Путин пытается уничтожить Украину и запугивает Россию 6 марта, 09:20 Цей матеріал також доступний українською

Владимиру Путину удалось возродить репрессивные практики Советского Союза буквально за 24 часа

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После того, как Владимир Путин принял решение об оккупации и аннексии Крыма, наблюдатели не раз отмечали, что «посткрымская» россия отличается от россии до начала нападения на Украину значительно большей информационной изолированностью и нетерпимостью к инакомыслию. Та россия, которая на наших глазах возникает после нынешнего широкомасштабного нападения на Украину, теперь в корне отличается от существовавшей до этого нападения, — пишет Виталий Портников для Радио Свобода.

Эта страна является тотальной информационной пустыней. Буквально за несколько даже не дней, а часов произошло то, чего и представить нельзя было до начала войны. В России заблокировали сайты Радио Свобода, Би-Би-Си, Немецкую волну. Были закрыты издания, которые позволяли себе говорить хоть какую-то правду о войне с Украиной — радиостанцию «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь». Несколько других оппозиционных изданий также заявили о прекращении своей работы. И началось блокирование социальных сетей, которые не контролируются из Кремля — в первую очередь сетей «Фейсбук» и «Твиттер».

Те, кто пытается выжить в этих непростых условиях, просто убирает со своих сайтов материалы о войне. Так поступила «Новая газета», которая провела опрос подписчиков и решила узнать, следует ли ее редакционному коллективу подчиняться требованиям власти и убирать со своих страниц правду о войне с Украиной или прекратить работу. Подписчики проголосовали за то, чтобы «Новая газета» работала. И теперь редакции приходится с особым усердием проверять каждый материал — хотя, понятно, что если власть решит от нее избавиться, то найдет повод.

Путину нужно, чтобы россияне не понимали, что происходит на самом деле

Ну и, наконец, власть «позаботилась» об обычных людях. Теперь в россии за правду о войне можно оказаться в тюрьме на 15 лет — и решение о таком драконовском наказании было принято буквально молниеносно! Еще утром в пятницу закон об изменениях в Уголовный кодекс рассматривали депутаты Государственной думы, а вечером его уже подписал президент Владимир Путин!

Что ж, в таком государстве я уже жил. Оно называлось Советским Союзом. Там тоже «глушились» зарубежные радиостанции. Там тоже можно было оказаться в тюрьме на 15 лет за инакомыслие. Там тоже агрессивные войны против других народов замалчивались или объявлялись освободительными операциями. Поэтому для меня в происходящем ничего нового нет.

Новизна лишь в том, что Владимиру Путину удалось возродить репрессивные практики Советского Союза буквально за 24 часа. И это позволяет сделать вывод, что война россии против Украины — это война не только против украинского народа.

Это еще и война против России. Это очевидная попытка Кремля добиться от жителей этой страны максимального послушания. Украинцев запугивают «Градами» и стреляют по Киевскому телевизионному центру. Россиян запугивают 15 годами заключения за правду и выгоняют из страны последние независимые от режима медиа. Путину нужно, чтобы россияне не понимали, что происходит на самом деле, боялись власти и были готовы стать участниками жесточайших войн и преступлений.

Вот почему он уничтожает Украину и изолирует Россию.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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