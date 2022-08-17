Путин планирует провести референдумы. Что из этого выйдет? 17 августа, 09:07 Эксклюзив НВ Дайан Фрэнсис: Так Путин захватил Крым в 2014 году — маневр, который был осужден международным сообществом (Фото:REUTERS)

Голосование в Херсоне запланировано на 11 сентября — годовщину самого страшного террористического акта в Америке

Желтые ленты, нарисованные на столбах или стенах, внезапно появляются в Херсоне, единственном областном центре, захваченном Россией в этой войне. Символ, увековечивающий память о пропавших без вести близких, приобрел новое значение и представляет собой вызов грядущим путинским фальшивым голосованиям на референдумах по одобрению аннексии украинских земель Россией, которые планируют провести в Херсоне и других оккупированных регионах.

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Голосование в Херсоне запланировано на 11 сентября — годовщину самого страшного террористического акта в Америке — и только половина из его 280 000 жителей остались там после оккупации в марте. Россияне предлагают $165 за голосование за аннексию и могут в конечном итоге заставить большинство граждан сделать это. Людей там сажают в тюрьмы или расстреливают за то, что они протестуют, говорят по-украински или отказываются использовать российский рубль, и тем не менее сопротивление нарастает. После произошедших недавно убийств российские солдаты предпочитают не гулять по улицам, а на прошлой неделе поддерживаемый Россией мэр был отравлен своим поваром. Сейчас, в преддверии голосования, началось военное сражение за отвоевание региона, и от его исхода зависит многое.

Путин планирует провести референдумы в четырех областях — Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой — в самый разгар войны. Продвижение России на востоке остановлено украинскими войсками, и Киев продолжает контратаку на юге. Бои за Запорожье привлекли к себе наибольшее внимание, потому что его атомная электростанция, крупнейшая в Европе, контролируется 500 российскими солдатами. Обстрел ЗАЭ вызвал глобальную тревогу, поскольку атаки могут привести к повреждению его шести реакторов. Организация Объединенных Наций потребовала, чтобы специалисты Международного агентства по атомной энергии заняли объект, а район вокруг него был объявлен демилитаризованной зоной, но Россия отказалась. Это предприятие представляет карту ядерного шантажа Путина, и контроль над ним означает, что он может закрыть его на зиму, отключив таким образом 25% всей электроэнергии, вырабатываемой в Украине.

Очевидно, что назначенная Путиным дата голосования на референдуме 11 сентября призвана насолить Вашингтону,

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