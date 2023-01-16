Путин ртом Медведчука пугает Запад ядерной войной 16 января, 19:50

Чем жила страна 16 января 2022 года

● Путин ртом Медведчука пугает Запад ядерной войной. Российский диктатор через своего кума Виктора Медведчука угрожает Европе ядерной войной. Соответствующую статью предателя и экс-депутата ВР опубликовала газета Известия. В ней Медведчук потребовал от Европы учитывать интересы РФ для «разрядки» ситуации. По его мнению, война может перекинуться на территорию других стран и даже перерасти в ядерный конфликт, а может быть «локализована и решена», если западные страны перестанут поддерживать Киев и заставят президента Владимира Зеленского пойти на мир на российских условиях.

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Тем временем Украина продолжает разбирать завалы, вызванные террористической атакой РФ:

● Количество жертв увеличивается. По состоянию на обед 16 января число погибших в результате ракетных обстрелов российскими оккупантами многоэтажного дома в Днепре возросло до 40 человек. Среди них — трое детей. Об этом со ссылкой на данные ГСЧС сообщил председатель общественного совета Днепра Геннадий Корбан в Telegram. Он уточнил, что уже спасены 39 человек, из них шестеро детей. Травмированы 75 человек, в том числе 14 детей. До сих пор ищут еще 30 человек.

Аварийно-спасательные и поисковые работы длятся более 40 часов.

● В Верховной Раде начали сбор подписей за увольнение советника ОП Алексея Арестовича после его скандальных заявлений по уничтожению РФ многоквартирного дома в Днепре (тот сказал, что в дом попала украинская ракета ПВО). Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

● Убийцы-пилоты установлены. СБУ установила российских оккупантов, причастных к ракетному удару по многоэтажке в Днепре 14 января. И открыла дело по статье за нарушение законов и обычаев войны.

По предварительным данным, речь идет о нескольких военнослужащих страны-террориста: командире 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковнике Тимошине Олеге Евгеньевиче, 21.06.1971 года; командире авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка майоре Иваненко Алексее Сергеевиче, 8.02.1987; начальнике штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Голенкове Дмитрии, 1.09.1978; штурмане 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка Григорьеве Денисе Анатольевиче, 7.06.1982; штурмане 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка Назырове Динаре, 3.07.1985; инженере по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка Поцелуеве Евгении, 16.06.1980.

После досмотра места трагедии в СБУ также предварительно подтвердили, что россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22.

● Канада как можно быстрее отправит NASAMS. Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что страна намерена отправить Украине ЗРК NASAMS средней дальности как можно быстрее. По ее словам, они закупили у США и систему, и боеприпасы одновременно. Министр заявила, что отправка «осуществится как можно быстрее, может включать несколько поставок и будет доставлена как можно быстрее».

● Около сотни украинских военных, которые будут учиться на операторов и обслугу систем противовоздушной обороны Patriot, уже прибыли на базу в Оклахоме.

● Либо поддержка, либо Третья мировая. Поражение Украины в войне против России может стать прелюдией к Третьей мировой, поэтому нет причин блокировать поддержку Киева, заявил премьер Польши Матуеш Моравецкий. «Я призываю правительство Германии действовать решительно, снабжая Украину всеми видами вооружений», — сказал он во время визита в Берлин.

Президент Польши Анджей Дуда 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard (14 штук) в рамках создания международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине небольшое количество Leopard. Однако ключевая роль в поставках отводится Германии, поскольку именно она производит Leopard и согласовывает их реэкспорт. На прошлой неделе вице-канцлер — министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава решит передать Киеву боевые танки из своих запасов. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит тщательно взвешивать каждый шаг в вопросах поставки ВСУ оружия.

А Великобритания передаст больше десяти собственных танков Challenger2.

Пока Шольц продолжает взвешивать, министр обороны его кабинета, тоже склонная к взвешиванию, идет в отставку:

● Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт официально попросила канцлера Олафа Шольца об отставке. В заявлении, опубликованном на сайте Минобороны ФРГ, она дала понять, что ее решение связано с рядом скандалов. И Шольц принял отставку Ламбрехт, сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на представительницу правительства Кристиане Хоффман. Канцлер поблагодарил теперь уже экс-министра за «хорошую работу» в «это сложное и полное вызовов время».

Ламбрехт в свое время заявляла, что Германия поддерживает Украину, отправив 5 тыс. военных касок, опубликовала новогоднее обращение, в котором на фоне фейерверков говорит, что полномасштабная война в Украине позволила ей познакомиться с интересными людьми. подверглась критике за БМП Puma, которые сломались во время учений, не смогла улучшить ситуацию с плохим оснащением немецких вооруженных сил, несмотря на выделение на это 100 млрд евро.

● Песков лег под танки. Пресс-секретарь российского диктатора Песков отреагировал на поставки Западом танков Украине. Мол, снабжение Западом танков Украины якобы «не изменит ситуацию, а только продлит страдания украинского народа».

● Не так уж много оружия передал Запад. Агентство Bloomberg подсчитало, сколько и какого оружия союзники уже передали или пообещали предоставить Украине (со ссылкой на данные нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx). Агентство уточняет, что приведенные данные приблизительны, они могут включать обещанное, но пока не поставленное оружие.

Итак, ВСУ получили: 410 танков советских времен от Польши, Чехии, Словении и других постсоветских стран; а также обещанные западные танки от Польши и Великобритании; 300 БМП, в том числе 250 российского производства от постсоветских государств; Франция объявила, что передаст неопределенное количество колесных легких танков AMX-10RC; США и Германия заявили, что предоставят 50 и 40 боевых машин Bradley и Marder; 1100 бронетранспортеров, в том числе 300 М113 и 250 М117. Агентство уточняет, что более 160 бронетранспортеров — М113 американского производства из семи других стран, в том числе из Великобритании, Литвы, Австралии, Германии, Дании, Португалии и Испании; всего около 925 бронемашин, в том числе 440 американских M1224 MaxxPros, 90 австралийских Bushmaster и несколько британских Wolfhound и Mastiff; более 1540 вездеходов, в том числе 1250 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств американского производства Humvee.

Артиллерия: 300 буксируемых гаубиц, из них более 210 155-мм гаубиц M777 и 72 105-мм гаубицы из США; более 400 единиц самоходной артиллерии, из которых 180 — по заказу (более 20 155-мм гаубиц из Великобритании, по 18 — из Польши, Германии, США и других стран).

Реактивные системы залпового огня: всего 95 единиц, в том числе 38 систем HIMARS и более 40 122-мм реактивных систем залпового огня советских времен из Польши и Чехии.

Противовоздушные системы: 37 немецких самоходных зенитных систем Gepard; 8 ракетных батарей NASAMS американского производства; одна американская и одна немецкая ракетная батарея Patriot; 6 ракетных комплексов Strela-10Ms из Чехии; 6 ракетных комплексов Stormer из Великобритании; несколько других зенитно-ракетных комплексов из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.

Самолеты: 14 штурмовиков Су-25 советского производства, приобретенных странами НАТО у Болгарии и доставленных в Украину; 4 Су-25 из Северной Македонии; 20 вертолетов Ми-17, первоначально предназначавшихся для Афганистана, переданы США; 11 вертолетов советского производства из Чехии, Словакии и Латвии; 3 британских Westland Sea Kings; 6 вертолетов Kamov российского производства из Португалии; более 30 беспилотников Bayraktar TB2 из Турции, а также по одному из Литвы и Польши; сотни американских боеприпасов Switchblade; 415 разведывательных беспилотников.

● Путин вынашивает несколько сценариев продолжения войны. Россия, по данным украинской разведки, может готовить разные сценарии повторного наступления, а Путин не отказался от своей стратегической цели — уничтожения украинского народа и государства. «Сценарии и направление нападения могут быть не одни, враг готовит разные сценарии. И частично занимается, в частности, дезинформацией, производя вбрасывание через различные инструменты тех или иных направлений с целью дезориентировать нас», — сказал Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны. Он отметил, что на сегодняшний день нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению в Украину.

● Кремль может официально объявить о второй волне мобилизации. Новое полномасштабное наступление может состояться в апреле, написала британская The Times со ссылкой на западную разведку. Мол, Путин может заявить о мобилизации в ближайшее время. «Если решение будет принято в течение нескольких недель, то к апрелю, когда зимняя грязь в Украине достаточно высохнет для большого наступления, можно будет научить и отправить на фронт до 500 тыс. дополнительных россиян», — рассказали британцы.

● В Воздушных Силах считают, что совместные авиационные учения России и Беларуси пока не представляют угрозы: украинские военные следят за ситуацией, а аэродромы под наблюдением разведки. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

● От Москвы слез ждать не стоит. Россия пытается пересмотреть свой подход к войне, готовясь к затяжным боевым действиям и одновременно планируя масштабные операции в 2023 году. Даже если они будут провальными, Запад не должен ослаблять поддержку Украины. Об этом говорится в новом своде Института изучения войны (ISW).

«Запад должен продолжать поддерживать усилия Украины по отражению российского вторжения — и делать это быстро», — предупреждают аналитики. Они констатируют, что российская армия все еще «сохраняет право голоса» в этой войне, невзирая на свои слабости, а РФ активно готовит почву для проведения крупных операций на втором году войны.

Среди гипотетических операций («решающих стратегических действий»), которые РФ может провести в 2023 году, ISW называет следующие: большое наступление россиян — вероятнее всего, на Луганщине; масштабная оборонительная операция РФ, призванная отразить контрнаступление ВСУ в надежде дальше перейти в наступление; самый опасный план российского наступления — на север Украины — остается маловероятным.

● На фронте — без изменений. В последние шесть недель и Украина, и РФ добились ограниченных успехов, но для оперативных прорывов обеим сторонам необходимо создать соединение боеспособных войск, способных использовать эти успехи. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В течение выходных продолжались интенсивные боевые действия как у Кременной, так и на Бахмутском направлении. По состоянию на 15 января ВСУ почти наверняка удерживали позиции в Соледаре, несмотря на длительные обстрелы со стороны «группы Вагнера», отмечает британская разведка. Вокруг Кременной, по ее данным, боевые действия характеризуются сложной серией локальных атак и контратак в лесной местности. Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта к востоку на окраине Кременной.

● Соледар показывает зубы. ВСУ в Соледаре не дают оккупантам системно прорвать оборону и пытаются максимально обескровить врага. Россия еще не захватила украинский город, сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

● Будут 18 млрд евро. Украина и Евросоюз подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро. Об этом в своем Twitter сообщил премьер Денис Шмигаль. Первый транш в размере 3 млрд евро Украина рассчитывает получить на этой неделе. «Это поможет сохранить макроэкономическую стабильность в будущем», — добавил Шмигаль.

● МАГАТЭ увеличится. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет миссию в Украине, сообщил его гендиректор Рафаэль Гросси в Twitter. «МАГАТЭ расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающегося конфликта», — написал он.

● Действующий глава ОБСЕ и глава МИД Северной Македонии Буяр Османи прибыл в Киев. Это его первый официальный визит в Украину. В пресс-службе ОБСЕ уточнили, что встречи нового главы организации будут посвящены гуманитарным проблемам и проблемам безопасности, с которыми сталкивается Украина из-за полномасштабного вторжения России.

● Несмотря на падение объемов экспорта, доходы РФ от продажи удобрений за границу в 2022 году выросли на 70% — до $16,7 млрд. Об этом написала Financial Times.

Экспорт продовольствия и удобрений из РФ не подпадает под западные санкции, чтобы поддержать продовольственную безопасность. Россия наращивает экспорт в такие страны, как Индия, Турция и Вьетнам. Одним из товаров, экспорт которых не восстановился, является аммиак. Это происходит из-за закрытия трубопровода через Украину. На РФ приходится около 12% мирового экспортного рынка аммиака.

● Компания Intel вернула пользователям из России и Беларуси возможность загружать драйверы в пределах гарантийных обязательств.

● Скандалы продолжаются. НАБУ и САП сообщили о подозрении в недекларировании недвижимости в Испании нардепа от Евросолидарности Артура Герасимова. Тот не указал в декларации за 2020 год двухэтажное жилье дуплексного типа и паркоместо в провинции Аликанте (Испания) стоимостью 190 тыс. евро (по состоянию на 2013 год). В САП уточнили, что общая сумма незадекларированных парламентарием сведений составляет около 6,3 млн грн. Там отметили, что в исправленную декларацию за 2020 год депутат не внес сведения о недвижимости, принадлежащей ему и его жене.

Местонахождение Герасимова неизвестно правоохранительным органам, ему сообщили о подозрении заочно.

И для финала:

● Затягивают пояса. Украинцы считают, что для нормальной жизни одному лицу в месяц достаточно в среднем 14 231 грн (около $340 по актуальному курсу). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре 2022 года Институтом социологии НАН Украины.

Таким образом, финансовые ожидания украинцев после начала полномасштабной войны существенно уменьшились: в ноябре 2021-го они считали, что для нормальной жизни одному лицу в месяц будет хватать 16 372 грн ($630 по актуальному на момент опроса курсу).

Но:

● Народ верит в победу в этом году. Более 95% украинцев уверены в победе над РФ, более 60% ожидают окончания войны в течение года или раньше. Таковы результаты опроса КМИС (19−25 декабря, 2007 респондентов). Около 50% респондентов уверены, что окончание боевых действий состоится в течение полугода-года. 26% украинцев ответили, что война России против Украины будет длиться больше года. Более 13% опрошенных говорят, что на это уйдет несколько месяцев.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.