Дайан Фрэнсис

Дайан Фрэнсис

Редактор канадского National Post, старший научный сотрудник Atlantic Council

Путин планирует провести референдумы. Что из этого выйдет?

17 августа, 09:07
Эксклюзив НВ
Дайан Фрэнсис: Так Путин захватил Крым в 2014 году — маневр, который был осужден международным сообществом (Фото:REUTERS)

Дайан Фрэнсис: Так Путин захватил Крым в 2014 году — маневр, который был осужден международным сообществом (Фото:REUTERS)

Голосование в Херсоне запланировано на 11 сентября — годовщину самого страшного террористического акта в Америке

Желтые ленты, нарисованные на столбах или стенах, внезапно появляются в Херсоне, единственном областном центре, захваченном Россией в этой войне. Символ, увековечивающий память о пропавших без вести близких, приобрел новое значение и представляет собой вызов грядущим путинским фальшивым голосованиям на референдумах по одобрению аннексии украинских земель Россией, которые планируют провести в Херсоне и других оккупированных регионах.

Видео дня

Голосование в Херсоне запланировано на 11 сентября — годовщину самого страшного террористического акта в Америке — и только половина из его 280 000 жителей остались там после оккупации в марте. Россияне предлагают $165 за голосование за аннексию и могут в конечном итоге заставить большинство граждан сделать это. Людей там сажают в тюрьмы или расстреливают за то, что они протестуют, говорят по-украински или отказываются использовать российский рубль, и тем не менее сопротивление нарастает. После произошедших недавно убийств российские солдаты предпочитают не гулять по улицам, а на прошлой неделе поддерживаемый Россией мэр был отравлен своим поваром. Сейчас, в преддверии голосования, началось военное сражение за отвоевание региона, и от его исхода зависит многое.

Путин планирует провести референдумы в четырех областях — Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой — в самый разгар войны. Продвижение России на востоке остановлено украинскими войсками, и Киев продолжает контратаку на юге. Бои за Запорожье привлекли к себе наибольшее внимание, потому что его атомная электростанция, крупнейшая в Европе, контролируется 500 российскими солдатами. Обстрел ЗАЭ вызвал глобальную тревогу, поскольку атаки могут привести к повреждению его шести реакторов. Организация Объединенных Наций потребовала, чтобы специалисты Международного агентства по атомной энергии заняли объект, а район вокруг него был объявлен демилитаризованной зоной, но Россия отказалась. Это предприятие представляет карту ядерного шантажа Путина, и контроль над ним означает, что он может закрыть его на зиму, отключив таким образом 25% всей электроэнергии, вырабатываемой в Украине.

Очевидно, что назначенная Путиным дата голосования на референдуме 11 сентября призвана насолить Вашингтону,

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Владимир Путин Херсон Псевдореферендум Война России против Украины Бои в Запорожской области

Эксклюзивы НВ

Любить кого-нибудь с зависимым расстройством личности может быть сложно и утомительно (Фото:Everton Vila/Unsplash)
Страх одиночества /
Зависимое расстройство личности может разрушить ваши отношения — как этого можно избежать?
17 августа, 07:00
Счастье
Роберт Таибби: «Неразговорчивость отражается на отношениях» (Фото:AllaSerebrina/Depositphotos)
Пары, которые не разговаривают. Что с ними не так и как это исправить
Роберт Таибби
Разные виды алкоголя могут по-разному влиять на ваш организм (Фото:Luke Bender/Unsplash)
Что бодрит, а что расстраивает /
Как на нас влияют разные виды алкоголя
16 августа, 21:00
Питание
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X