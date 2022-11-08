За спиной Путина уже работают. Мы накануне важных и интересных событий 8 ноября, 12:34 Эксклюзив НВ Путин загнал себя в еще одну ловушку (Фото:REUTERS)

Россия идет к своему краху

Тенденции для Путина очень негативные. Мы сейчас не можем предусмотреть, когда режим развалится, но это произойдет. И развалится он по многим обстоятельствам. Вот профессор политологии Дэниел Трейсман в своей статье для журнала Foreign Affairs написал, что всеобъемлющий крах режима Владимира Путина является более вероятным сценарием его отстранения от власти, чем вооруженное восстание недовольных российских генералов или мятеж кремлевских элит. Исследователь пишет, что Путин не справится с управлением. Он уже сейчас не может с этим управлением справиться, потому что ситуация начинает становиться для него неуверенной.

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Мы видим, что происходит в регионах. Имею в виду не среди населения. Там начинаются гораздо более глубокие процессы: региональные «элиты» начинают понимать, что центр становится все слабее. И это для Путина значительно большая угроза, чем все потенциальные, возможные недовольства общества, которых на самом деле не будет.

Хотя здесь тоже есть один интересный момент. Путин загнал себя и в другую ловушку.