стран. Мы же в этой картине играем роль силы, сдерживающей возможности Москвы по ведению СВО в перспективе до одного года. Поэтому помощь оружием и деньгами со стороны европейцев — это, в том числе, плата за выигранное для них время.

Реклама:

До марта-апреля следующего года у Москвы еще будут возможности «продавливать» нас на капитуляцию. В период с апреля по май может открыться небольшое окно возможностей уже для нас (если я правильно подсчитываю). И если темп войны не начнет угасать к сентябрю 2027 года, следующей точкой для кардинальных перемен могут стать уже только 2029−2030 годы.

Оригинал

Текст публикуется с разрешения автора