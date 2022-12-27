У Путина трещит изнутри 27 декабря, 18:35

Чем жила страна 27 декабря 2022 года

● У Путина трещит изнутри. Российский диктатор пытается ввести Запад в заблуждение относительно своих намерений о переговорах, а также, вероятно, обеспокоен недостаточной поддержкой войны среди российских элит (и, возможно, готовит почву для национализации их собственности). Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны (ISW) по итогам 26 декабря.

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Вероятные удары Украины по военным целям в глубоком тылу РФ продолжают нервировать российское провоенное сообщество, заключают аналитики ISW. Так, новый удар по авиабазе в городе Энгельс Саратовской области (в ночь на 26 декабря) дал ряду «военкоров» повод вновь раскритиковать минобороны РФ и возможности российской противовоздушной обороны. Один из них, связанный с ЧВК Вагнера, спросил, почему ПВО «чудесным образом» предотвращает удары лишь «точно над аэродромом/воинской частью», и напомнил, что аэродром Энгельс находится в 500 км от границ России. А террорист Игорь Гиркин (Стрелков) саркастически «поздравил» российские средства ПВО «с очередной победой» и озвучил вопрос о том, почему те позволяют беспилотниками проникать так глубоко внутрь территории РФ, а «ударные БПЛА противника раз за разом „засыпают обломками“ наши стратегические объекты, нанося чувствительные потери в людях и технике».

● К слову, по данным Воздушных сил Украины, после вчерашних взрывов на аэродроме Энгельс россияне передислоцировали оттуда часть своей стратегической авиации.

В ISW обратили внимание на сообщение ГУР Минобороны Украины о том, что в России снова сменили командующего западным военным округом. С этой должности сняли генерал-полковника Сергея Кузовлева, который успел побыть на посту лишь около месяца, а вместо него назначили генерал-лейтенанта Евгения Никифорова — «человека Суровикина-Пригожина». «Ранее украинская разведка сообщала, что Пригожин заключил союз с Суровикиным, и что оба они являются соперниками министра обороны России Сергея Шойгу», — напоминает ISW.

В тему:

● Снарядов не хватает и путинские черти ссорятся. Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин публично встал на сторону своих наемников, которые также публично назвали начальника российского генштаба Валерия Герасимова «чертом е*аным». Свою позицию «повар Путина» озвучил на подконтрольных ему Telegram-каналах.

Ранее «вагнеровцы» опубликовали видео, на котором оскорбляли Герасимова за то, что тот не способен наладить логистику для регулярного подвоза на передовую под Бахмутом артиллерийских снарядов. В ответ кремлевская пропаганда заявила со ссылкой на генштаб, что за этим «обращением» стоят «украинские националисты», которые хотят дискредитировать военное руководство РФ. Эту версию Пригожин опроверг.

● Зачистка в ФСБ. В России отправили в отставку начальника научно-технической службы ФСБ генерал-полковника Эдуарда Черновольцева. Одной из возможных причин увольнения называют его недовольство из-за начала войны против Украины, сообщил российский онлайн-ресурс The Insider.

В подчинении генерала находился 8-й Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ. Также Черновольцев курировал НИИ-2 ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатываются всяческие яды, — сотрудники этого института подозреваются в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

По официальной версии, Черновольцева якобы отправили на отдых «по достижении пенсионного возраста», хотя, как пишет издание, в таком случае обычно дают дослужить до 70 лет. Как рассказал источник The Insider в ФСБ, в Кремле были крайне «недовольны учащением утечек информационных баз данных», что позволило журналистам публиковать свои расследования, в том числе о приближенных российского диктатора. Другой сотрудник из ФСБ сообщил изданию, что проживший долгое время в Киеве Черновольцев «очень сожалел о начале специальной военной операции в Украине и в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко».

А в это время Лавров продолжает публично сходить с ума:

● Лавров «убивает» Путина. В Пентагоне якобы «угрожают убить» российского диктатора, заявил министр инодел РФ Лавров. «Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие „неназванные официальные лица“ из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю „обезглавливающий удар“, по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», — сказал он. По его словам, «если такие идеи вынашиваются», «этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов». Однако Лавров не уточнил, чьи именно слова он имел в виду.

● На территории Беларуси не формируется наступательная группировка. А Украина контролирует ситуацию на этом направлении, пояснил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

● Лиман и Бахмут — эпицентры вражеских потерь. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 103 220 своих военных, за минувшие сутки — 620. Такие данные на утро 27 декабря обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие суточные потери армия врага понесла на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Также оккупанты лишились более 19,3 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 3016 (+0 за сутки), боевые бронированные машины — 6024 (+7), артсистемы — 1998 (+2), реактивные системы залпового огня — 418 (+0), средства ПВО — 212 (+0), самолеты — 283 (+0), вертолеты — 267 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1707 (+0) и многое другое.

● Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: российские и украинские войска продолжают наступательные действия на линии Сватово-Кременная (северо-запад Луганской области); украинские источники сообщают, что ВСУ ведут бои возле Кременной; российские источники утверждают, что войска РФ якобы добились ограниченных успехов к северо-востоку от Бахмута (на север от Донецка); российские силы продолжают наземные атаки в районе западных окраин Донецка; украинские военные указывают: армия РФ могла сосредоточить некие силы для наступательных или показательных операций в Запорожской области, также оккупанты пытаются провести разведку боем, чтобы выйти на правобережную часть Херсонской области.

● Москва готовит удар на праздники. Несмотря на взрывы на аэродроме в Энгельсе, Россия не отказалась от планов нанести массированный ракетный удар по территории Украины, сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, не исключено, что РФ попытается нанести удар на новогодние праздники.

● Кремлевский шантажист. Российский диктатор прибегает к ядерной риторике, когда дела обстоят не так, как он хочет, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Очевидно, что тот, кто бездумно нарушает Устав ООН и международное право и тот, кто отчаивается, если дела идут не так, как он хочет, не колеблясь угрожает использовать все, что есть в его арсенале террора», — сказал он. По его словам, ЕС и большинство международного сообщества исключают безответственный ядерный шантаж РФ. «И я думаю, что те, кто принимает решение в Москве о возможном применении ядерного оружия, услышали это громко и четко», — добавил Боррель.

● А еще Боррель заявил, что санкции сами по себе не остановят войну РФ против Украины, однако они несут для России серьезные последствия.

● Украина вместе с ООН подготовит на конец зимы формулу мира. Украина рассчитывает до конца февраля провести саммит о реализации украинской формулы мира. Об этом сообщил Дмитрий Кулеба, отечественный министр иностранных дел. Он уточнил, что лучшей площадкой для проведения саммита может стать ООН, так как Украина хочет привлечь как можно больше стран. На вопрос, «пригласят ли туда Россию», министр ответил, что сначала страну-агрессора нужно привлечь к ответственности, например, в международном суде за военные преступления. Кулеба подчеркнул, что все заявления российского режима о «готовности к переговорам» не соответствуют действительности, а действия оккупантов на поле боя доказывают обратное. «[Генсек ООН Антониу Гутерриш] зарекомендовал себя как эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное, как принципиальный и честный человек. Поэтому мы приветствовали бы его активное участие [в проведении саммита]», — добавил министр.

Ранее глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина хочет привлечь к саммиту по формуле мира более 140 стран.

И для финала:

● Энергосистема оживает. На утро 27 декабря дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько сократился благодаря увеличению объемов производства электростанций, сообщила пресс-служба Укрэнерго. В компании отметили, что после аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавший во время одной из последних российских ракетных атак.

● А Конституционный суд признал правомерным переименование Украинской православной церкви Московского патриархата, — теперь ее планируют называть Русской православной церковью в Украине.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.