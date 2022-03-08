Почему Путин проиграл информационную войну 8 марта, 13:19 Цей матеріал також доступний українською

Почему Путин после стольких лет успеха с таким разгромом сейчас проигрывает информационную войну?

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Владимир Путин уже давно прослыл в информационной войне профессионалом. За последнее десятилетие использование в качестве оружия социальных медиа и агрессивной пропаганды фейковых нарративов сыграли ключевую роль в ряде его знаковых «достижений», таких как захват Крыма в 2014 году и победа Дональда Трампа в 2016-м.

Но, что удивительно, текущую войну против Украины, которая длится уже почти две недели, информационно Путин решительно проиграл.

От самого начала российского вторжения, мир подавляющим большинством сплотился в поддержку Украины. Международное сообщество решительно осудило российскую агрессию. И оценка этой войны черно-белая — как силы добра противостоят силам зла.

Вторжение Путина сделало Россию токсичной настолько, что этому не смогла противостоять даже его грозная машина дезинформации. Это привело к беспрецедентным международным санкциям и убедило многие крупнейшие компании мира разорвать все связи с РФ. Даже бывшие надежные партнеры, такие как Китай, похоже, проявляют все меньше желания публично выступать на стороне Кремля.

Ложные российские нарративы больше не подают в международных СМИ как альтернативную точку зрения, вводится запрет на трансляцию российских телеканалов в ЕС. Попытки Путина оправдать свое вторжение не получили существенной поддержки. Вместо этого его безумные разглагольствования об украинских «неонацистах» и «наркоманах» все осмеяли или попросту проигнорировали.

Столкнувшись с катастрофическим поражением на информационном фронте, Путин отступил и сейчас вступает в отчаянную борьбу, чтобы защитить свою власть над внутренней российской аудиторией. В течение первых десяти дней войны Москва запретила Facebook и Twitter, закрыла большинство оставшихся независимых СМИ страны, и ввела новые драконовские законы, сулящие длительные сроки тюремного заключения для любого, кто осмелится поставить под сомнение партийную линию Кремля относительно войны в Украине.

Путин в мире стал изгоем, президент Украины Владимир Зеленский превратился в героя

Почему Путин после стольких лет успеха сейчас проигрывает информационную войну с таким разгромом?

Одним из ключевых различий между текущей войной и российским вторжением 2014 года является присутствие большого числа международных корреспондентов в Украине. Во многом благодаря политике администрации Байдена, постоянно разглашающей детали планов вторжения Путина, наблюдающий за происходящим мир заранее знал, что может начаться крупный конфликт. Как следствие, представители международных СМИ начали прибывать в Украину с конца 2021 года.

К началу февраля многие из топ-отелей Киева были забиты журналистами и съемочными группами со всего мира. Репортеры также наводнили региональные столицы — Харьков, Львов, Мариуполь и Одессу.

Беспрецедентное присутствие международных СМИ в Украине позволило сотням журналистов увидеть своими глазами, что на самом деле происходит в стране. Поскольку раньше новости из Украины, как правило, освещались московскими бюро международных СМИ, при этом в Киеве фактически проживало лишь несколько внештатных корреспондентов. Раньше мир смотрел на украинские дела через московскую призму. Ведь руководители бюро часто придавали слишком большое значение кремлевским нарративам, отдавая предпочтение высокомерным выводам своих российских коллег.

Сейчас же западные журналисты, которые стекались в Украину в месяцы, предшествовавшие вспышке военных действий, были в значительной степени свободны от российских предубеждений и вскоре начали пересматривать международное освещение страны. Крайне важно, что они никоим образом не были связаны с Кремлем, в отличие от московских корреспондентов, которые должны были получить государственную аккредитацию России, чтобы сохранить за собой рабочее место.

Кремлю нравится держать иностранных корреспондентов на коротком поводке. Международные журналисты, базирующиеся в Москве, как правило, имеют весьма ограниченный прямой доступ к высшим должностным лицам и зачастую вынуждены полагаться на информацию, поданную в нужной интерпретации. Любой корреспондент, который говорит неудобную правду, рискует быть высланным, как это случилось с Люком Хардингом из The Guardian и Сарой Рейнсфорд из BBC. Столкнувшись с реальной перспективой потерять средства к существованию, многие московские корреспонденты занимаются самоцензурой и быстро учатся избегать запретных тем.

Медиаклимат в Украине принципиально иной. Хотя в украинских СМИ по-прежнему доминируют интересы олигархов, и они склонны к крайне необъективному освещению событий, до жесткой государственной цензуры российских СМИ, контролируемых Кремлем, им очень далеко. Вместо этого множество различных СМИ Украины конкурируют друг с другом, создавая несовершенный, но плюралистический медиа рынок.

Благодаря такой исключительно свободной и надежной информационной среде, международные журналисты в Украине смогли установить контакты с широким кругом местных коллег, с тем чтобы составить целостную картину реального положения в стране. Это взаимодействие также помогло подчеркнуть общую профессиональную этику и ценности, которые связывают украинцев и их западных коллег.

Самым важным фактором остается фундаментальная слабость путинского нарратива. Его заявление об искоренении «нацизма» в стране, где президент — еврей, где ультраправые партии постоянно имеют ничтожно малое количество голосов на выборах, очевидно абсурдно. Что еще хуже, военные преступления, совершенные его войсками в Украине, вызывают отвращение у всего мира.

В то время как Путин в мире стал изгоем, президент Украины Владимир Зеленский превратился в героя. Толковые и прямолинейные ежедневные брифинги Зеленского и его памятные селфи-видео стали откровением, а знаковые цитаты типа «I need ammunition, not a ride» (меня не нужно эвакуировать, мне нужны боеприпасы) уже вошли в историю. В отличие от очевидной лжи Путина, Зеленский производит впечатление искреннего и откровенного человека. Он не изолирует себя и не заставляет коллег и представителей СМИ сидеть на противоположном от себя конце за десятиметровым столом.

Если Зеленский в информационной войне Украины — суперзвезда, то и другие украинские чиновники также показали отличные результаты. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров активно и эффективно присутствуют в социальных сетях.

Вооруженные силы Украины активизировали свои усилия по решению этой проблемы путем регулярного обновления информации и создания четких, последовательных сообщений. Они пользуются поддержкой обширного и динамичного гражданского общества Украины, которое превратилось в неофициальную информационную армию, размещающую достоверные сводки о военных действиях и российских злодеяниях наряду с находчивыми мемами и вдохновляющими патриотическими меседжами.

Путин подавляющей силой еще может добиться временного военного господства над Украиной, но далеко не ясно, как он сможет конвертировать его в устойчивое политическое урегулирование. Информационная война уже проиграна, а жестокость российского нападения отравила двусторонние отношения на грядущие десятилетия.

На путинскую Россию опускается железный занавес репрессий, но международные медиа-организации уже должны смотреть в будущее — что будет после окончания войны. Если Украина выйдет из текущего конфликта непобежденной, региональные корреспондентские бюро должны покинуть удушающую атмосферу Москвы и переехать в Киев, где царит атмосфера свободы СМИ, а отсутствие политического давления позволит им правдиво и точно освещать события в регионе в целом.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Андерса Аслунда. Републикация полной версии текста запрещена.

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