Как создается и убивается глобальная ложь 28 октября, 15:40

Десятилетиями Путин повторяет большую ложь, в которую верит большинство россиян

Если долго повторять достаточно большую ложь, люди в нее поверят — не без основания считал Геббельс. Какую именно ложь и почему обязательно большую он имел в виду? Это была нацистская ложь о расовом превосходстве немцев-арийцев и высокая государственная должность гитлеровского пропагандиста.

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Десятилетиями Путин повторяет большую ложь, в которую верит большинство россиян. Она состоит из «это факт», что русские и украинцы — это «единый русский народ», а также большой должности президента ядерной страны, на которого мир вынужден обращать внимание.

К откровенности Геббельса наше время глобализации и просветительства популярных социальных сетей добавило немаловажную особенность. Большая ложь должна опираться на правду огромного популизма, которую назвали постправдой. Она постправда, потому что состоит из всеобщей истины и фактической лжи. Именно ее успешно использует кремлевский диктатор.

Да, без сомнения, глобализация выявила сопротивление национальных миров культурной унификации, которую приносит возникновение всемирного рынка технологически одинаковых товаров и преимущества отдельных мировых валют. Именно на эту общую истину опирается путинская постправда: «Именно на унификации, на финансовом и технологическом монополизме, на стирании всех и всяческих различий строилась и западная модель глобализации, неоколониальная по своей сути…»

Кремлевская ложь производит и использует глобальный популизм

Кремлевская ложь производит и использует глобальный популизм. Это обвинение Запада в силовом доминировании: «Запад отчаянно пытается единолично управлять человечеством, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. В этом и есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная: верхи не могут, а низы не хотят так уже жить, когда говорит словами классика. Ведь и он «выходец из пролетарских низов — мама и папа простые рабочие».

Он вместе со всем российским народом, равно как и «традиционные общества Востока, Латинской Америки, Африки, Евразии… составляют базу мировой цивилизации» — это все «низы», которым западная модель глобализации… навязывает неолиберальные ценности, в частности «новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов». Такое силовое навязывание «чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов, что представляет собой угрозу для человечества… Конструктивно, созидательно разрешить такое противоречие [ «однополярного доминирования Запада"] — вот главная сегодняшняя историческая задача.»

Постправду в Германии называют точнее — постфактичностью (postfaktisch). Это такое положение вещей, при котором общие представления не нуждаются в проверке конкретной действительностью фактов, под них придумываются факты. Подлость и цинизм путинской постправды столь велики, насколько мир позволяет ему глобально врать — выдавать вечные моральные истины за истину фактичности.

Вот его кульминация лжи: «Смена вех ["однополярного доминирования Запада"] — процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины, и только на этой основе, понимая свою ответственность за судьбу — судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации.»

И фактический дирижер кровавой войны в Украине, и холеный кремлевский полустарок со словами о «симфонии культур в единстве цивилизации» — это один и тот же глобальный мерзавец.

Так конструируется любая постправда или большая ложь современной коммуникации. Большая должность, апелляция к культурной особенности/идентичности, игра в популизм, морально истинные представления вне поля фактичности — все это циркулирует в глобальной коммуникации — ее составляющие.

Впрочем, это далеко не все, что можно сказать о мировой лжи. Большая проблема современности состоит в том, что глобальной лжи верят люди и сообщества. Принимают как истину. Это касается не только большинства зомбированного российского населения. И не только нескольких стран, не голосовавших против осуждающей Россию резолюции ООН. Спросите об этом лево-право радикальных европейских политиков, как использовать такую веру.

Глобальную ложь не убить одними словами. Здесь предел любой коммуникации. Поэтому даже множество отличных возражений лучших комментаторов не вобьет кол в кремлевского диктатора. Здесь нужна сила — насилие фактичности.

Нет ничего более фактического, чем человеческое бытие, твое и мое. Истина фактичности — это жизнь и смерть бойцов на восточных окраинах Бахмута, южных — возле Херсона или в жилых кварталах Бучи, Киеве, Харькове или Виннице и Днепре. Они убивают глобальную ложь.

Не обойтись без пафоса: жизнь в истине — огромная проблема нашего времени.

Текст опубликован с разрешения автора

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