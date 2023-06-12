После подрыва Каховской ГЭС. Что может решиться через четыре недели для Украины 12 июня, 17:04 NV Премиум

Если Вашингтон сделает вывод, что подрыв Каховской ГЭС — это российское преступление, они должны принять какое-то сильное решение в ответ

Уже виден образ решения администрации Байдена по поводу оружия для Украины. Они всегда сдержаны, даже робкие, когда Украина просит что-то. А потом, после некоторого времени, они передумывают. Иногда они передумывают, потому что наши союзники начинают посылать какое-то оружие. И смотря на наш опыт, думаю, что решение Великобритании посылать Украине Storm Shadow, подняло возможность решения администрации Байдена по отношению к ATACMS. И я слышу, что Белый дом может передумать. Но я пока не получил информацию, что они передумали.

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Уже давно ясно, что Великобритания более мудрая, я сказал бы, чем администрация Байдена. Политики Великобритании в этом кризисе не характеризуются той робостью, которой характеризуется администрация Байдена. Хорошо, что Великобритания так поступает. Было бы лучше, если бы Америка следовала за ними. Робость администрации Байдена объясняю характером тех, кто принимает решения.

Россия может смотреть на катастрофу Каховской ГЭС, как пример для новых катастроф, для нового шага в их агрессии. Поэтому, если Вашингтон сделает вывод, что это российское преступление, они должны принять какое-то сильное решение в ответ, чтобы они не повторили это, может быть, с электростанцией в Запорожской области.

В сентябре 2022 года, когда Путин еще раз повторил о возможном использовании оружия массового поражения, Байден сказал, что, если вы совершите такой акт, с нашей стороны будет сильный ответ. Может быть, не с оружием массового поражения, но сильный. Это был единственный раз, когда эта администрация правильно реагировала на такую угрозу. Было бы хорошо, если бы они повторили это и сегодня.

Путин продолжает использовать такие тактики

Но администрация Байдена разбирается с тем, что произошло на Каховской ГЭС. Если этот процесс приведет их к выводу, что это российских рук дело, они должны что-то сделать в ответ. И что-то довольно сильное.