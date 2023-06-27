Путин и пустота 27 июня, 18:00

Чем жила страна 27 июня 2023 года

● Путин и пустота. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на срочное обращение российского диктатора Владимира Путина. «Действительно „эпохальное“ обращение, „определяющее будущее России“. Добровольно поставил окончательную точку в собственной субъектности», — написал он в Twitter. По словам Подоляка, сомнения окончательно развеяны: «Россия ждет… нового президента».

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Вечером 26 июня российский диктатор выступил со срочным видеообращением, которое его пресс-секретарь Дмитрий Песков анонсировал как эпохальное и меняющее будущее РФ. Но по сути Путин еще раз назвал предателем неназванного им при этом Пригожина и предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, участвовавшим в попытке мятежа: подписать контракт с минобороны РФ, вернуться к родным или же — выполняя некое обещание самого диктатора — свободно переехать в Беларусь.

● Кремлю нужны люди. Речь Путина от 26 июня выявила острую потребность Кремля в опытной и эффективной боевой силе, что заставило диктатора предложить вариант «прощения» бойцам ЧВК Вагнера. Однако если они выберут Беларусь, эта страна не станет надежным убежищем ни для них, ни для Евгения Пригожина. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Среди выводов аналитиков есть такие: а) хотя Путин не назвал имени Пригожина, речь диктатора не оставляет никакого пространства для сближения с главарем ЧВК Вагнер (организаторы мятежа снова названы «предателями»). Речь «стала сигналом о решающем разрыве» между Пригожиным и Путиным. Вполне вероятно, что Кремль попытается заменить руководителя ЧВК, если будет стремиться сохранить ее как целостную организацию; б) Путин подчеркнул, что по его «личному поручению» якобы были приняты все меры во избежание «большого кровопролития» — эти слова призваны нивелировать утверждение Пригожина о том, что именно он якобы решил пойти на деэскалацию ситуации.

В РФ прекратили дело о вооруженном мятеже ЧВК Вагнер. В ФСБ заявили, что в ходе его расследования установлено, что «его участники прекратили действия, направленные на совершение мятежа».

В минобороны РФ сообщили о подготовке к передаче тяжелой военной техники наемников Вагнера в действующие подразделения вооруженных сил России.

● Диктатор потерял контроль над РФ. Мятеж наемников ЧВК Вагнер разрушил тщательно создаваемый миф, который был краеугольным камнем президентства Путина — о том, что он олицетворяет стабильность и силу. Теперь многие представители российских политических и бизнес-элит задаются вопросом, сможет ли диктатор оправиться после такого удара. Некоторые предполагают, что поиски преемника Путина могут уже продолжаться. Об этом написала американская газета The Washington Post, которая на условиях анонимности пообщалась с рядом источников в высших кругах РФ.

«Путин показал всему миру и элите, что он никто и ни на что не способен, — сказал изданию один влиятельный московский бизнесмен. — Это полный крах его репутации». «Ведутся игры, которых никто не понимает, — признал российский чиновник, близкий к высшим дипломатическим кругам РФ. — Контроль над страной частично утрачен».

● Лукашенко приготовился воевать. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне бунта в России заявил, что отдал распоряжение о приведении армии в полную боевую готовность. Во время встречи с силовиками и журналистами он добавил, что у Беларуси якобы есть «технические возможности» для противостояния Западу. «Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно — мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей», — сказал диктатор.

Появились определенные признаки того, что ядерное оружие все же прибыло на территорию Беларуси — по крайней мере подобные намеки позволил себе министр обороны этой страны во время встречи с Лукашенко.

В 07:40 27 июня самолет главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина приземлился в Беларуси, на военном аэродроме Мачулищи под Минском, сообщил Беларускі Гаюн.

● Позвал перекантоваться. Белорусский диктатор Александр Лукашенко подтвердил, что Евгений Пригожин после провального однодневного «бунта» сбежал в Беларусь. «Гарантии безопасности, как он [Путин] вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин уже летает на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и так далее, мы вам поможем. Конечно, за их [боевиков] счет», — объявил он.

Председатель комитета Сената США по вопросам разведки Марк Уорнер утверждает, что главарь ЧВК Вагнера якобы находится в одном из отелей Минска, где нет окон.

● У Лукашенко с Путиным не рассосалось. Комментируя бунт главаря ЧВК Вагнера, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что «ситуацию упустили». Он добавил, что «сказал не делать героев» из него, Путина или Пригожина. «Потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев», — пояснил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент не исключил падения российского режима: «Моя позиция: если Россия рухнет, мы останемся под обломками, все погибнем».

● Лукашенко считает, что главари ЧВК Вагнер, если они приедут в Беларусь, могут поделиться опытом и помочь местным вооруженным силам улучшить свои навыки. Также диктатор добавил, что главари могут рассказать об оружии, тактике, вооружении, а также как наступать и обороняться в бою. «Это неоценимо. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», — подчеркнул самопровозглашенный президент.

Во время мятежа в пресс-службе Лукашенко утверждали, что тот якобы целый день проводил переговоры с Пригожиным и главарь ЧВК согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности». Сегодня же самопровозглашенный президент рассказал, что 24 июня на него вышел Путин, в ходе разговора с которым Лукашенко якобы понял: в Кремле решили «мочить» вагнеровцев. Белорусский диктатор, по его же версии, предложил все же переговорить с Пригожиным.

● ЦРУ все знало? Американская разведка смогла собрать подробную и точную картину планов Евгения Пригожина. В частности, определить маршруты передвижения и ключевые базы ЧВК Вагнер во время мятежа. По данным источников CNN в спецслужбах, разведданные были настолько тщательно засекречены, что ими делились только с избранными союзниками, например, с высокопоставленными британскими чиновниками.

Некоторые официальные лица НАТО выразили разочарование тем, что разведданные не были переданы им. По данным американской разведки, это могло привести к компрометации чрезвычайно секретных источников.

● Не раскачивайте лодку. Западные союзники посоветовали Украине не наносить удары по России во время бунта Пригожина, сообщило CNN. По словам западного чиновника, с украинскими официальными лицами на разных уровнях проводили «разъяснительную работу», в ходе которой союзники предостерегали их от того, чтобы они не воспользовались хаосом для нанесения ударов внутри РФ. «Опасения заключались в том, что Украина и Запад будут рассматриваться как помогающие Пригожину и угрожающие суверенитету России», — говорится в статье.

Один из чиновников заявил, что послание было таким: «Не раскачивайте лодку». По его словам, послание было передано на уровне министров иностранных дел, депутатов и через послов.

Правительство США будет продолжать оказывать санкционное давление на ЧВК Вагнера, чтобы лишить группировку возможности сеять хаос и насилие по всему миру.

● Российские террористы нанесли удары по Кременчугу в годовщину трагедии. В Кременчуге 27 июня были слышны звуки взрывов, в Полтавской области объявляли воздушную тревогу. Также в Сумах был слышен звук взрыва. Впоследствии представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне ударили ракетой Х-22 в направлении Кременчуга. Этот обстрел произошел в годовщину удара по ТЦ Амстор, когда погибли более 20 человек.

● Продвижение на всех направлениях. 26 июня на всех направлениях у украинских военных было продвижение вперед, заявил президент Владимир Зеленский. «Сегодня — фронт. Донецкая область, Запорожье. Наши воины, наши передовые позиции, направления активных действий на фронте. Сегодня на всех направлениях у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день. Я пожелал ребятам больше таких дней», — сказал президент в вечернем видеообращении.

Президент США Джо Байден планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

● В ходе освобождения оккупированных территорий ВСУ отбили территорий больше, чем Россия захватила во время зимнего наступления. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он отметил, что Украине удалось отбить около 300 кв. км.

● ВСУ в Бахмут пока не заходят. Силы обороны наступают на Бахмутском направлении и продвигаются по флангам, но в сам город пока не заходили. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, наступательные действия здесь продолжаются четвертый день, украинские силы ежедневно «постепенно, но уверенно» продвигаются по флангам.

«Местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов. Все это в свое время готовилось нашими военными и местными властями для обороны, что и помогло так долго ее держать. Но сейчас эти укрепления и опорные пункты занял враг, поэтому, чтобы освободить эти земли, понадобится несколько больше усилий и терпения», — пояснила Маляр.

● Минус 590 и 5 танков. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 590 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 226 170 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4036 (+5 за сутки), боевых бронированных машин — 7834 (+14), артсистем — 4083 (+28), РСЗО — 626 (+2), средств ПВО — 386 (+1), самолетов — 314 (+0), вертолетов — 308 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3492 (+10), крылатых ракет — 1261 (+2) и многое другое.

● Не так быстро, как хотелось бы. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя темпы контрнаступления ВСУ, заявил, что российские войска «вложили много в оборонительные сооружения». «Сам президент Зеленский публично выступил на прошлой неделе, сказав, что — вы знаете, — в некоторых областях все идет медленнее, чем ему хотелось бы. Он — главнокомандующий. Вы знаете, он должен принимать такие решения, и он должен отдавать такие приказы», — сказал он на брифинге.

По словам Кирби, за последние шесть-восемь месяцев россияне вложили много в оборонительные сооружения. «Я имею в виду километры, километры и километры в глубину, но три большие линии обороны. Они знали, что украинцы собирались вернуть территорию в весенние и летние месяцы, и они работали, чтобы подготовить ее», — сказал он. И добавил, что украинцы наталкиваются на российскую оборону и это «немного замедлило их».

● ЗАЭС пока безопасна? США пока не видят «неизбежной» угрозы подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, несмотря на последние сообщения Украины. Американская разведка следит за этим «очень внимательно», пояснил тот же Джон Кирби.

● ЕС поддержал план Зеленского. Совет министров Европейского Союза по иностранным делам поддержал предложенную Украиной формулу мира. Там будут ее продвигать, заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

В ходе пресс-конференции в Люксембурге Боррель пояснил, что Европейский Союз будет продолжать глобальные контакты с целью поиска длительного мира для Украины в соответствии с принципами Хартии ООН.

● Есть основания. Президент Владимир Зеленский провел совещание по подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе (состоится 11−12 июля). «НАТО. Вильнюс. Украина. Есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс. Есть полное понимание гарантий безопасности для Украины на время до момента вступления», — заявил он.

Президент добавил, что команда работает над тем, чтобы решения саммита в Вильнюсе стали реально содержательными.

● Леопарды от имени Нидерландов. Немецкий концерн Rheinmetall планирует передать Украине 14 боевых танков Leopard 2A4. Их будут поставлять от имени правительства Нидерландов. Об этом сообщило Tagesshau, ссылаясь на заявление компании. Правительство Германии поддержало договоренность. Обойдется такой заказ в «трехзначную сумму» на миллионы евро, пишет издание.

Ранее представители Дании рассказали, что вместе с Нидерландами заказали для Украины дополнительные 14 танков Leopard 2. Первые из них планируют передать в январе 2024-го, остальные — в течение того же года.

● Швеция передала Украине современные боевые машины пехоты CV90. Их заметили на передовой под Бахмутом в Донецкой области. Официально о том, что CV90 уже в Украине, ни Киев, ни Стокгольм не сообщали. 8 июня стало известно, что украинские бойцы завершили обучение на этих БМП в Швеции и вернулись домой.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что позиция Берлина неизменна: он не готов предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

● Кличко настиг выговор. Мэр Киева Виталий Кличко (в качестве главы КГГА) получил выговор, — Кабмин не назвал причину, но, вероятно, это связано с состоянием укрытий в столице. Правительство вынесло выговоры не только ему, но и начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попко, председателю Голосеевской районной в городе Киеве госадминистрации (РГА) Сергею Садовому, председателю Оболонской РГА Кириллу Фесику, председателю Печерской РГА Наталье Кондрашовой, председателю Соломенской РГА Ирине Чечетке.

Правительство также уволило глав Житомирской, Белоцерковской и Конотопской РГА, глав столичных Деснянской и Святошинской РГА Дмитрия Ратникова и Сергея Павловского, а также отстранил от обязанностей главу Подольской РГА Сергея Коваленко и Днепровской РГА Павла Бабия.

И напоследок:

● Что произошло с украинскими подростками в Бердянске? 16-летних Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова в оккупированном Бердянске застрелили снайперы. Обстоятельства якобы боя, во время которого они погибли, еще непонятны, заявила Радио Свобода Ольга Решетилова, соучредитель Медийной инициативы за права человека (МИПЧ). По ее словам, даже если предположить, что подростки начали стрелять первыми, их не пытались «обезвредить каким-то другим образом».

Решетилова напомнила, что перед убийством подростков полгода преследовали, в частности, Тиграна похитили, удерживали и пытали в местной «полиции». В последние недели давление усилилось. «Следователи» подготовили для ребят обвинение в якобы «диверсии» и планировали передавать сфабрикованное дело в суд — скорее всего, потом их могли арестовать, рассказала соучредитель МИПЧ.

Вечером 24 июня гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов заявил об убийстве оккупантами двух украинцев-партизан, назвав их «террористами». В соцсетях появилось видео Тиграна. На нем он с автоматом и в тактических перчатках говорит: «Двух точно, это смерть, пацаны. Прощайте! Слава Украине!» — вероятно, имея в виду ликвидацию российских оккупантов.

Ранее Решетилова говорила о расхождениях в фактах, времени и одежде. По ее словам, по мнению родителей, перестрелка могла быть постановкой, чтобы убить Тиграна и Никиту. Тела подростков родным еще не передали.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.