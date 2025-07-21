Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Игра почти завершилась. К чему все идет между Трампом и Путиным

21 июля, 07:13
Почти полгода Путин мастерски сочетал мнимую готовность к переговорам о прекращении войны и непрерывные удары по украинским городам. Но, похоже, ситуация приближается к критической точке

Необходимость притворяться возникла из-за высказанного Трампом желания прекратить войну, и Путин сделал все возможное, чтобы превратить это стремление в «перезагрузку» двусторонних отношений. Каждый раз, когда Трамп разочаровывался и требовал «Владимир, остановись», Путин прибегал к лести, выдавал гибкие месседжи и отправлял команду переговорщиков.

Эта игра в симуляцию не могла продолжаться бесконечно, и встреча 10 июля между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре, стала, пожалуй, последней попыткой России продлить ее еще на несколько недель.

