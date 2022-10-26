Путин помахал своей последней надеждой 26 октября, 17:53

Чем жила страна 26 октября 2022 года

● Путин помахал своей последней надеждой — ядерной дубиной. Кремль отчитался о проведении учений по нанесению массированного ядерного удара как бы в «ответ на ядерный удар противника». И Путин в них поучаствовал. «По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты Ярс с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты Синева из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования», — сообщил сайт Кремля.

Видео дня

● Российский диктатор Путина все чаще намекает на «готовность» применить ядерное оружие. Президент Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока РФ реализует свои угрозы, и принять превентивные меры. В США и НАТО пока не видят непосредственной подготовки россиян к нанесению «тактического» удара оружием массового поражения.

А Кремль продолжает продвигать свой фейк о том, что Украина применит против РФ «грязную бомбу».

● Шойгу поделился своими «грязными мыслями» с Китаем и Индией. Глава военного ведомства РФ Шойгу позвонил министрам обороны Индии и Китая, чтобы еще и их попугать возможной украинской атакой «грязной бомбой». Выпущенные россиянами по этому поводу пресс-релизы написаны однотипно: «Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Сергей Шойгу довел до коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением „грязной бомбы“».

Ранее аналогичные переговоры Шойгу провел с министрами обороны Великобритании, Турции и Франции (а также с главой Пентагона, но там предмет разговора точно не известен). Никто ему не поверил.

● Байден осудил «грязные мысли» Путина. Россия совершит серьезную ошибку, если использует на территории Украины тактическое ядерное оружие, заявил президент США Джо Байден.

Также американский лидер сказал, что большую часть дня обсуждал ситуацию с российскими обвинениями в адрес Украины об использовании «грязной бомбы» и опасеничях, что тем самым Кремль может использовать это как предлог для эскалации. «Позвольте мне просто сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я еще не гарантирую, что это операция под чужим флагом. Мы не знаем. Это было бы серьезной, серьезной ошибкой», — сказал он в ответ на вопрос о намерениях России.

● Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ложными заявления России о возможном применении Украиной «грязной бомбы».

Не оставляя попыток раскрутить историю с «грязной бомбой», в Кремле уже придумали новую страшилку про Украину:

● Собака Павлов. Помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов заявил о необходимости провести в Украине «десатанизацию». Он считает, что «Украина превратилась в тоталитарную гиперсекту», а украинцы «отказались от православных ценностей». И все потому, что счет религиозных сект «идет на сотни». «Причем власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей», — заявил Павлов.

Если проводить небольшую экскурсию темными извилинами кремлевских «мыслителей», то обязательно нужно напомнить, что о «денационализации» Украины в Москве уже давно не говорят, а вот о деоккупации, которую проводит на фронте ВСУ, похоже, думают постоянно. Впрочем, думают россияне без особого толку для развития собственных умственных способностей:

● Поражения и мобилизация ничему россиян не научили. В российском крыле «силовиков» — сторонников войны, располагающих собственными военными формированиями (речь идет о Евгении Пригожине и Рамзане Кадырове) — усиливается воинственная критика в адрес минобороны РФ и озвучиваются сомнения в способности властей РФ добиться своих максималистских целей. Об этом в сводке по итогам 25 октября сообщил Институт изучения войны (ISW). А потому в долгосрочной перспективе Путину будет все труднее «ублажать» сторонников войны.

● В ISW обратили внимание и на свежий опрос российского Левада-центра, согласно которому доля россиян, желающих перемен, сократилось — вопреки недавним социальным стрессам, спровоцированным санкциям, мобилизацией и войной против Украины. Процент считающих, что России нужны решительные, полномасштабные перемены, снизилось с 59% в июле 2019 года до 47% в октябре 2022-го. Из тех россиян, которые желают полномасштабных перемен, лишь 11% хотят смены правительства в той или иной форме, и 10% хотели бы, чтобы война против Украины закончилась и Россия начала переговоры с Киевом.

● Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: российские источники утверждают, что 25 октября украинские силы провели наземные атаки западнее Сватово и в районе Кременной; войска РФ продолжают оборудовать оборонительные и запасные позиции на восточном берегу Днепра; в Донецкой области армия РФ ведет безуспешные наземные атаки в районе Бахмута.

● В позиционной обороне. Сейчас на всех участках фронта ВСУ в позиционной обороне, заявила замминистра обороны Анна Маляр. «В течение этих дней и сейчас, когда мы говорим, продолжается позиционная оборона на всех участках фронта. И в рамках этой обороны где-то есть определенное продвижение вперед с целью выравнивания линии фронта, занятия господствующих высот», — отметила она.

● За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское и Тернова, сообщили в Генштабе ВСУ.

● Дожди притормозили наступление на юге. Дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области, сказал в интервью Fox News министр обороны Алексей Резников. «На юге мы тоже продолжаем кампанию контрнаступления. Прямо сейчас погодные условия — я имею в виду дожди… Нас это немного замедлило, но мы используем тактику освобождения наших сел шаг за шагом и километр за километром. И мы продолжим это делать», — сказал он.

● Оккупанты не успеют сбежать. Оккупационная группировка РФ на правом берегу Днепра в Херсоне находится в ловушке, уверен Алексей Резников. ВСУ, по его словам, контролируют все мосты, поэтому у врага не будет возможности сбежать, как это было при освобождении Харьковской области.

Глава украинского Минобороны не верит в возможность уличных боев в Херсоне, поскольку это «не оптимальный вариант» для российских оккупантов.

● Железная слабость Кремля. С июня на российских железных дорогах произошло как минимум шесть актов саботажа, сообщила британская разведке. Так, 24 октября взрывное устройство повредило железную дорогу в районе села Новозыбково, примерно в 15 км от российско-белорусской границы, — это основная магистраль между Россией и югом Беларуси. Ответственность за инцидент взяла на себя российская антивоенная группа Остановите вагоны (STW).

Британцы отмечают, что российские войска в основном полагаются на железнодорожный транспорт для переброски войск в Украину. Однако сеть протяженностью свыше 33 тыс. км, которая в основном проходит через изолированные районы, очень сложно защитить от физических угроз.

● К слову, РФ не справляется с резко возросшим экспортом угля в Китай: отгрузки или отменяются из-за отсутствия вагонов, или откладываются на несколько недель, сообщило Reuters. После введения эмбарго на поставки угля РФ в ЕС и Великобританию, РФ на треть увеличила экспорт в Китай. Но если в августе тот импортировал 8,54 млн т российского угля, то в сентябре уже почти на 20% меньше — 6,95 млн т.

● Минус два десятка танков. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 68 900 своих военных, за минувшие сутки — 480. Такие данные на утро 26 октября обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились более 16 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2628 (+21 за сутки), боевые бронированные машины — 5351 (+30), артсистемы — 1686 (+12), реактивные системы залпового огня — 379 (+2), средства ПВО — 192 (+2), самолеты — 271 (+0), вертолеты — 248 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1379 (+7) и многое другое.

● Украинские военные впервые сбили российскую крылатую ракету благодаря отечественному мобильному приложению єППО.

● Новая формула Штайнмайера: два MARS и четыре гаубицы. Берлин скоро передаст Украине две реактивные системы залпового огня MARS (аналог HIMARS) и четыре гаубицы. Об этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил вчера, после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским (а до того он пересидел в подвале воздушную тревогу в Черниговской области).

По словам Штайнмайера, Германия продолжит поставлять Украине системы ПВО. Во время брифинга он также сказал, что согласен с Зеленским в том, что Украине «необходим справедливый мир».

● Во время очередной встречи Рамштайн 12 октября в Минобороны Германии сообщили, что в ближайшие несколько недель Украина получит дополнительные РСЗО MARS II и самоходные 155 мм артустановки PzH 2000.

● После своей поездки в Украину и вынужденного посещения бомбоубежища на Черниговщине (где он пообщался с местными жителями) Штайнмайер заявил: «Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии». Немецкого президента, по его признанию, шокировали рассказы людей о пережитой оккупации.

● Резников очень оптимистичен. Украина в конечном итоге получит западные танки и истребители, чтобы помочь вытеснить российские войска, заявил Politico министр обороны Алексей Резников. «Я очень оптимистичен в том, что танки Abrams будут поставлены в будущем, и я уверен, что истребители, такие как F-16, F-15 или Gripen из Швеции, также будут поставлены», — сказал он.

По словам Резникова, в прошлом году он запрашивал у США переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, но получил отказ, который аргументировали «законами и политическими вопросами». Однако несмотря на это уже через несколько месяцев в Украину была доставлена первая партия Stinger. «Так что для меня это пример того, что если вы слышите, что это невозможно, значит, это будет возможно в будущем», — добавил министр.

● Две NASAMS уже на подходе. Компания-производитель Raytheon Technologies передала правительству США две современные мобильные системы ПВО NASAMS, которые предназначены для Украины. Об этом сообщил гендиректора компании Грег Хейс. «В ближайшее время они будут развернуты в Украине», — отметил он. И уточнил, что NASAMS может сбивать все — от беспилотников до баллистических ракет.

● Командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис предложит правительству не передавать Украине имеющиеся у страны гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS. «У меня должны быть инструменты. Мы не можем выполнять задачу без вооружения, но это вооружение, которое у нас есть, находится на том пределе, когда мы больше не можем раздавать его», — сказал он. И пояснил, что Вильнюс мог бы поддерживать Украину оружием в том случае, если бы мог в ближайшее время закупить для себя новое.

● Австралия продолжает вооружать Украину. Австралия передаст Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster, а также направит в Великобританию до 70 инструкторов для обучения ВСУ. Таким образом всего эта далекая страна отправит 90 Bushmaster. Также она снабдила ВСУ шестью буксируемыми 155 мм гаубицами M777, боеприпасами, 28 бронетранспортерами M113, а также противотанковым и другим вооружением.

«С момента своего прибытия Bushmasters широко использовались ВСУ, и президент Украины, министр обороны и посол запросили еще», — сказал австралийский вице-премьер Ричард Марлес.

● Наш человек на Даунинг-стрит, 10. Новый премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что США и Британия, как ближайшие союзники, будут работать над поддержкой Украины и стабильностью в мире. «Я с нетерпением жду совместной работы с Джозефом Байденом для укрепления стабильности во всем мире и продолжения нашей ведущей роли в поддержке народа Украины», — уточнил он.

● Ошибочка вышла. Группа американских либеральных демократов отозвала свое наделавшее на днях много шума письмо с призывом к президенту США Джо Байдена провести прямые переговоры с РФ, чтобы «положить конец» полномасштабной войне в Украине.

Как сообщила The Washington Post, подписанное 30 членами Палаты представителей письмо вызвало резкий протест со стороны многих демократов, а также украинских официальных лиц. 25 октября автор письма, конгрессвумен Прамила Джаяпал заявила, что оно было написано несколько месяцев назад и «опубликовано сотрудниками без проверки».

По словам конгрессвумен, из-за времени публикации письма некоторые приравнивают его к недавнему заявлению некоторых республиканцев о том, что они могут сократить помощь Украине, если придут к власти.

«Близость этих заявлений создала досадную видимость того, что демократы, которые решительно и единогласно поддерживали, и голосовали за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу, каким-то образом связаны с республиканцами, которые стремятся перекрыть доступ к американской поддержке президента Зеленского и украинских войск», — сказала она.

Несколько подписантов письма также заявили, что изменили свое мнение. «Я подписала это письмо 30 июня, но с тех пор многое изменилось. Я бы не подписала его сегодня», — заявила член Палаты представителей Сара Джейкобс.

● Украине нужно будет по $5 млрд в месяц. В 2023 году потребности Украины во внешнем финансировании составят $3−4 млрд в месяц, но могут вырасти и до $5 млрд в случае продолжения обстрелов инфраструктуры. Заявление с такими оценками обнародовала директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева.

«Мы должны поддержать текущий переход страны от чрезвычайной фазы экономического управления к фазе восстановления, а также создать основу для успешной реконструкции к динамичной и конкурентоспособной экономике. Украинские власти заслужили эту поддержку», — отметила Георгиева выступая на Международной экспертной конференции по вопросам восстановления, реконструкции и модернизации Украины в Берлине.

● Накануне президент Владимир Зеленский, призывая ЕС создать финансовый Рамштайн, сказал: для покрытия дефицита бюджета будущего года Украине нужно $28 млрд. «Это зарплаты учителей, врачей, пенсии», — пояснил он.

Сейчас оккупанты (ударами инфраструктурным объектам) пытаются заморозить всю Украину, оставить ее не только без света, но и без тепла и воды. Эту тактику, как выяснилось, они стали использовать с самого начала:

● Россияне специально разрушили водопровод. Российские оккупанты еще в апреле 2022 года специально разрушили единственный водопровод, через который получал питьевую воду Николаев, чем нарушили международное гуманитарное право. Об этом рассказала в своем расследовании ВВС. Спутниковые снимки показывают, что по трубе россияне нанесли удар в самом уязвимом месте — там, где он выходит на поверхность.

● Бывший и.о. главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий сказал BBC, что власти в Николаеве вели переговоры с оккупантами, чтобы починить водопровод, но россияне не пустили к месту повреждения ремонтную бригаду.

● Не простим. Президент Владимир Зеленский отреагировал на вчерашний российский ракетный удар по Днепру, в результате которого погибли два человека (одна из них — беременная женщина). «Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным», — заявил он.

● Официально: Путин — главарь террористов. Сенат Польши (верхняя палата парламента) принял резолюцию о признании власти России террористическим режимом. «Владимир Путин и его аппарат насилия вернулись к жестоким практикам сталинского и нацистского режимов. Вот почему Россия должна быть побеждена и лишена возможности подвергать опасности своих соседей», — сказано в документе.

● Новости от соседей: госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что в стране мобилизации не предвидится мобилизации. Но он призвал белорусов идти в армию.

● Зеленский через людей обратился к руководству Израиля. Победа украинского народа в войне против РФ не позволит кремлевскому режиму совместно с Ираном творить зло на Ближнем Востоке, уверен президент Владимир Зеленский. Он отметил, что 25 октября провел встречи с представителями еврейского сообщества, обсудив возможности изменения позиций властей Израиля, которые категорически отказываются поставлять оружие (включая системы ПВО) Украине. Хотя РФ использует на войне иранские дроны (а Тегеран считает государство Израиль своим первым врагом).

«Однажды эту позицию услышат израильские политики, как уже услышало общество Израиля», — добавил Зеленский.

К слову:

● Израиль покажет, Израиль докажет. Президент Израиля Ицхак Герцог покажет американским официальным лицам доказательства того, что РФ использует в Украине именно иранские беспилотники-камикадзе. Об этом сообщила The Times of Israel, уточнив, что сегодня у Герцога состоится встреча с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

В офисе израильского президента заявили, что служба безопасности страны с помощью визуального анализа определила, что фрагменты беспилотников, используемых россиянами в Украине, идентичны иранским разработкам — «несмотря на опровержения Ирана и попытки скрыть их иранское происхождение, добавив российскую надпись». «Иранское оружие играет центральную роль в глобальной дестабилизации, и международное сообщество должно усвоить этот урок сейчас и в будущем», — заявил Герцог.

● Ранее газета The New York Times сообщила, что Израиль передал Украине разведданные для сбивания иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

● Экс-генерал СБУ получил новое подозрение. Правоохранители сообщили бывшему генералу СБУ Андрею Наумову, экс-начальнику Главного управления внутренней безопасности Службы, об еще одном подозрении. Теперь, по данным ГБР, кроме статей о присвоении госимущества и злоупотреблении властью ему вменяют еще и мошенничество в особо крупных размерах (санкция — до 12 лет с конфискацией имущества). Согласно данным следствия, на протяжении 2019−2021 годов Наумов незаконно завладел более 3,2 млн грн, одновременно получая зарплату в СБУ и на госпредприятии, которое он возглавлял до попадания в серое здание на Владимирской в Киеве.

Печерский райсуд заочно избрал Наумову меру пресечения в виде содержания под стражей. На сегодняшний день экс-генерал, сбежавший в Сербию, объявлен в международный розыск.

И для финала:

● Успеем до начала 2023-го. «Уже в этом году мы выполним все рекомендации Еврокомиссии, касающиеся приобретения членства Украиной в Европейском Союзе», — заявил президент Владимир Зеленский.

Рекомендации ЕС касаются ускорению отбора судей Конституционного суда, продолжения внедрения реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией и отмыванием средств, демонстрации ощутимых результатов закона о деолигархизации, согласования аудиовизуального законодательства с европейским, принятия и реализации закона о национальных меньшинствах. «Я считаю, что эта работа должна получить должную оценку со стороны Европейского Союза еще до обнародования следующего пакета в рамках политики расширения», — заявил Зеленский.

И еще:

● Наши — дома. Состоялся новый обмен пленными: Украина вернула десять военнослужащих (среди них — один офицер). Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.