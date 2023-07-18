Самая серьезная угроза для Путина. Что меняется в России 18 июля, 20:13 NV Премиум

Власть чекистов и Путина в РФ заканчивается

В российской армии снова начался дефицит людей, и Владимир Путин при этом не хочет ни в коем случае проводить новую волну мобилизации, поскольку в 2024 году ожидаются так называемые выборы президента России. Потому что это, конечно, никакие не выборы, а просто имитация голосования. Но даже эту имитацию голосования Владимир Путин побаивается на всякий случай, потому что помнит ситуацию Александра Лукашенко в 2020 году, когда Лукашенко тоже устраивал имитацию голосования, потом все люди пришли, проголосовали, и выяснилось, что Лукашенко получил 2% или 5% голосов, и началась чуть не революция в Беларуси. Путин опасается, что с ним что-то подобное может случиться, поэтому не хочет лишний раз народ свой, так сказать, возмущать, бередить и поэтому он не проводит эту самую мобилизацию.

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Но все это, то есть — нехватка артиллерийской разведки, средств радиоэлектронной борьбы, нехватка людей, отсутствие ротации и очень печальная ситуация со снабжением вызывает все больше и растущее недовольство российских командиров и офицеров. И все это происходит на фоне недавно закончившегося вничью, а может даже и победой пригожинского бунта. Потому что все слышали уже, как Пригожин кричал, возмущался, топал ногами, говорил: «Дайте мне снаряды! Дайте мне подкрепление!» и так далее. Все слышали уже и выступление генерала Ивана Попова, который повторял слова пригожинские, только более литературным стилем, и вот сейчас выяснилось, что эти двое — Пригожин и Попов — фактически прорвали плотину молчания в российском командовании.

Путин не стал наказывать Пригожина, более того, у Пригожина прямо дела, похоже, еще лучше стали,