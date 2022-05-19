Путин проигрывает эту войну. Четыре цели, которых Россия так и не достигла 19 мая, 07:13 Цей матеріал також доступний українською

Стремится ли сейчас Путин к миру? Готова ли Украина принять это в то время, когда так близка к победе, а Путин проявляет слабость?

Мы все сейчас находимся в понимании того, каким эпическим поражением становится война Путина в Украине для него самого и России в целом. Практически ни одна из военных целей или задач Путина не была достигнута, даже наоборот — по многим он добился совершенно противоположного. Предлагаю подробно остановиться на каждой из них:

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1. «Денацификация» Украины

Хорошо известно, что Украина не кишела нацистами. Здесь их не больше, чем в любой другой европейской стране, хотя учитывая Z-тренд в России, похоже, что их везде куда меньше, чем в самой России.

На самом деле Путину просто не нравилось киевское руководство, которое не пресмыкалось перед Москвой и не подчинялось ей. Итак, независимость Киева внутри России преподнесли как нацизм. Я понял, в чем суть российского нарратива: они были бастионом против немцев-нацистов, и поэтому на любом, кто выступает против Москвы, ставится клеймо нациста. Это чушь полная, но таково нынешнее извращенное мышление Кремля. Реальность такова, что столько же украинцев погибло от рук нацистской Германии, сколько и от палачей сталинского режима (об этом подробно описано в книге американского историка Тимоти Снайдера Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным).

Но если денацификация была всего лишь эвфемизмом или оправданием смены режима в Киеве, то Путин потерпел сокрушительный провал. Его попытка захватить Киев и обезглавить офис Зеленского в первые несколько дней войны провалилась. В военном отношении его войска потерпели поражение в битве за Киев и потому были вынуждены отступить туда, откуда пришли — в Беларусь, на север от Сум, а теперь и от Харькова.

Зеленский доказал, что он — выдающийся лидер военного времени. Храбрость и умение общаться как за рубежом, так и внутри страны укрепили его позиции. Опросы общественного мнения показывают, что Зеленский очень популярен. Между тем, всякая поддержка более тесных связей с Россией испарилась из-за жестокости Путина и российских войск. При этом поддержка исторически пророссийских политических партий в Украине потерпела крах, и основная часть этих сил перешла на сторону Зеленского, как и лидер ОПЗЖ Юрий Бойко.

2. Воссоединение русского и украинского народов в «один народ», так сказать, возвращение к истокам

Если это вторжение было направлено на объединение русского и украинского народов в один — как Путин пытался намекнуть в своей статье, которую он написал прошлым летом, — то эта цель также с треском провалилась. Содеянное Путиным сплотило украинский народ против него самого и против России, и укрепили желание украинцев двигаться на Запад и вступить в НАТО и ЕС.

Украинская национальная самобытность, отделенная от русской, теперь гораздо более яркая и четкая, потому что сам Путин в своей риторике пытался стереть украинцев с земли, где они живут. Украинцы воспринимают действия России как геноцид и теперь четко знают, кто они и кем они не хотят быть.

Запад понял, что Россия — это угроза, а Путин — проблема

Путин, по сути, потерял Украину для России, вероятно, на многие поколения, и, уж точно на то время, пока он сам остается у власти.

З. Обеспечить провал Украины как государства

Часть замысла России, если не привести к смене режима в Киеве, состояла в том, чтобы завоевать так много территории, захватить и ухудшить столько экономической инфраструктуры, чтобы сделать любую часть земель, которая останется под контролем Киева, экономически и в военном отношении несостоятельной.

Да, России удалось овладеть значительными территориями на юго-востоке Украины в Херсонской и Запорожской областях и на Донбассе. Но если посмотреть на Украину в целом, то они все еще относительно невелики, а 80% территории Украины остается под контролем Киева. Даже территории, которые в настоящее время удерживает Россия, не защищены от перевооруженной украинской армии. Важно, что у Украины все еще есть выходы к морю в Одессе и Николаеве, но военно-морскую блокаду нужно снять.

Однако, даже если эти блокады не будут сняты, Украина и украинцы во время своего замечательного ведения этой войны, безусловно, показали, что страна жизнеспособна, а инновации и тяжелый труд возродят страну. Их храбрость в бою вдохновило Запад на то, чтобы выделить значительные суммы на восстановление и, что, возможно, более важно, Украина вполне может быть вознаграждена перспективой вступления в ЕС со статусом кандидата в члены ЕС. Как показал опыт Центральной Европы, перспектива вступления в ЕС может стать действительно мощной движущей силой для инвестиций и развития. И, если бы Путин не вторгся, Украина вряд ли получила такую перспективу.

Из-за вторжения Путина украинцы осознали свою национальную идентичность, а в глазах всего мира представление об Украине как о государстве укрепилось.

Российский диктатор, фактически, увеличил шансы Украины на успех и процветание.

4. Демилитаризация Украины

Путин заявил, что одна из целей этой войны — ослабить военный потенциал Украины, особенно ее наступательную военную способность нанести удар по России.

Для начала следует отметить, что Украина не проявляла ни малейшего желания напасть на Россию все время после аннексии Крыма самой Россией и военной интервенции в Донбассе в 2014/15 году и не поддавалась ни на какие российские провокации. Россия совершает нападение, и ее силы вторглись в Украину и нанесли удар по Украине ракетами, выпущенными с территории России, а не наоборот. И даже сейчас, после вторжения России, Украина проявляет большую сдержанность, не атакуя российские территории.

Но, с точки зрения ослабления военного потенциала Украины очевидно, что Украина понесла серьезные военные потери и убытки. Возможно, они соизмеримы с российскими. На данном этапе мы просто об этом не знаем. Тем не менее, украинские силы оказались гораздо более способными, чем кто-либо мог себе представить — в умении, новаторстве, моральном духе и простой готовности к борьбе. Военный потенциал, по-видимому, был усилен боевым опытом и подготовкой Запада, которая с 24 февраля усилилась. Да, действительно, было уничтожено большое количество украинской военной техники. Тем не менее, из-за вторжения России Украина теперь получает огромные объемы военной техники более высокого уровня и финансирования, чем было до 24 февраля. Западная оппозиция к снабжению Украины военной техникой рассеялась, и для перевооружения Украины не будет никаких препятствий.

Как только военные действия прекратятся, украинская армия будет намного мощнее, чем была до 24 февраля.

И, напротив, война показала, что вторая армия в мире — российская — это просто потемкинская деревня. Плохо вооруженная, плохо обученная, плохо снабженная с низким моральным духом. В течение последних двадцати лет Путин культивировал образ российской армии как модернизированной, высокотактической, выполняющей непосильные задачи и умной. А на практике оказалось все наоборот. Не только российские военные понесли колоссальные потери в военной технике и живой силе, но и их имидж разнесен в пух и прах. Армию РФ побеждает гораздо меньшая и менее боеспособная военная сила Украины.

Поскольку военный потенциал является ключевым фактором продажи российского оружия и «жесткой силы» — как это видно по Сирии, Ливии и других странах, — недостатки российского оружия теперь — на всеобщем обозрении, что крайне смущает путинский режим.

Пункты 2−4 я объединяю, чтобы назвать их Возможностью Государства Израиль, которой воспользовалась Украина — выжила, доказала свое право и способность существовать и преуспевать, и ее борьба за выживание усиливает инновации, которые будут движущей силой развития страны.

5. Остановить расширение НАТО к границам России

Что ж, опять же, я не согласен с тем, что расширение НАТО представляло угрозу для России. До подвода российских войск к границе Украины в 21−22 годах большинство украинцев не поддерживало членство в НАТО.

Но из-за вторжения Путина в Украину большинство населения теперь хочет членства в НАТО. Еще одним препятствием для России сейчас является то, что Финляндия и Швеция подали заявку на членство в НАТО. Украина сама хочет присоединиться, но даже если этого не произойдет, НАТО продолжит доводить военный потенциал Украины до своих стандартов.

Действия России в Украине, использование энергоносителей как оружия, — все это заставило Запад задуматься и, наконец, ему стало ясно, что Россия — это угроза, а Путин — проблема. Путин объединил НАТО и дал альянсу новую цель. Расходы на оборону НАТО сейчас резко возрастут, и Россия сейчас сталкивается с гонкой вооружений у своих границ, будучи под санкциями и находясь в международной изоляции. Такая Россия не может победить.

В этом отношении неудавшаяся интервенция Путина в Украину в 2022 году напоминает неудачную десятилетнюю советскую интервенцию в Афганистан: тогдашняя гонка вооружений наперегонки с администрациями Рейгана и Тэтчер в конечном итоге привела к распаду СССР. Такая же судьба ожидает и путинскую Россию, если он сейчас не отступит.

Перспективы?

Путин проигрывает эту войну.

Если его программа минимум на сейчас — захватить весь Донбасс, то даже здесь он, похоже, потерпел неудачу, о чем свидетельствуют недавние катастрофические поражения российских войск, пытавшихся форсировать реку Северский Донец.

Да, наконец-то металлургический комбинат Азовсталь захвачен, но не путем завоевания. Российские военные даже не смогли победить несколько сотен украинских военнослужащих, засевших в подвалах промышленного гиганта, сильно уступавших в вооружении и численности.

Возможно, сделка об окончании осады Азовстали могла бы положить конец этому конфликту. В российских пропагандистских СМИ проявились только первые признаки реальности.

Примечательно, что Путин также не стал объявлять о всеобщей мобилизации в своей речи на 9 мая, как некоторые предсказывали. Это показывает слабость — он знает, что для победы в этой войне Россия должна быть готова к полномасштабной войне, а затем, вероятно, ко многим другим жертвам, к которым, в конечном счете, российское население, отягощенное санкциями, просто не готово. Это может привести к смене режима в России, тут уже не до Киева.

Стремится ли сейчас Путин к миру? Готова ли Украина принять это в то время, когда так близка к победе, а Путин проявляет слабость?

Путин говорил жестко, Кремль и российские государственные СМИ предупреждали об использовании оружия массового уничтожения. Но Запад перешагнул через путинские красные линии, вооружив Украину, а Путин не пошел на агрессивную эскалацию в отношениях с НАТО. Он дал слабину. Даже на запланированное теперь членство в НАТО для Финляндии и Швеции он прореагировал слабо.

Но любое мирное соглашение для Украины должно предусматривать полный вывод российских войск на позиции до 24 февраля. Кое-кто в Украине может требовать большего — весь Донбасс и Крым. Но даже возвращение к позициям на 24 февраля было бы огромной победой для Украины и огромным поражением для России и Путина.

Россия может попытаться удержать сухопутный коридор в Крым, но опыт других регионов Украины за последние 80 с лишним дней говорит о том, что российские силы будут уязвимы, защищая захваченную территорию Херсонской и части Запорожской областей с враждебно настроенным местным населением. Сможет ли Москва сохранить какие-либо из своих завоеваний, осуществленных после 24 февраля? Маловероятно.

Итог всей этой истории таков. Вторжение Путина в Украину, похоже, стало не чем иным, как катастрофическим провалом для России. Возможно, Путин сейчас это осознает, ищет обходные пути, стремясь сохранить лицо. Но мало что свидетельствует о том, что Украина готова либо должна на это пойти, если речь идет о территории Украины, незаконно оккупированной Россией, которая, по утверждению некоторых, должна быть передана Москве на условиях перемирия. Почему Украина должна расплачиваться за ошибки Путина?

Путин проигрывает, так пусть же проиграет, может хоть так поймет, что нападение на Украину было его огромной ошибкой.

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