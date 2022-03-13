Кремль уже стреляет по своим и убивает детей, но войну завершать не намерен 13 марта, 01:13 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 12 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Москва начала понемногу сдавать назад. Президент Владимир Зеленский рассказал иностранным СМИ о ходе переговоров с РФ. По его словам, Украина на 100% знает, что победа будет, и на 100% не знает, когда. Но сейчас дипломаты работают и проговаривают некоторые подробности возможной повестки дня между Украиной и РФ. «Начало должно быть с прекращения огня. Это даст возможность разблокировать гуманитарные процессы, вывезти людей и доставить еду, воду и лекарства», — сказал Зеленский.

● Президент рад сигналу со стороны РФ о том, что диалог возможен. «С самого начала были какие-то ультиматумы со стороны РФ. Мы не пошли ни на какие ультиматумы, война углублялась. Сейчас мы видим, что быстрой трех-четырехдневной операции по оккупации нашей страны, смене руководства, смене флага не произошло… Сейчас они начали о чем-то говорить, а не только выдвигать ультиматумы. Я считаю, это принципиально другой подход, и он должен быть таким», — сказал Зеленский.

● Зеленский ставит на Иерусалим. Президент Владимир Зеленский хочет провести переговоры с РФ в Иерусалиме. Именно такое предложение он сделал премьеру Израиля Нафтали Беннету.

● Нафтали Беннетт в последние дни пытается играть роль посредника в урегулировании между Украиной и РФ. Он побывал в Москве, где провел переговоры с Путиным, неоднократно общался по телефону с Зеленским. Конкретных результатов его усилия пока не принесли.

● Путин не очень-то настроен общаться. В Госдепе заявили: не похоже на то, что лидер московского режима сейчас готов к переговорам. «Мы оказываем это давление в надежде, что в конечном итоге будет достигнуто решение путем переговоров, но не похоже, что Путин хочет этого прямо сейчас», — сказал представитель Госдепа Нед Прайс.

● По словам Прайса, позиция США заключается в том, что они будут поддерживать решение путем переговоров, которое уважает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. «И точка», — сказал он.

● Париж, Берлин и Киев попытаются «вместе остановить агрессора». Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон созвонились с украинским лидером Владимиром Зеленским перед разговором с российским диктатором Владимиром Путиным.

● «Провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорил о противодействии агрессору, преступлениях РФ против мирных жителей. Прошу партнеров посодействовать освобождению пленного мэра Мелитополя. Обговорил также перспективу мирных переговоров. Должны вместе остановить агрессора», — написал Зеленский.

Но остановить пока не выходит:

● Кремлевский диктатор не намерен прекращать войну. Советник президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что российский диктатор, вероятно, пока не намерен прекращать войну против Украины. Об этом сообщил Der Spiegel. Советник Макрона уточнил, что у французской стороны сложилось такое впечатление после разговора Путина с президентом Франции и с канцлером Германии.

● Путин по-прежнему винит в конфликте Украину, добавили в Елисейском дворце. Шольц и Макрон также упоминали мэра Мелитополя, — украинские власти ранее сообщали, что его похитили российские оккупанты. Российский диктатор заявил, что будет разбираться в этом вопросе.

● В Париже готовы занять жесткую позицию в отношении Путина. «Мы окажем на него максимальное давление и не уступим», — заявили в Елисейском дворце.

● Переговоры идут постоянно. Переговоры с российской делегацией идут непрерывно в видеоформате, рассказал Михаил Подоляк, советник главы ОП. «Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены очень жесткими предыдущими директивами», — написал он в Twitter.

● 7 марта на границе с Беларусью прошел третий раунд переговоров украинской и российской делегаций. По их итогам Подоляк сообщил о положительных сдвигах «по улучшению логистики гуманитарных коридоров». Результатов по вопросам прекращения огня и гарантирования безопасности, которые значительно бы улучшили ситуацию, не появилось.

● Мариуполь превращается в Сталинград. В Мариуполе трупы местных жителей лежат на улицах, сообщил экс-замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин. «Если не будет помощи, то скоро начнется голод. Орки уничтожают город, как будто Сталинград или Алеппо», — написал он.

● По словам Аброськина, самолеты врага бомбят город непрерывно: «Это ад. Боевой дух военных, всех защитников Мариуполя на высоком уровне. Русских летчиков нужно казнить», — сказал он.

● Российские оккупанты захватили восточные окрестности Мариуполя. Об этом сообщил Генштаб. Также на этом направлении оккупанты сосредоточили свои усилия на захвате Северодонецка.

● Город в руинах. Волновахи (Донецкая область, на север от Мариуполя) как города с инфраструктурой больше не существует, заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. «Бои идут за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и достичь тактических и стратегических планов», — сказал он.

● Россияне — убийцы детей. С начала войны в Украине из-за действий оккупантов погибли 79 детей, почти 100 ранены. Об этом сообщил Офис генпрокурора. Эта цифра не точная, ведь ряд мест обстрелов пока недоступны.

● Оккупанты расстреляли колонну женщин и детей при попытке эвакуации из села Перемога в Киевской области по согласованному зеленому коридору. Как сообщило ГУР, погибли семь человек, включая одного ребенка.

● В Запорожской области 6 марта танк оккупантов раздавил машину с двумя взрослыми и ребенком, остановившуюся на обочине. Все находившиеся в ней погибли, сообщили сегодня в Нацполиции региона.

● Небесные сотни погибших воинов. Владимир Зеленский впервые назвал число погибших на войне украинских воинов. «У нас погибло около 1300 военных, а в России — более 12 тыс. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тыс. погибло. Это не мое видение мира», — сказал глава государства.

● Последние «резервы» россиян. Российские оккупанты из-за своих огромных потерь в боях с украинскими защитниками начали свозить под Николаев принудительно «мобилизованных» жителей ОРДЛО. Об этом сообщил глава области Виталий Ким.

● «У них потери. Гонят уже не технику, а КУНГи (закрытый фургон) с людьми. Из „ЛНР/ДНР“. Обыкновенные люди. Их взяли, посадили, заставили и притащили сюда. Они не то что не вояки. Они говорят: „Мы хотим домой, мы тут пешком дойдем, но заградотряды мешают“… По сути, это все движения для отвлечения нашего внимания, но есть еще обстрелы», — рассказал Ким.

● Николаев остановил врага. Оккупанты не оставляют попыток возобновления наступательных действий с целью окружения Николаева, сообщил Генштаб. Они пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии и противовоздушной обороны, но успеха не добились.

● Противник отступил в район населенного пункта Мыловое, осуществляет инженерное оборудование занятых позиций и подтягивает резервы.

● Будни армии оккупантов: загрядотряды и отказники. Командование армии оккупантов организовало «заградотряды», препятствующие отступлению вторгшихся в Украину сил. Об этом сообщил очередной вояка из РФ, сдавшийся в плен в Николаевской области.

● «Эшелоны сзади, они убивают тех, кто дезертировал, уезжает назад… Мы, конечно, сдались. Потому что нам говорили совсем обратное… Мы, когда уже поняли эту обстановку, нас не пустили назад. Сказали, что нас убьют сзади, если мы пойдем. Единственное, что можно было — это сдаться», — рассказал он.

● По словам пленного россиянина, военнослужащие ВС РФ сейчас деморализованы, а бойцы морской пехоты — сразу 600 человек, которые должны были штурмовать Одессу, отказались выполнять задачу.

● Белорусы на чужую войну не пойдут? Белорусская армия не собирается участвовать в войне против Украины, заявил Алексей Арестович, советник главы ОП. «Не будет белорусская армия принимать участие, потому что она заняла принципиальную позицию, — они не собираются участвовать в этом, от солдата до генерала. Это очень принципиальная позиция, они ее выражают и белорусское командование строчит россиянам отписки и своему руководству, что «низкий моральный дух», — сказал он.

● Вчера авиация РФ попыталась устроить провокацию, атаковав со стороны Украины белорусские села. Но в минобороны Беларуси тут же заявили, что никаких обстрелов не было.

● Потери врага, которые потрясают. Динамика потерь оккупантов на семнадцатый день войны свидетельствует о наибольшем ударе по российской армии за десятки лет. «Они нигде не теряли больше за такое количество дней», — сказал в своем очередном обращении Владимир Зеленский.

Он рассказал, что с начала вторжения 31 батальонно-тактическая группа врага потеряла боеспособность, а россияне сдаются в плен уже не просто в одиночку, а целыми группами.

● Потери захватчиков в технических возможностях поражают, подчеркнул Зеленский: «Более 360 танков. 1205 бронированных машин. И это еще без подсчета потерь в боях этой ночью и утром. Уже около 60 самолетов. Более 80 вертолетов. Сотни и сотни единиц другой техники. В частности, самых современных образцов, которыми Россия гордится».

● Враг выдыхается. В начале вторжения РФ ввела на территорию Украины 90 батальонно-тактических групп (БТГр), треть из которых уже уничтожена или небоеспособна, а остальные скованы боями, заявил Алексей Арестович, советник главы ОП. На сегодня у врага осталось в резерве не более 10 БТГ, и еще 20−30 пытаются создать из «миротворцев» из Абхазии, Нагорного Карабаха и привлечения «остатков» военнослужащих РФ.

● «Собирают их от Калининграда до Курил. Там уже поваров, писарей и так далее… За счет скрытной мобилизации частичной в „Л/ДНР“, так называемых, в Крыму… Они надеются до конца марта набрать еще 20 тыс. военных и бросить их куда-то, где наметился успех, — пояснил Арестович. — Но можем представить себе боеспособность таких людей. С учетом того, что мы их элитные подразделения тут похоронили, о чем тут можно говорить».

● Оккупантам дали добро на мародерство. Российские войска легализуют мародерство на захваченных украинских территориях, чтобы таким образом решить проблемы с логистикой и коммуникациями. Об этом сообщили в ГУР Минобороны: «В связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление, оккупанты вынуждены изменить тактику. Из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций они не способны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продовольствием, техникой, патронами и провести ротацию».

● В ГУР отметили: основная задача оккупантов — закрепиться на позициях, прикрываясь мирным населением. При этом российские войска оказались отрезанными от поставок и получили приказ перейти на «самообеспечение».

● Зеленский просит ПРО. Западные партнеры могут предоставить Киеву системы противоракетной обороны (ПРО), чтобы Украина самостоятельно могла закрыть небо, сообщил президент Владимир Зеленский в интервью зарубежным СМИ. Он добавил, что Украина просила противоракетную оборону у тех стран, которые ее имеют.

● По мнению Зеленского, государствам НАТО сложно предоставить помощь, но власти Украины могут заплатить за нее при необходимости и готовы взять кредиты или вытянуть «последние деньги из украинского бюджета». Президент также уточнил — Украина сама может доставить оборудование в страну.

● «Сам народ со всего мира готов предоставить Украину альтернативу закрытия неба. Все готовы, но не те, кто решает этот вопрос», — сказал Зеленский.

● Не время расслабляться. Владимир Зеленский обратился к нации: «Хочу, чтобы вы меня поняли правильно. У нас есть чрезвычайные успехи. То, как весь украинский народ сопротивляется этим захватчикам, уже вошло в историю. Но мы не имеем права снижать интенсивность обороны, как бы нам не было сложно. Не имеем права сокращать энергию своего сопротивления. Враг заводит на нашу территорию новые колонны. Они ищут повсюду бойцов для себя. Резервистов. Срочников. Наемников».

● Кремль пытается создать «ХНР». Кремлевский режим планирует организовать на временно занятой ВС РФ территории Херсонской области фейковый «референдум» о создании так называемой «народной республики». Об этом сообщил в ФБ депутат местного облсовета Сергей Хлань: сейчас оккупанты обзванивают его коллег, призывая тех к сотрудничеству.

● «Категорически отказался. Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского облсовета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание „ХНР“ превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать „ХНР“! Все государство будет смотреть на вас, и никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может», — подчеркнул Хлань.

● Мэр Геническа не стал работать с оккупантами. Александр Тулупов, городской голова Геническа (Херсонской области), временно захваченного российскими оккупантами, ушел в отставку. «Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и выполнять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления. Поэтому сегодня мной, заместителями, секретарем совета и управделами исполкома, многими членами трудового коллектива принято решение уйти в отставку», — пояснил он.

● Интернет уверенно покидает страну-агрессора. Лондонская точка обмена трафиком LINX отключает ключевых роспровайдеров Ростелеком и МегаФон от международного обмена трафиком. Об этом в Telegram сообщил глава Минцифры Михаил Федоров: «Теперь трафик пойдет через Азию, так что ожидаются джитеры, задержки, падения пингов».

● Ранее магистральный интернет-провайдер Lumen официально заявил, что прекращает продажу всех своих продуктов и услуг российским компаниям. До этого ключевой американский провайдер интернета в РФ компания Cogent Communications уже начала прекращать обслуживание Рунета.

● Частичное прощание с РФ. Крупная продовольственная компания Cargill сокращает бизнес в РФ и приостанавливает инвестиции в страну. «У нас долгая история в России, но сейчас такое время. Таким образом, мы сокращаем нашу деятельность там и прекращаем инвестиции», — заявили в компании.

● Тем не менее Cargill продолжит работу основных предприятий по производству продуктов питания и кормов в РФ.

И для финала:

● Понемногу приходим в себя? С 14 марта образовательный процесс должен начаться как минимум в 14 областях, заявил профильный министр Сергей Шкарлет. «Образовательный процесс мы должны запустить хотя бы в тех регионах, где это возможно и ситуация это позволяет», — сказал он.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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