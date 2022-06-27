Приближается худшая зима в истории. Что ждет Европу 27 июня, 20:13 Эксклюзив НВ

Лидеры континента признают, что Украина делает за них всю грязную работу, и они должны помогать украинцам больше. Но пока некоторым европейцам придётся мерзнуть в темноте

Зима приближается. Европе грозит энергетическая, продовольственная, экономическая и миграционная катастрофа. И три самые могущественные страны Евросоюза, которых россияне насмешливо называют «лягушками, ливерной колбасой и спагетти», наконец-то осознали это.

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16 июня лидеры Франции, Германии и Италии посетили президента Владимира Зеленского в Киеве в знак солидарности и одобрили кандидатуру Украины на членство в Клубе Европейского союза (ЕС), состоящем из 27 членов. Эта объединенная поддержка последовала за адскими бомбардировками, которые стирают с лица земли Украину, и европейцы осознают, что поле боя и «вторжение» могут переместиться в их страны.

Владимир Путин вытащил тяжелую экономическую артиллерию — вепонизировав энергию и продовольствие — чтобы дестабилизировать континент, Соединенные Штаты и мир. Уже 7,7 млн ​​украинцев бежали в Европу, еще 8 млн перемещены внутри страны. Путин продолжает блокаду экспорта украинских продуктов питания. Еще миллионы беженцев могут прибыть из Африки. Когда цены на продовольствие растут, надвигается голод и рушатся режимы.

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