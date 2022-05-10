Семь главных вопросов о войне. Что будет дальше 10 мая, 15:25 Цей матеріал також доступний українською

Возникло немало вопросов, касающихся российского вторжения в Украину и того, что это означает для обеих стран

1. Есть ли уже сейчас понимание, когда и как все закончится?

Это война, и ее природа непредсказуема. Однако уже можно сделать некоторые выводы:

Во-первых, очевидно, что Россия не смогла достичь своих максималистских целей — захватить Киев, сменить режим в Украине, установив марионеточную власть, захватить большую часть страны и изменить ее геополитический вектор. Такой шанс у россиян был, но не получилось и вряд ли уже получится. Начав вторжение 24 февраля, Путин руководствовался девизом «сейчас или никогда», но теперь от него осталось лишь «никогда».

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Еще отчетливо видно, что военная «спецоперация» России была катастрофической. В ней плохо все — тактика, техника и мотивация войск. Россия не может захватить и удержать значительную часть Украины, отчасти из-за собственных неудач, но также в силу храбрости и тактики украинцев, и увеличения поставок западного вооружения, которое намного превосходит российское.

Во-вторых, когда боевые действия закончатся, Украина — сильная и независимая — продолжит свою жизнь. Она боролась и своим духом доказала право на существование.

В-третьих, российская армия, возможно, и плохо справилась со своей задачей, однако, это по-прежнему устрашающая машина для разрушения. И российское руководство неоднократно демонстрировало в Грозном, Сирии, а теперь и в Украине, что мало ценит человеческую жизнь, и готово использовать жестокость как военную тактику. Это почти средневековая тактика осады, использующаяся в 21 веке.

Москва, вероятно, продолжит вести войну на истощение, которая, как она все еще надеется, ослабит украинское сопротивление и решимость Запада. Так что эта война может длиться еще долго.

В-четвертых, создается впечатление, что Кремль попытается продать те ограниченные территориальные завоевания — оккупация части Донбасса, Херсона, части Запорожской области и сухопутного коридора в Крым, — как некую великую победу над «нацистами в Украине». Велись разговоры о референдумах, чтобы включить эти недавно захваченные регионы в конструкцию Великой России.

Вопрос в том, достаточно ли этого Путину для победы, если сопоставить с огромными затратами с точки зрения потери живой силы (более 20 тыс. погибших солдат) российской армии и вооружений, которые на поверку оказались «потемкинской деревней», денежных средств, а также санкций, ущерб от которых — более триллиона долларов?

2. Может ли Путин продать ограниченные территориальные завоевания как победу у себя дома?

Как главе авторитарного режима, когда информационное пространство контролируется государством, может, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Путин может все что угодно выдать за победу. Но поскольку эта война сделала Россию международным изгоем, в конце концов, люди обязательно спросят, стоило ли оно того? Пройдут месяцы, но, вероятнее всего, годы. Я думаю, что в результате это все же приведет к смене режима, как после неудачной интервенции Советского Союза в Афганистан в конце 1970-х. Путин проиграл России Украину. Навсегда!

Путин проиграл России Украину. Навсегда!

3. Принесут ли санкции невыносимые последствия для российской экономики?

Уже понятно, что санкции — не волшебная пуля, но они являются полезным инструментом для того, чтобы влиять на решения агрессора. Запад, конечно, может устроить совершенно опустошительные издержки для российской экономики, полностью заморозив банки и активы, ввести полное энергетическое и торговое эмбарго. Однако цель санкций всегда заключается в том, чтобы издержки для объекта санкций были больше, чем для тех, кто их применяет. Кроме того, необходимо обеспечить единство на Западе, признавая, что последствия санкций не будут равномерно распределены между вводящими их странами. Те, кто больше всего зависит от экспорта сырьевых товаров из России, очевидно, наиболее уязвимы, и неудивительно, что они, как правило, менее охотно соглашаются на полный энергетический или товарный бойкот, но стремятся сгладить последствия внутри страны путем обеспечения более длительных переходных периодов. И это вполне понятно.

Но, несмотря на приведенные выше предостережения, думаю, важно признать, что то, где сейчас находится Запад с точки зрения фактических санкций, намного превышает то, что кто-либо от него ожидал. Ведь никто не ожидал, что активы ЦБ РФ будут заморожены — более $300 млрд оказались вне досягаемости для российского государства. Санкции по суверенному долгу настолько суровы, что мы фактически задаемся вопросом, когда Россия объявит дефолт.

Многие банки отключены от SWIFT, а международный бизнес получил важнейший меседж о том, что Россия — государство-изгой. Одним заметным новым явлением, связанным с санкциями против России, в отличие от того же Ирана, является новый феномен — самосанкции. Международный бизнес понимает, что, учитывая военные преступления в Украине, вести дела с Россией теперь предосудительно с моральной точки зрения. Даже международный бизнес, не подпадающий под формальные санкции, сворачивает свою деятельность в России, поскольку компании не хотят ставить на себе клеймо за работу с путинским режимом. Это мощно. Россию закрывают для мировой торговли, постепенно отключают от мировых рынков. России будет сложно продавать продукцию за границу и покупать ключевой импорт.

И это важно, когда мы дискутируем по поводу энергетического эмбарго. На данном этапе кажется маловероятным, что будет введено полное энергетическое эмбарго. Но независимо от этого, самосанкции снижают глобальный спрос на российские энергоносители. Скидка в 30−40%, которую сейчас предлагает Россия для продажи нефти на международных рынках — в апреле 2022 года средняя цена нефти Urals составила $70 за баррель по сравнению с $107 для нефти марки Brent. Между тем, добыча нефти в России упала на 9%, поскольку спрос на российские энергоресурсы снижается из-за тех же самосанкций, а также из-за более широких последствий санкций, влияющих на готовность страховых компаний обеспечить покрытие для судов, перевозящих энергоносители на мировые рынки.

Есть предположение, что санкции, повышая мировые цены на нефть и сырьевые товары, дают России неожиданный выигрыш, но данные о скидке на российскую нефть Urals и добычу нефти в России — снижение на 1 млн баррелей в последние месяцы, говорят о другом.

Важно, однако, что независимо от того, будет ли Запад вводить нефтяное или полное энергетическое эмбарго в этом году или в следующем, сейчас для Запада ясно, что Россия является ненадежным поставщиком энергоносителей. И, следовательно, что бы ни произошло в войне с Украиной, даже если на следующей неделе будет достигнуто мирное соглашение, процесс диверсификации от зависимости от российской энергетики и сырьевых товаров неизбежен. Запад теперь неизбежно исключит Россию из энергетических и товарных цепочек поставок. И это огромный удар по российскому платежному балансу в среднесрочной перспективе. Энергетический бизнес на $130 млрд с Западом умрет, это потеря 7−8% ВВП. Огромный удар по экономике России. И она не может легко перенаправить потоки энергоносителей на восток, особенно в случае с газом, и, пока санкции остаются в силе, Россия не сможет финансировать строительство новой энергетической инфраструктуры.

Так что, я бы сказал: у России есть кое-какие ресурсы, которые ей еще позволят продержаться в краткосрочной перспективе, но удар по российской экономике от санкций будет огромным в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

И я не вижу перспективы смягчения санкций до тех пор, пока Путин остается у власти. Это означает массивное сокращение товарооборота. Россия останется изолированной от международных рынков капитала, находящейся в состоянии дефолта или близкой к нему, не способной финансировать инвестиции. В этом году экономика, скорее всего, столкнется с рецессией в 8−10%, а затем снизит темпы роста. Отток капитала и людей, а также гибель ключевого импорта снизят потенциальный рост — если до конфликта он составлял всего 1−2%, то сейчас из-за этой войны он будет близок к нулю. А России сейчас предстоит десятилетие изоляции, экономического застоя и упадка.

4. Во что России уже обошлась эта война?

Имиджевые потери страны несоизмеримо высоки, а с точки зрения экономических затрат, по моим расчетам, это примерно $1,2 трлн.

Во-первых, экономика России до войны составляла $1,8 трлн. Реальный рост ВВП в этом году должен был составить около 2−3%, но сейчас эксперты предполагают падение на 8−10%.

Во-вторых, замораживание активов для ЦБ и российских компаний приближается к $400 млрд. Эти активы могут быть и не возвращены России, так как они могут быть использованы для выплаты военных репараций Украине.

В-третьих, российские рынки активов падают на 50−80% в зависимости от актива. Я считаю, что это около $800 млрд.

И это — без оценки потерянных жизней, фактической стоимости конфликта с точки зрения уничтоженной военной техники и вполне вероятных потерь продаж продукции российской оборонной промышленности в будущем. На кой черт теперь кому сдались российские С-400. Пускай Турция, которая ранее была заинтересована в их покупке, теперь спросит, какой процент ракет в них не разрывается?

5. Что я думаю об экономических перспективах Украины?

Здесь многое зависит от того, в каких границах будет Украина. Ранее существовали опасения, что Россия захватит много украинской территории. Но это ей не удалось. И важно то, что Россия не смогла взять Одессу и Николаев, поэтому Украина сохраняет доступ к морю — хотя вопрос в том, сможет ли она использовать этот доступ или Россия будет держать морскую блокаду?

Но давайте предположим, что карта остается близкой к нынешней ситуации. Я уверен, что у Украины большое будущее. Ведь она боролась и доказала свое право на существование. То, что не убивает, делает сильнее, — эта сентенция — точно об Украине. Путин объединил эту страну, как никогда прежде, все сплотились вокруг Зеленского. Украинцы завоевали глобальные сердца и умы, по крайней мере, на Западе. Они проявили невероятную изобретательность и новаторство, победив российского Голиафа. Международный бизнес захочет иметь дело с Украиной и использовать потенциал этой все еще огромной страны с бдительным, динамичным и многочисленным населением. Запад, скорее всего, захочет обеспечить успех Украины. Он инвестирует в страну миллиарды, чтобы обеспечить ее и свою защиту. Я могу представить себе такой план Маршалла, как программу по оказанию помощи в восстановлении страны и обеспечению ее успеха. Украина может, в конечном итоге, потерять большую часть территории на юге и востоке, но думаю, что для Украины это похоже на Корейскую войну, и она станет Южной Кореей, а России, к сожалению, уготована роль КНДР.

6. Может ли Украина избежать реструктуризации долга?

Может, но, по всей вероятности, реструктуризация долга все же произойдет. Первоначально долговое бремя государственного сектора составляло около $97 млрд, а ВВП в долларах — около $155 млрд. Долларовый ВВП, вероятно, упадет примерно до $100, а государственный долг вырастет по мере выплаты западных кредитов. Украина должна будет получить десятки, если не сотни миллиардов кредитов и грантов от западного официального сектора. На этом фоне я просто не могу себе представить, чтобы частный сектор не попросили внести свой вклад через реструктуризацию долга.

Полагаю, Запад без труда обеспечит Украину $5−7млрд в месяц для покрытия финансовых потребностей государственного сектора. Но как только война закончится, долг придется реструктурировать.

7. А будет ли дефолт в России?

В начале апреля РФ не смогла осуществить выплаты по облигациям, запустив 30-дневный льготный период, истекающий 4 мая. Россия попыталась обойти санкции, заплатив в рублях, но такое решение не предусмотрено условиями договора. И, наконец, когда до дефолта оставались считанные дни, РФ неожиданно объявила, что произвела выплаты — чуть меньше $700 млн. Теперь вопрос в том, продлит ли OFAC (Управление по контролю над иностранными активами Минфина США) генеральную лицензию на обслуживание внешнего долга, срок действия которой истекает 25 мая. Существует мнение, что США выгодно позволить России использовать скудную валютную ликвидность сверх той, которая была заморожена Западом. Если OFAC продлит генеральную лицензию после 25 мая, это будет явно выгодно России, так зачем им это делать? Это не имеет смысла. Лучше задать следующий вопрос: если OFAC не продлит общие лицензии, сможет ли Россия избежать дефолта с помощью каких-либо правовых мер?

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