Над Кремлем нависла тень поражения 8 июня, 07:54 NV Премиум

Решимость Украины изгнать агрессора с каждой пяди своей земли постепенно сходится с решимостью Запада предоставить ей все необходимое

Сунь-Цзы, великий китайский военный философ, редко изучался в советских военных академиях, но украинское высшее командование следует его постулатам из трактата «Искусство войны»: «Кто еще до сражения побеждает предварительным расчетом, у того шансов много».

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Естественным образом намерение весеннего наступления превратились теперь в планы летнего наступления. Но даже в этом случае время между ними не было потрачено впустую. Каждый день новый тактический удар наносится там, где его меньше всего ожидают, что способствует деморализации российских сил и замешательству высшего командования. Некоторые из этих ударов являются просто психологическими операциями; другие, такие как атака морского беспилотника на корабль для сбора разведывательной информации «Иван Хурс» в Черном море, хотя и не полностью успешная (как в случае с «Иваном Хурсом», судно все еще находится в рабочем состоянии), но сумма таких действий подчеркивает все усиливающийся провал российской политики сдерживания.

В мае 2023 года удар беспилотника по Кремлю казался смелым трюком, направленным на то, чтобы испортить тщательно отрепетированный парад в честь Дня Победы и заставить президента Владимира Путина притворяться, что все хорошо. Однако последующая атака 30 мая явно расстроила Путина,